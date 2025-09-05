Encuesta revela que la nostalgia es el principal motivo para releer libros

El estadounidense promedio ha leído su libro favorito seis veces y prevé leerlo siete veces más a lo largo de su vida.

Una nueva encuesta realizada por ThriftBooks y Talker Research de 2.000 lectores estadounidenses reveló que el 36 % relee su libro favorito para sumergirse en su contexto, el 35 % desea pasar más tiempo con personajes queridos y el 27 % lo hace para evocar una sensación de familiaridad.

El 71 % admitió leer deliberadamente para sentir nostalgia y sentimentalismo, y un sorprendente 82 % se describió como nostálgico. El 84 % de la Generación Z participa en la lectura nostálgica más que cualquier otra generación.

Los psicólogos sugieren que, para los jóvenes, revisitar libros familiares proporciona seguridad y estabilidad psicológica en un mundo que se siente cambiante y abrumador. De hecho, el 45 % de los encuestados afirmaron tener dificultades para seguir el ritmo de la rápida evolución del mundo, una cifra que asciende al 52 % entre la Generación Z.

Por eso los libros sirven como un refugio. El 58 % de los encuestados afirmaron recurrir a sus títulos favoritos para sentirse más seguros, casi igualando al 59 % que encuentra esa misma estabilidad en series y películas. Más allá de los medios de comunicación, el 45 % cocina y el 39 % hace ejercicio para recuperar la paz. También el 80 % dijo que leen al final de un mal día para sentirse mejor.

En cuanto a los libros favoritos, Harry Potter se destaca como la saga más popular entre la Generación Z, los millennials y la Generación X.

Matar un ruiseñor es una de las favoritas entre los millennials, la Generación X y los baby boomers, mientras que Lo que el viento se llevó resuena más entre la Generación X y los boomers. La telaraña de Charlotte surgió como una de las primeras favoritas de los millennials y la Generación X, y Nancy Drew aún mantiene una influencia nostálgica entre los lectores de la Generación X y los boomers.

A pesar del crecimiento de las opciones de lectura digital, el formato sigue siendo el rey. El 84 % de los encuestados dijeron que prefirieron los libros físicos, en comparación con solo el 28 % que prefieren los digitales y el 20 % los audiolibros.

Los lectores justificaron su elección citando el placer táctil de sostener un libro (62 %), la sensación acogedora y familiar que evoca la letra impresa (58 %) e incluso el aroma de las páginas (36 %).

El 36 % afirmó específicamente que los libros físicos despiertan nostalgia, lo que los convierte en una opción natural para la lectura reconfortante.