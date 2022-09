Según los informes, el príncipe Harry estaba “indignado” después de que supuestamente los miembros de la corte impidieran una reunión privada con la reina Isabel II para discutir su decisión y la de Meghan de retirarse de los deberes reales.

Un libro del corresponsal de la realeza de The Times, Valentine Low, el cual se publicará pronto, afirma que Harry envió un correo electrónico a su padre, el rey Carlos III. En dicho correo afirmó que él y su esposa, Meghan Markle, no estaban contentos, que su posición actual dentro de la familia real “no funcionaba para ellos”, y que querían ir a vivir a Norteamérica.

En un fragmento publicado en The Times, Low habló con miembros de la casa real para su libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown y afirma que Harry tenía la impresión de que tal decisión podría “resolverse por correo electrónico” de manera fácil.

Saber que se requerirían más negociaciones familiares y que tal decisión podría tomar semanas para resolverse, al parecer le “cayó bastante mal” a Harry.

En un intento por acelerar las cosas, Harry acordó reunirse con la reina a solas antes de partir hacia Canadá.

Sin embargo, al parecer se le transmitió el mensaje de que la reina se “confundió” con su agenda y ya no estaba disponible.

Según el libro, Harry estaba “indignado”, creía que esto no era cierto y que eran los cortesanos quienes habían impedido tal reunión, porque temían que fuera “un intento de convencer a la reina” antes de que comenzaran conversaciones más formales con la familia completa.

“Existía el peligro de que dos personas interpretaran de manera muy diferente una conversación privada”, afirmó una fuente real.

Según reportes, Harry y Meghan estaban frustrados por no poder llegar a un acuerdo con la familia real (Getty Images)

Se dijo que la medida enfureció tanto a Harry que consideró conducir directo desde el aeropuerto a Sandringham para visitar a la reina sin previo aviso, una decisión que al final no ocurrió, pero que indicaba lo frustrado que estaba por la situación.

Después, la pareja anunció sus planes de renunciar el 8 de enero, lo que sugiere que las conversaciones oficiales ocurrieron, pero se informó que la “rigidez” del palacio los enfureció.

Según el libro, Harry y Meghan se sintieron “arrinconados, incomprendidos y bastante infelices” por su situación.

The Independent contactó a los representantes del duque y la duquesa de Sussex para obtener comentarios.

En otro libro que pronto se publicará y que habla sobre las tensiones dentro de la familia real, se afirma que la reina quedó “muy dolida” por la decisión del duque y la duquesa de Sussex de renunciar como miembros de la realeza.

En el próximo libro The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, una fuente cercana a la reina reveló que la difunta monarca “estaba exhausta por la agitación” de la decisión de Harry y Meghan de abandonar la familia real.

“Ella estaba muy dolida y me dijo: ‘No sé, no me importa y no quiero pensar más en eso’”, relató la fuente, según un fragmento del libro que se publicó en Vanity Fair.

El 10 de septiembre, el príncipe y la princesa de Gales se reunieron con el duque y la duquesa de Sussex cuando vieron los tributos florales dejados para la reina fuera del Castillo de Windsor.

Según una fuente real, el príncipe William extendió la invitación al príncipe Harry para que aparecieran juntos públicamente porque creía que era “una importante muestra de unidad en un momento bastante difícil para la familia”.