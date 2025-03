Millie Bobby Brown denunció la reciente y “perturbadora” cobertura de la prensa sobre su aspecto físico y la acusó de “acoso”.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz de Stranger Things mostró titulares de noticias que criticaban su rostro, cabello y cuerpo, y mencionó a los autores por su nombre.

“Quiero hablar de algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, expresó en su publicación.

“Entré en esta industria a los 10 años”, recordó. “Crecí frente al mundo y, por alguna razón, muchas personas no aceptan que haya crecido. En vez de eso, esperan que me quede congelada en el tiempo, como si tuviera que seguir viéndome igual que en la primera temporada de Stranger Things. Y como eso no sucede, ahora me atacan”.

Aunque Brown debutó en 2013 con papeles como invitada en varias series de televisión, su interpretación de Once en la serie de terror y ciencia ficción de Netflix Stranger Things en 2016 la convirtió en una figura reconocida.

open image in gallery Millie Bobby Brown denunció la reciente y “perturbadora” cobertura de la prensa sobre su aspecto físico y la acusó de “acoso” ( Getty Images for Netflix )

A continuación, Brown lee en voz alta los titulares de algunas noticias sexistas sobre los efectos del paso del tiempo en su apariencia, junto con los nombres de los autores que, según ella, buscan con desesperación desacreditar a las mujeres jóvenes.

Recientemente, la actriz asistió a varios eventos de alfombra roja para mostrar su nuevo cabello. Participó en los SAG Awards el 23 de febrero y en el estreno en Los Ángeles de su nueva película, Estado eléctrico, el 24 de febrero.

“Esto no es periodismo, es acoso”, afirmó la estrella de Enola Holmes.

“Que escritores adultos gasten su tiempo en analizar mi rostro, mi cuerpo y mis decisiones resulta inquietante. Y que algunas de estas publicaciones provengan de mujeres lo hace aún peor”.

open image in gallery Chris Pratt y Millie Bobby Brown asisten al estreno de 'Estado eléctrico' de Netflix ( Getty Images for Netflix )

“Siempre se habla de apoyar y acompañar a los jóvenes, pero, en la realidad, parece más fácil atacarlos para generar clics. Muchas personas, desde su frustración, no toleran que una chica se convierta en mujer bajo sus propios términos y no bajo los de los demás. No voy a pedir disculpas por crecer. No voy a minimizarme para encajar en expectativas irreales de quienes no soportan este proceso. No permitiré que me avergüencen por mi apariencia, mi forma de vestir o la manera en que decido presentarme. ¿Por qué la primera reacción es lanzar comentarios hirientes en lugar de palabras de aliento? Si a alguien le incomoda, me pregunto: ¿qué es lo que en verdad le perturba tanto? No podemos seguir así, debemos mejorar, no solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser juzgadas o atacadas simplemente por existir”.

A principios de esta semana, Brown publicó en Instagram el titular de un artículo de British Vogue que hablaba sobre cómo algunos críticos en X, antes Twitter, afirmaban que se veía de más edad después de haberse teñido el cabello de rubio. Al compartir el artículo de Vogue en sus historias de Instagram, Brown añadió simplemente: “gracias, @britishvogue”.

Hace solo dos meses, Brown se vio obligada a responder a los trolls de Internet que afirmaban que “aparentaba 35 años”.

Brown replicó en sus historias de Instagram, donde escribió: “¡Las mujeres crecen! No lo lamento”, junto a un emoji de cara sonriente.

La publicación de Brown recibió elogios y muestras de apoyo, tanto de sus seguidores como de figuras del mundo del espectáculo.

McKenna Grace, quien también inició su carrera como actriz infantil, comentó la publicación de Brown y escribió: “Ninguna mujer joven ni persona merece sentir presión o crueldad solo por existir. Eres elocuente y hermosa. Muy bien dicho, gracias por compartir este video”.

Sarah Jessica Parker también expresó su apoyo y escribió: “Estoy muy orgullosa de ti”. Por su parte, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, comentó: “¡Bravo! Tienes una influencia enorme. Mi hija y muchas otras personas te admiran, Millie. Sé fiel a ti misma”.

El coprotagonista de Enola Holmes, Louis Partridge, comentó: “Bien dicho, Millie. Respondiste con altura”.

Brown se alista para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, prevista para este año. En diciembre, compartió en sus redes sociales varias fotos del rodaje, donde se despidió del personaje que interpretó por casi una década.

“¿No se supone que las graduaciones traen alivio, como cuando dejas atrás a profesores y compañeros? Yo no me siento así. No estoy lista para despedirme. Los quiero a cada uno de ustedes y llevaré siempre conmigo los recuerdos y la conexión que construimos juntos, como una familia. Los quiero. Gracias”, expresó.

Traducción de Leticia Zampedri