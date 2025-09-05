Stay up to date with notifications from The Independent

Encuesta revela que la nostalgia es el principal motivo para releer libros

Los libros favoritos se convierten en refugios nostálgicos para los estadounidenses, que los releen una y otra vez en busca de consuelo, familiaridad y estabilidad emocional

Viernes, 05 de septiembre de 2025 14:17 EDT
Una mujer leyendo en el balcón (Alamy/PA)
El estadounidense promedio ha leído su libro favorito seis veces y prevé leerlo siete veces más a lo largo de su vida.

Una nueva encuesta realizada por ThriftBooks y Talker Research de 2.000 lectores estadounidenses reveló que el 36 % relee su libro favorito para sumergirse en su contexto, el 35 % desea pasar más tiempo con personajes queridos y el 27 % lo hace para evocar una sensación de familiaridad.

El 71 % admitió leer deliberadamente para sentir nostalgia y sentimentalismo, y un sorprendente 82 % se describió como nostálgico. El 84 % de la Generación Z participa en la lectura nostálgica más que cualquier otra generación.

Los psicólogos sugieren que, para los jóvenes, revisitar libros familiares proporciona seguridad y estabilidad psicológica en un mundo que se siente cambiante y abrumador. De hecho, el 45 % de los encuestados afirmaron tener dificultades para seguir el ritmo de la rápida evolución del mundo, una cifra que asciende al 52 % entre la Generación Z.

Por eso los libros sirven como un refugio. El 58 % de los encuestados afirmaron recurrir a sus títulos favoritos para sentirse más seguros, casi igualando al 59 % que encuentra esa misma estabilidad en series y películas. Más allá de los medios de comunicación, el 45 % cocina y el 39 % hace ejercicio para recuperar la paz. También el 80 % dijo que leen al final de un mal día para sentirse mejor.

En cuanto a los libros favoritos, Harry Potter se destaca como la saga más popular entre la Generación Z, los millennials y la Generación X.

Matar un ruiseñor es una de las favoritas entre los millennials, la Generación X y los baby boomers, mientras que Lo que el viento se llevó resuena más entre la Generación X y los boomers. La telaraña de Charlotte surgió como una de las primeras favoritas de los millennials y la Generación X, y Nancy Drew aún mantiene una influencia nostálgica entre los lectores de la Generación X y los boomers.

A pesar del crecimiento de las opciones de lectura digital, el formato sigue siendo el rey. El 84 % de los encuestados dijeron que prefirieron los libros físicos, en comparación con solo el 28 % que prefieren los digitales y el 20 % los audiolibros.

Los lectores justificaron su elección citando el placer táctil de sostener un libro (62 %), la sensación acogedora y familiar que evoca la letra impresa (58 %) e incluso el aroma de las páginas (36 %).

El 36 % afirmó específicamente que los libros físicos despiertan nostalgia, lo que los convierte en una opción natural para la lectura reconfortante.

