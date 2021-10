Limpiar un colchón es quizás la tarea menos agradable seguida de cerca por limpiar el horno y sacar los contenedores de basura.

Es fácil posponerlo alegando que no tienes suficiente tiempo para tan insignificante tarea, pero ahora que la mayoría de nosotros estamos en confinamiento, pasamos más tiempo al interior de lo habitual. Y eso significa que todos tenemos tiempo.

Y sin traslados diario con los que lidiar, o un lugar al que ir los fines de semana, ahora no tienes excusa.

Es un trabajo que hay que hacer, especialmente hoy que la higiene es más importante que nunca.

Si bien probablemente ya hayas limpiado profundamente tu casa, esta es tu guía para hacer lo mismo con tu colchón: los productos que necesitarás, cuándo es el momento de comprar uno nuevo y las respuestas a todas tus preguntas sobre ellos.

¿Con qué frecuencia debes limpiar tu colchón?

Aunque pasamos un tercio de nuestras vidas en nuestras camas, probablemente no pensarás en limpiar tu colchón hasta que derrames algo sobre él, pero Simon Williams, un portavoz de la Federación Nacional de Camas, recomienda darle a tu colchón una aspirada rápida cada seis meses.

¿Qué necesitas para limpiar un colchón?

Kate Dutton, directora de producto de eve sleep le dice a The Independent: “Necesitarás una aspiradora con una herramienta de succión adjunta, un paño húmedo y, si lo tienes, un quitamanchas, junto con un poco de la tradicional grasa para los codos”.

Para aspirar sin problemas, el Dyson V11, aunque con un costo elevado de $779 de dólares (£ 599.99), definitivamente vale la pena la inversión, llegando al número uno en nuestro IndyBest en las mejores aspiradoras inalámbricas.

Te dará 60 minutos de energía en la configuración mínima, solo toma tres horas y media para cargarse por completo, llega a todos los rincones y grietas y es liviano.

¿Cuál es la mejor forma de limpiar un colchón?

Williams recomienda rociar tu colchón con un polvo refrescante de bicarbonato de sodio y dejarlo durante 30 minutos antes de pasar la aspiradora para ayudar a eliminar los olores y la acumulación general de polvo y suciedad. “También vale la pena darle la vuelta al colchón para limpiar ambos lados, incluso si tu colchón es de un solo lado”, agrega.

Si tu colchón viene con una funda removible, la mayoría se puede poner en la lavadora a 40 grados y luego volver a colocarla en el colchón una vez que esté completamente seco.

Dutton aconseja pasar la aspiradora sobre la parte superior y los lados del colchón con la herramienta de succión adjunta; luego, con el paño húmedo y el quitamanchas, frotar suavemente cualquier mancha.

“Es importante no mojar el colchón y usar solo un paño húmedo. Después, solo tendrá que dejar que el colchón se seque al aire, por lo que podría valer la pena hacer esto a primera hora de la mañana”, agrega.

¿Cómo se pueden limpiar las manchas de un colchón?

De acuerdo con la guía del sitio web de la Federación Nacional de Camas para eliminar las manchas de su colchón, las manchas como la orina se pueden eliminar con una esponja humedecida con una solución tibia de detergente suave o champú para tapicería.

A continuación, limpia el colchón con agua fría y unas gotas de algún antiséptico como Milton.

¿Cómo se puede evitar que huela un colchón?

Para mantener tu cama libre de olores, Williams sugiere ventilarla regularmente, por lo que todas las mañanas retira la ropa de cama con las ventanas abiertas para que entre el aire fresco y rocía con un ambientador de telas.

Además, Dutton detalla la importancia del marco de su cama para garantizar que el colchón no huela. "La ventilación es absolutamente clave, por lo que un marco de cama con tablillas ayudará a que el aire circule alrededor de tu colchón y evitará la acumulación de humedad".

¿Necesitas un protector de colchón y un cubrecolchón?

En resumen, sí. Un protector de colchón mantiene alejadas las chinches y los ácaros del polvo, además de actuar como un separador higiénico entre tu colchón y tú.

“Usar un protector de colchón significará que no necesitarás limpiar tu colchón con tanta frecuencia. Un buen consejo es comprar dos protectores de colchón para que cuando uno esté en el lavado, puedas usar el otro”, dice Williams.

Invierte también en un adorno. Un buen cubrecolchón transformará un colchón lleno de baches en un cómodo nido, proporcionando apoyo adicional y acolchado para los dolores y molestias. Además, cuando llegue el invierno, actuará como una capa extra de aislamiento.

Lo más importante es que será una barrera entre las manchas y los derrames y el colchón. IndyBest quedó muy impresionado con el cubrecolchón Soak and Sleep ultimate soft as down.

Firme y elástico, también redujo la sudoración en la noche, pero no se mueve, no importa lo inquieto que seas para dormir. También se puede poner en la lavadora, aunque debido a su tamaño, es posible que te resulte más fácil limpiarlo profesionalmente.

¿Con qué frecuencia debes voltear tu colchón?

Dar la vuelta al colchón es clave para prolongar la vida y confortarlo, pero la frecuencia con la que lo volteas depende del material del que está hecho.

Dutton dice: “Los colchones de resortes de 'bobina abierta' de la vieja escuela necesitan ser volteados regularmente, una vez cada seis meses. Los colchones híbridos y de espuma viscoelástica más modernos (combinación de resorte y espuma) no necesitan voltearse, pero sí necesitan rotar todos los meses durante los primeros seis meses ".

¿Cuándo es el momento de comprar un colchón nuevo?

La regla general es después de siete a ocho años de uso, pero debes considerar comprar una nueva si la actual está flácida, chirriando o se ve fea cuando cambia las sábanas.

Pero también es importante estar al tanto de cualquier efecto físico que pueda tener un colchón que necesita ser cambiado, según Williams, quien dice que debe comprar uno nuevo si no se siente renovado o se despierta con dolores y molestias o si duerme mejor en otras camas.

También es una cuestión de higiene, y si tu colchón se está acercando a su vida útil, en medio del brote de coronavirus, cuando mantenerse limpio es más importante que nunca, es importante tenerlo en cuenta al considerar comprar uno nuevo.

“No es solo el estado físico del colchón, sino el hecho de que habrá absorbido mucha humedad y escamas de piel muerta a lo largo de los años, lo que lo convierte en un excelente caldo de cultivo para el ácaro del polvo doméstico”, dice Williams. "Usas tu colchón de siete a ocho horas todos los días y, sin embargo, esperas que funcione como nuevo después de varios años, no lo hará".

Para asegurarte de obtener el mejor colchón para que duermas bien por la noche, encuentre nuestra guía sobre cómo elegir un colchón para dormir lo mejor posible hasta comprar uno nuevo, desde el resorte abierto hasta la cama en una caja, probado y probado por IndyBest.

En nuestra revisión de los mejores colchones está el colchón híbrido de Simba, $720 dólares (£554.26) por un doble, que nuestro crítico dijo que era "mejor para quienes duermen de lado y de espalda, también es tan robusto como vienen, por lo que no necesitarás reemplazarlo en años".

También está el colchón híbrido Casper, $1,039 dólares (£ 800) por una cama doble, que combina espuma con una capa base de resortes, que nuestro crítico dijo que brindaba "comodidad inmediata".

Sin embargo, en el número uno estaba el colchón original de Emma, $843 dólares (£ 649) por un doble, un estilo de espuma que fue elogiado por su comodidad, rebote y fácil capacidad de volcarse sin molestar a tu pareja. Como gran todoterreno, es una opción a prueba de fallas.

Colchón Emma original: $843 dólares (£ 649)

Tamaños disponibles : individual, doble pequeño, doble, king, super king Profundidad del colchón: 25 cm Material: espuma de memoria Período de prueba: 100 noches Garantía: 10 años

A pesar del nombre, esta es la segunda versión de este popular colchón de espuma de tres capas fabricado en Alemania, que utiliza un tipo de espuma diferente a los de Eve, Simba, Casper y Leesa que, según el fabricante, es más duradero. También exclusiva de Emma es la capa superior excepcionalmente transpirable. Lo encontramos más cómodo que otros colchones de cama en una caja que probamos, tiene un rebote significativamente mayor y es más fácil de voltear, sin posibilidad de molestar a tu pareja cuando lo hagas.

No hay una forma de cuerpo o tipo de durmiente que no se adapte, lo que lo convierte en un gran todoterreno, y no necesita girar, aunque hay manijas si necesitas moverlo. También hay una funda lavable. La cereza del pastel es que no hay un plazo mínimo para solicitar una devolución, y si decides devolverlo (dudamos que lo hagas), no tienes que volver a empaquetarlo. Esto es tan bueno como parece.