Es raro que una película realmente merezca el epíteto de “película perfecta”.

Si bien el término se usa mucho en el mundo del cine, ¿cuántas películas realmente logran evitar una sola escena cuestionable a lo largo de dos horas?

Pocas.

Incluso las grandes películas de todos los tiempos a veces tienen una escena que no es del todo verosímil, o cuentan con una trama secundaria algo tediosa.

Desde Star Wars: A New Hope hasta la The Irishman, hay muchas películas icónicas que por poco se arruinan a raíz de una sola escena débil.

A continuación, compartimos la lista de 11 escenas pésimas que amenazan con arruinar películas monumentales.

10 Cloverfield Lane

Por la mayor parte, 10 Cloverfield Lane es un thriller psicológico tenso y convincente, protagonizado por Mary Elizabeth Winstead que hace el papel de una mujer joven atrapada en un búnker subterráneo con John Goodman y John Gallagher Jr. Si bien le aseguran que el mundo de afuera ha sido diezmado en un ataque alienígena, nunca sabemos si el siniestro habitante del búnker de Goodman está diciendo la verdad. Hasta el final, es decir, cuando la película de repente se transforma en una descarada película de acción en toda regla. Sigue siendo una buena película, si bien la perjudica el final exageradamente literal.

Mary Elizabeth Winstead en ‘10 Cloverfield Lane’ (Paramount Pictures)

American Sniper

Está bien, las críticas de American Sniper van más allá de una sola escena tonta. Pero a pesar de su mensaje político cuestionable, el exitoso drama de guerra de Clint Eastwood de 2014 es una película cautivante y sólida. Sin embargo casi se arruina del todo debido a un detalle sorprendentemente amateur. Hay una escena en la cual Bradley Cooper y Sienna Miller hablan mientras sostienen a un bebé en brazos. El problema es que es claramente una muñeca. La escena fue ampliamente ridiculizada e inspiró un sinfín de memes cuando estrenó.

Django Unchained

Django Unchained es una película con algunas actuaciones verdaderamente notables. Está el dentista-cazarrecompensas de Christoph Waltz (un papel que le valió un segundo Oscar), el detestable Calvin Candy de Leonardo DiCaprio y, en el centro de todo, hay la interpretación inmejorable de Jamie Foxx. Pero hay una clara oveja negra entre el elenco: el mismo Quentin Tarantino, quien interpreta a un traficante de esclavos australiano. El director es pésimo actor, hasta el punto de que si su aparición no hubiera sido tan breve, habría arruinado toda la película.

Jurassic Park III

Aunque obviamente nunca iba a lograr competir con la película original, Jurassic Park III fue un divertido espectáculo de dinosaurios que ni se compara con las pésimas películas de Jurassic World. No obstante, ¿recuerdas la escena con el velociraptor parlante? Resultó ser una secuencia de ensueño, por supuesto, pero el breve momento de dinolocuacidad fue tan ridículo que definitivamente estropea la experiencia del espectador.

Téa Leoni y William H Macy en ‘Jurassic Park III’ (Universal)

Kingsman: The Secret Service

Sin duda Kingsman tiene algo que cautiva a los espectadores. Es un pastiche grandilocuente e estilizado del género de espías que evoca una era pasada de James Bond. La película es una comedia en esencia, pero la escena final, que incluye una broma de mal gusto sobre el sexo anal, dejó a muchos espectadores con un sabor amargo en la boca.

Licorice Pizza

La última película del maestro Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, resultó ser bastante divisiva. Para algunos, fue un trabajo de puro genio, para otros, un retrato incómodo de una relación inapropiada. Sin embargo, todos estaban de acuerdo con respecto a una escena en particular. Se trata de una escena en la cual John Michael Higgins hace el papel de un restaurantero blanco que habla a su esposa con un acento japonés grotescamente caricaturizado. A pesar de su intención de ser una sátira antirracista inocente, no tuvo el efecto deseado y enajenó a muchos espectadores.

Alana Haim en ‘Licorice Pizza’ (Universal)

Let the Right One In

El horror escandinavo Let the Right One In tiene como trasfondo temático la transición de la niñez hacia la adolescenia. La película cuenta con una serie de efectos visuales realmente impresionantes, con una notable excepción. Se trata de una secuencia en la cual Virginia (Ika Nord) es atacada por un grupo de gatos. El CGI es tan mal hecha que parece una comedia absurda y de mal gusto. Afortunadamente, no resta valor a la película, una delicia espeluznante, cuya integridad queda intacta a pesar de este disparate.

Lord of the Rings: The Return of the King

The Return of the King fue innegablemente una gran epopeya, repleta de escenas memorables y momentos de auténtica fantasía sobrecogedora. ¿La última media hora, sin embargo? No tanto. El epílogo sensiblero de la película fue excesivamente largo y carece de intriga. La escena, que muestra Frodo acostado en la cama, saludando a sus camaradas uno por uno, es tan tediosa que incluso haría bostezar al fan más leal deTolkien.

Star Wars

El relanzamiento de la edición especial de 1997 de Star Wars: Episodio IV: New Hope rápidamente se hizo famoso entre los fanáticos de la franquicia gracias a una escena en particular. Con solo un pequeño cambio de edición, George Lucas logró que Han Solo (Harrison Ford) ya no le disparara al astuto alienígena Greedo antes de que él pudiera dispararle primero. En ese momento, supuestamente se perdió una pieza clave en la construcción del personaje. La controvertida escena daría inicio a una discusión que sembró furor entre los fans de Star Wars durante décadas.

Greedo y Han Solo se enfrentan en ‘Star Wars: A New Hope’ (Disney/Lucasfilm)

The Dark Knight Rises

La secuela de Christopher Nolan del adorado thriller de superhéroes The Dark Knight notablemente no fue tan bien recibida como su predecesora, y por una razón bien fundada. En general, The Dark Knight sigue siendo una película cautivante y llena de acción. Sin embargo, el personaje de Talia al Ghul (Marion Cotillard), lamentablemente nunca llegó a ser del todo convincente, y su escena de muerte pulsánime provocó más risas que jadeos.

The Irishman

La elegía de gánsteres de 2018 de Martin Scorsese fue una obra maestra, al reunir al director con Robert De Niro y Joe Pesci. Además marcó la primera colaboración de Scorsese con Al Pacino. A los actores se les redujo la edad de forma digital durante gran parte de la película, para retratar a sus personajes en varias etapas de sus vidas. Funcionó, más o menos, pero una escena, en la cual De Niro, aparentemente joven, pelea con el hombre que empujó a su hija, fue demasiado para los efectos digitales. No se puede ocultar el hecho de que De Niro se mueve y lucha como un setentón. En una película llena de grandes y conmovedores momentos, resulta incómodo ver esa escena en particular.

Este artículo se publicó originalmente en octubre de 2022

Traducción de Anna McDonnell