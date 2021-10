En cualquier trabajo donde se atiende al cliente de forma personal, lo más probable es que encontrarás lo mejor y lo peor de la humanidad a diario.

Aunque es de conocimiento común que dar una propina del veinte por ciento de una cuenta es algo estándar en EE.UU., no todo el mundo sigue la regla.

Por desgracia para la tikToker @keylamxo, se encontró con una mesa que era grosera y no se molestaron en dar propina una vez que pagaron.

Al publicar la historia de terror de su cliente en TikTok, la ex mesera de Hooters contó un encuentro que tuvo con una mesa mientras trabajaba en un Hooters de Florida.

Desde que subió la historia, ha recibido más de 375.000 me gusta y 3,3 millones de visitas.

Ella presentó la historia: "Esta es una de las muchas veces que un cliente me hizo llorar mientras trabajaba en Hooters".

Mientras hablaba, tenía una imagen del recibo de fondo, que decía "que te j***n" escrito donde debería escribirse la cantidad de la propina junto con una imagen mal dibujada de un dedo medio.

La TikToker explicó que una chica con la que fue a la escuela secundaria entró al restaurante con su familia para celebrar el cumpleaños de su padre.

Durante la fiesta de cumpleaños, el grupo de cinco adultos y cuatro niños pidieron comida, y los adultos bebieron veinticinco tragos de Don Julio a US$18 cada uno.

Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, la madre sufrió una fuerte conmoción. Al parecer, le dijo que si le hubiera advertido que la cuenta era tan alta, habría recibido una propina.

Al comentar sobre la situación ahora, dijo: “Señora, solo trabajo aquí, no miro sus bolsillos, no sé cuánto hay en su cuenta bancaria. Tal vez no deberías salir a comer si no puedes permitírtelo, c****o"

Antes de irse, dijo que un miembro del grupo roció ketchup por toda la mesa y derribó todas las bebidas antes de salir del restaurante.

Sin embargo, no fue del todo malo para ella. Por suerte, algunos de sus clientes habituales acudieron al rescate para levantarle el ánimo.

En un vídeo de seguimiento, compartió dos cuentas del día siguiente que mostraban propinas por US$100 y US$110 de clientes habituales en un intento por restaurar su fe en la humanidad.

La mayoría de los comentarios estaban de su lado, y un usuario dijo: "Las mismas personas que dicen que no deberían tener que dar propina porque elegiste ese trabajo son las mismas personas que están enojadas porque su restaurante favorito no tiene suficiente personal y ahora ofrece un servicio deficiente". La tiktoker respondió: "Este es el indicado" junto con un emoji de aplauso.

Otro comentario, con 27.000 me gusta, dio un punto acertado: "Si le hubieras advertido sobre la subida de la cuenta, ella habría dicho que la insultaste y no dejar propina por eso".

La ex mesera también respondió a los comentarios que hacían suposiciones sobre la raza de la familia que entró al restaurante y criticó a los comentaristas por alimentar un estereotipo racista.

En un hilo de comentarios por separado, quien subió el video dijo: "No sé si lo notaron, pero estamos en medio de una pandemia y muchos restaurantes tienen poco personal en meseros, personal de cocina, asistentes y quienes llevan comida. Solo porque tomó un poco más de tiempo que antes no significa que el servicio fuera malo y que esos empleados no merezcan una propina.

Ella agregó: "Al final del día, todavía tuvieron que servirte y es probable que hayan hecho lo mejor con lo que tienen".

Si alguna vez le apetece conseguir otro trabajo de camarera, conocemos a alguien que acaba de abrir un nuevo restaurante...