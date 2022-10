A principios de verano, cité a la comediante venezolana Joanna Hausmann para una entrevista en Los Ángeles. Después de unos cuantos emails, acordamos encontrarnos afuera de su lugar de trabajo cerca de Paramount Studios, desde donde caminamos a Mama’s Shelter en Hollywood, un recorrido que la mayoría de angelinos hubiesen preferido hacer en carro.

“I can’t get used to L.A.”, dice Hausmann, quien ha sido una neoyorkina por excelencia en la última década.

Mientras caminamos unos 30 minutos hasta el bar, me quedó claro por qué Hausmann se siente tan out of place en Los Ángeles. Nueva York, una ciudad conocida por su ritmo rápido y eficiente, con calles cómodas para caminar y rutas que se prestan para el transporte público, es un contraste extremo a Los Ángeles, donde las calles, aunque amplias, están construidas para acomodar a los automóviles, y las luces peatonales pueden durar en “pare” hasta cinco minutos.

Hausmann, como Nueva York, es acelerada, llena de ideas, y sin un poquito de ganas de quedarse sentada. Su creatividad y su ADHD (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, por sus siglas en inglés), no son tan compatibles para una ciudad como Los Ángeles.

Sin embargo, L.A. is where show business is, y eso es lo que trae a Hausmann aquí.

En el momento de nuestra entrevista, Hausmann estaba trabajando en la nueva serie Hamster & Gretel, la cual se estrenó en Disney+ en agosto, y ha recibido un sinfín de comentarios positivos. Muchos de los halagos por parte de la comunidad hispana surgen del hecho de que en la serie, la mamá de los protagonistas es venezolana (“especialmente en Hollywood, mientras más metemos al elemento latino en las maneras más naturales en las cosas, the more people who want to see our stories,” dice al respecto).

El estreno de la serie fue un hito en la carrera de la comediante, y fue el producto de meses de trabajo, una lucha cuesta arriba con momentos de síndrome de impostor y, según Hausmann, años de fracasos.

“I hustled”, dice Hausmann. “Años y años de ser rechazada. Y la gente solamente ve el success, and failure is very lonely. [Fue entonces que] yo empecé, como que, sharing más mis failures con la gente alrededor mío para poder lidiar con cómo me sentía.”

Hausmann empezó su carrera en Flama, una serie de comedia en línea de Univision donde se volvió conocida por su segmento Joana Rants, en donde la comediante despotrica contra ciertas costumbres y prejuicios de la sociedad que la rodea (a mitad de nuestra conversación, pude presenciar un rant en vivo cuando nos llegó la noticia que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos iba a revertir Roe vs. Wade). Luego de eso, fue contratada por Netflix para Bill Nye Saves the World, y de ahí fue escritora en la serie de Stephen Colbert Old News. Sin embargo, después de Colbert, fueron unos dos años de hit or miss para la comediante, entre los hits su trabajo de voice over en la serie de Disney Monsters at Work y entre los misses audiciones que no dieron fruto. Este vaivén la impulsó a enfocarse en su marca personal haciendo videos de comedia para las redes.

“Había momentos que yo le decía a mi esposo ‘I wanna give up, I can’t do it’”, recordó Hausmann. “Pero la razón por la que lo decía, it’s because I knew I would never give up.”

En los últimos tres años, Hausmann ha escrito para tres shows, creado un podcast con Jenny Lorenzo, ha hecho voice overs para varios proyectos de Disney, y ha producido contenido constante en sus redes sociales para sus cientos de miles de seguidores. Y, aunque dice que no ha estado actuando tanto como le gustaría, está “tratando aprender how to show-run”, que eventualmente, es lo que quisiera hacer.

Con su admirable talento y su knack para la comedia americana, le pregunto a Hassuman si alguna vez se ve a sí misma trabajando para el legendario show de sketch comedy, Saturday Night Live. Grabado en Rockerfeller Center y centrado en visitas de artistas que se unen a una tropa de comediantes para presentar una serie de sketches, parecería que el show fits Hausmann like a glove.

“No”, dice Hausmann firmemente. “Audicioné dos veces y me acuerdo que la segunda vez que audicioné, I knew it wasn’t gonna happen for me. Salí de esa audición y me dije ‘este no es el path’.”

Una de las cualidades más admirables de la comediante es que ahora, a mitad de sus treintas, sabe quién es, y sabe cuál es su público. Mucha de esa perspectiva viene de años en la industria, a lot of “high highs”, como dice Hausmann, y una serie de “lows” que la marcaron, en especial recibir la noticia el año pasado de que tenía cáncer de piel.

“En verdad tengo mucha gente que me quiere”, reflexiona Hausmann sobre sus momentos difíciles. “In the end, I have succeeded in the most important thing.”

Finalmente, le pregunto a Hausmann que le diría a su “yo” de 16 años.

“One, wear sunscreen,” dice entre risa y seriedad. “¡Y, c*ño! I wish I had known how many people wing it. Yo me acuerdo que habían shows que me ofrecieron in my mid-20’s que rechacé porque no pensaba que estaba lista para audiencia tan grande, y me arrepiento. Dude, hay tanta gente que es mediocre, y está bien porque para ser genial, tienes que ser mediocre. Y luego tienes que ser ‘okay’, y luego tienes que ser pasable, y luego tienes que ser bueno, y ya después puedes ser excelente.

No one starts off great, so just be bad.”