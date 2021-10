El problema...

“Mi marido tiene un problema con el alcohol, no puede controlar su ingesta y a veces no viene a casa ni responde a las llamadas o mensajes cuando está fuera. Hemos discutido muchas veces por este tema y a mí se me ha revuelto el estómago de ansiedad y dolor”.

“He intentado llamar a su madre para decírselo, para que hable con él. Pero ella le quita importancia al asunto, diciendo que él no es alcohólico, aunque su padre sí lo era, y por eso sus padres se separaron. De alguna manera, ella ha acabado peleando conmigo y echando la culpa de la situación a mí, diciendo que debo haber hecho algo para que él beba o para que nos peleemos. Intenta encontrar cualquier cosa para ir contra mí y negar el comportamiento de su hijo”.

“Durante el encierro, estuvimos a punto de romper, y me dijo que si una esposa no lava la ropa de su marido y le prepara la cena todos los días, entonces no le quiere. Yo era la que trabajaba como profesora (haciendo estudios online), y trabajaba con nuestra hija, pero aun así, ¡le lavaba la ropa!”.

“Ella sólo vive a cinco minutos de nosotros y él siempre anda por allí, literalmente no le importa que nos deje solos a mí y a nuestros hijos. Siempre me echa la culpa o se vuelve contra mí, ¡aunque mi marido dice que me quiere! Ella le da dinero y luego se lo retiene para que no pueda decirle que no. Él la respeta más que a mí, y no entiende de qué estoy hablando, pero se envían mensajes de texto y se llaman todos los días”.

“Ya estoy harta, siento que ella es manipuladora y narcisista y no quiere afrontar los problemas de bebida de su hijo. ¿Estoy loco, o tienen una relación muy perturbadora y espeluznante?”.

Fiona dice ...

“La relación entre una madre y un hijo puede ser muy estrecha. Y si, para ella, su hijo es ‘perfecto’, entonces cualquier cosa o persona que intente negar esa perfección puede ser difícil de considerar siquiera. Tu suegra ha convivido con un alcohólico, por lo que cabría esperar que fuera comprensiva, pero es evidente que le resulta imposible creer que su hijo pueda seguir el mismo camino que su exmarido”.

“Quizás sí le importe, después de todo, sigue intentando ayudarle y cuidarle, a pesar de la forma en que le trata. Vivir con un alcohólico ya es bastante duro, pero vivir con uno en el que los demás a su alrededor se confabulan con él lo hace aún más difícil.

“Te animaría a unirte a Al-Anon (al-anonuk.org.uk), el grupo para familiares y amigos de alcohólicos. Al-Anon cuenta con más de 700 grupos en todo el Reino Unido e Irlanda, donde encontrará apoyo y aceptación de otras personas que realmente comprenden sus experiencias. Como dicen en su información, “pueden ayudarte a encontrar una forma diferente de afrontar tu relación con un alcohólico”.

“Sin embargo, si quieres continuar con esa relación y seguir apoyándole, depende en gran medida de ti. Sin embargo, tu suegra es un problema diferente. Utiliza su posición contra ti para manipular a tu marido, y esa relación suena ciertamente malsana. Pero no sé si es perturbadora y espeluznante; creo que tendría que ver su interacción juntos para tener una mejor idea al respecto”.

“Desde luego, no ayuda a tu marido que ella no quiera afrontar que tiene un problema con el alcohol; ¿le has explicado que restarle importancia al problema no le va a ayudar? Si intentas el ángulo de estar preocupada por su salud y el estado de su hígado, en lugar de estar molesta por su comportamiento, podrías apelar a su mejor naturaleza”.

