La 65ª entrega de los premios Grammy se llevará a cabo el domingo 5 de febrero y los fanáticos de la música se prepararán para la revancha del siglo: Adele vs Beyoncé.

Ambos artistas compiten por el Álbum del año, seis años después de que Adele se llevara a casa el primer premio por su tercer disco, 25. Esta victoria contra el álbum sorpresa Lemonade de Beyoncé, adorado por la crítica, fue muy controvertida. La propia Adele declaró que Beyoncé merecía el premio durante su discurso de aceptación.

Este año, la cantante británica compite con su cuarto álbum, 30, que arrasó todos los récords, lanzado en 2021. Una reseña de cuatro estrellas en The Independent elogia las canciones, y las descrube como “baladas bellamente elaboradas sobre el amor y sus diversas agonías, como siempre con la voz de Adele como protagonista principal”.

“Adele posee esa voz perfectamente imperfecta, gigantesca y frágil a la vez,” escribió la crítica Annabel Nugent . “Es épica sin recurrir a afectaciones llamativas y melismáticas. Bosteza en formas inesperadas y hace que la entonación sea divertida”.

Beyoncé, por su parte, sorprendió a fans y críticos con su álbum Renaissance, con influencias disco y house. “En un espíritu general de modernismo musical, trap, house, glitchtronica, disco, ragga, gqom sudafricano y funk futuro se lanzan en una mezcla embriagadora, con canciones que se mezclan entre sí y cambian de curso a mitad del flujo”, dice el crítico Mark Beaumont en su reseña de cuatro estrellas.

También compiten por Álbum del año el rapero Kendrick Lamar, los compañeros británicos de Adele, Coldplay y Harry Styles, la estrella del pop Lizzo, Abba, Mary J Blige y Brandi Carlile. El artista puertorriqueño Bad Bunny completa la lista de 10 nominados y hace historia con su álbum Un Verano Sin Tee, que es el primer disco en español nominado en la categoría AOTY.

Aquí hay un vistazo a los concursantes de las categorías “Big Four”: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

Nominados a Álbum del Año

30 – Adele

Voyage – ABBA

Un Verano Sin Tee – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Mr Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Veredicto: Kendrick Lamar tiene varios premios Grammy, pero ha sido rechazado dolorosamente tres veces por Álbum del año, a favor de Daft Punk, Taylor Swift y Bruno Mars. Su quinto álbum, Mr Morale & the Big Steppers, es más que digno del galardón, con sus meditaciones reflexivas ya menudo tiernas sobre la infancia, la cultura de las celebridades, la infidelidad y la paternidad. En la batalla de los titanes del pop, Beyoncé seguramente debe triunfar sobre Adele con su deslumbrante álbum de inspiración disco, Renaissance. Una bola curva (pero aún bien merecida) sería Bad Bunny con su arrogante Un Verano Sin Tee bañado por el sol.

Ganará: Beyoncé

Debería ganar: Beyoncé

Nominados a Disco del Año

“Don’t Shut Me Down” – ABBA (Benny Andersson, productor; Benny Andersson y Bernard Lohr, ingenieros/mezcladores; Bjorn Engelmann, ingeniero de masterización)

“Easy on Me” – Adele (Greg Kurstin, productor; Julian Burg, Torn Elmhirst y Greg Kurstin, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización)

“Break My Soul” – Beyoncé (Beyoncé, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Jens Christian Isaksen y Christopher “Tricky” Stewart, productores; Brandon Harding, Chris McLaughlin & Stuart White, ingenieros/mezcladores; Colin Leonard, ingeniero de masterización)

“Good Morning Gorgeous” – Mary J Blige (D’Mile and HER, productores; Bryce Bordone, Serban Ghenea y Pat Kelly, ingenieros/mezcladores)

“You and Me on the Rock” – Brandi Carlile con Lucius (Dave Cobb y Shooter Jennings, productores; Brandon Bell, Torn Elmhirst y Michael Harris, ingenieros/mezcladores; Pete Lyman, ingeniero de masterización)

“Woman”– Doja Cat (Crate Classics, Linden Jay, Aynzli Jones y Yeti Beats, productores; Jesse Ray Ernster y Rian Lewis, ingenieros/mezcladores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización)

“Bad Habit” – Steve Lacy (Steve Lacy, productor; Neal Pogue y Karl Wingate, ingenieros/mezcladores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización)

“The Heart Part 5” – Kendrick Lamar (Beach Noise, productor; Beach Noise, Rob Bisel, Ray Charles Brown Jr, James Hunt, Johnny Kosich, Matt Schaeffer y Johnathan Turner, ingenieros/mezcladores; Michelle Mancini, ingeniera de masterización)

“About Damn Time” – Lizzo (Ricky Reed y Blake Slatkin, productores; Patrick Kehrier, Bill Malina y Manny Marroquin, ingenieros/mezcladores; Michelle Mancini, ingeniera de masterización)

“As It Was” – Harry Styles (Tyler Johnson y Kid Harpoon, productores; Jeremy Hatcher y Spike Stent, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización)

Veredicto: Para los no iniciados, o cualquier persona confundida acerca de diferenciación que se hace en los Grammys entre “álbum” y “disco”, este último reconoce a los productores, mezcladores e ingenieros que ayudaron a crear estas exitosas canciones, junto con el propio artista o banda. Hay muchos nombres importantes entre los nominados de este año, incluido Greg Kurstin, quien produjo el sencillo de Adele “Easy on Me”, Benny Andersson, de ABBA, con el propio regreso del grupo en la escena del pop sueco, y The Dream con el poderoso himno “Break My Soul” de Beyoncé. Sentada en silencio entre esas exuberantes ofertas, sin embargo, se encuentra la hermosa y finamente trabajada “You and Me on the Rock” de Brandi Carlile, producida por Dave Cobb, uno de los mejores productores de Nashville en la actualidad.

Ganará: “Easy on Me” – Adele (Greg Kurstin, productor; Julian Burg, Torn Elmhirst y Greg Kurstin, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización)

Debería ganar: “You and Me on the Rock” – Brandi Carlile con Lucius (Dave Cobb y Shooter Jennings, productores; Brandon Bell, Torn Elmhirst y Michael Harris, ingenieros/mezcladores; Pete Lyman, ingeniero de masterización)

Canción del Año

“abcdefu” – Gayle

“About Damn Time” – Lizzo

“All Too Well” (10 Minute Version) (The Short Film)” – Taylor Swift

“As It Was” – Harry Styles

“Bad Habit” – Steve Lacy

“Break My Soul” – Beyoncé

“Easy on Me” – Adele

“God Did” – DJ Khaled

“The Heart Part 5” –Kendrick Lamar

“Just Like That” – Bonnie Raitt

Veredicto: es interesante ver una canción que se volvió viral en TikTok y se abrió camino en una lista tan prestigiosa. Con casi mil millones de reproducciones en Spotify, “abcdefu” es probablemente uno de los más exitosos, además. Pero, ¿es competencia para los otros nominados? De ninguna manera. Es pegadiza, claro, pero la interpretación desgarbada de Gayle está copiada directamente del libro Billie Eilish, mientras que sus letras son torpes en el mejor de los casos, e infantiles en el peor. Sería mejor que los jueces emitieran sus votos a favor de Lizzo, con su desafiante sencillo “About Damn Time”, “The Heart Part 5” de Kendrick o “Break My Soul” de Beyoncé.

Ganará: “Break My Soul” – Beyoncé

Debería ganar: “Break My Soul” – Beyoncé

Mejor Artista Nuevo

Anitta

Omar Apollo

DOMi and JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Veredicto: Tenemos una verdadera mezcla, incluido un raro triunfo para los británicos en la forma del dúo Wet Leg de la Isla de Wight. La última del Reino Unido en ganar este premio fue Dua Lipa en 2019, con Sam Smith antes en 2015. Otros cuatro años después, ¿quizás tengan una oportunidad? Sin embargo, tienen una dura competencia con el cantautor estadounidense Omar Apollo y los roqueros italianos Måneskin, que dominan el mundo.

Ganará: Måneskin

Debería ganar: Måneskin

Los ganadores se anunciarán el 5 de febrero de 2023 durante la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde Crypto.com Arena en Los Ángeles. El público de EEUU puede sintonizar CBS y ver por streaming en vivo y bajo demanda en Paramount+.

Traducción de Jennifer Adcock Treviño