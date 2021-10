Mi perro, Bert, rara vez es más feliz que cuando está en el metro. Para él, es simplemente una caja en movimiento de admiradores potenciales. Se abre paso a través del carruaje, acepta palmaditas y cumplidos y posa para las fotos. A cambio, brinda un pequeño momento de alegría a los viajeros que se encuentran en dificultades y que cuestionan las decisiones de la vida que los llevaron a oler la axila de un extraño cada mañana de camino al trabajo. Es una interacción dulce y saludable y desearía que fuera posible en todos los lugares públicos. Sin mencionar que le tengo tanto cariño que realmente me gustaría poder llevarlo a todas partes. El ochenta y cinco por ciento de los perros han mostrado signos de ansiedad por separación cuando su gente se va, y me aflige lo mismo cuando paso un tiempo separado de mi mejor amigo de cuatro patas.

Hay casi 10 millones de perros de compañía en el Reino Unido. Dos millones de personas le dieron la bienvenida a uno en sus hogares durante el cierre, y todos se preguntan qué hacer ahora que se abren oficinas y se han reanudado partes de nuestras vidas donde los perros no siempre son invitados. Veintitrés millones de estadounidenses tienen un cachorro pandémico. Muchos de ellos sin pensar mucho en lo que podría suceder cuando saliéramos de casa con regularidad nuevamente. Y ahora los refugios de todo el mundo están abrumados con los recién llegados, ya que la gente abandona a los pequeños y peludos compañeros de casa que les brindaron tanto consuelo durante el año pasado. Si bien siempre es lo correcto, llevar a un animal a un refugio de rescate en lugar de abandonarlo o descuidarlo, también es devastador escuchar acerca de tantos animales que sufren con entusiasmo y luego se descartan con pesar.

Una posible solución es facilitar a las personas la integración de sus mascotas en su vida cotidiana. Si tan solo a nuestros queridos perros callejeros se les permitiera acompañarnos a todos a la oficina, acurrucarse debajo de las mesas en todos los restaurantes, tambalearse junto a nosotros en viajes de compras, trotar obedientemente por los pasillos de los supermercados y tal vez incluso unirse a nosotros en una descarada visita a una galería de arte. Eso también disminuiría significativamente las horribles muertes de animales que quedan en vehículos sobrecalentados y el robo de mascotas que quedan atadas fuera de los edificios. Si adoptamos una política más amplia de tolerancia con nuestros compañeros caninos favoritos, también podríamos mantenerlos más seguros.

Por supuesto que hay consideraciones. Las personas con alergias, objeciones razonables o sensibilidades culturales no deben compartir un espacio con un animal. Cualquiera que lleve un perro a un lugar público, especialmente a un lugar de trabajo, debe tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que su cachorro sea cortés y considerado. Los perros deben comportarse bien y probablemente no, como mi perro anterior, la difunta Lady Fluffington (RIP), deben hacer contacto visual con el director ejecutivo de su empresa mientras dejan un enorme rastro de orina en el piso de la sala de juntas.

Dejando a un lado ese momento vergonzoso, la mayoría de los perros son más higiénicos de lo que cabría esperar y, en mi opinión, a menudo son mejores compañeros de trabajo que las personas. Los perros de terapia han tenido un éxito sobresaliente proporcionando comodidad y apoyo emocional en entornos hospitalarios, departamentos de emergencia, hospicios para niños, escuelas para necesidades especiales y salas de audiencias. En realidad, no es una sugerencia extravagante, que Susan de RR.HH. actualice las políticas de la oficina para incluir perros, o que los guardias de seguridad de Sainsbury's le saluden con una sonrisa cuando aparezca con su perro.

La Dra. Deborah Wells, psicóloga y directora del Centro de Comportamiento Animal de la Queen's University de Belfast, respalda mi sugerencia de que a Bert y sus compañeros caninos se les permita casi cualquier lugar que deseen. “Los perros tienen el potencial de brindar enormes beneficios físicos y psicológicos a sus dueños fuera del entorno familiar”, dice ella. “Las investigaciones apuntan a un efecto calmante tanto de acariciar como de estar en la mera presencia del perro, y el animal ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y mejora la liberación de neurotransmisores que 'hacen sentirse bien'”.

“La presencia sin prejuicios de un animal también tiene el potencial de mejorar el desempeño cognitivo y proteger a las personas del estrés, algo que podría ser valioso en el contexto desafiante del lugar de trabajo. Las personas con una disposición ansiosa, una discapacidad oculta o aquellas que simplemente no pueden soportar dejar a su mascota en casa pueden obtener beneficios particulares de tener a su perro en el trabajo, teniendo en cuenta algunos de los desafíos logísticos que conlleva hacer".

Sé de primera mano lo poderosamente reconfortante que puede ser la compañía de un perro. Escribí todo sobre la capacidad de Bert para ayudarme a través de la depresión en mi libro Good Dog, y le pedí a innumerables expertos caninos y fanáticos de los perros que me respaldaran con pruebas científicas y su propia experiencia vivida. También acabo de grabar la primera temporada de un podcast llamado Who's A Good Dog, para el cual hablé con celebridades y pensadores culturales sobre la bondad de los perros. Todos apoyarían unánimemente la presencia de perros en lugares públicos, creo.

La autora Juno Dawson me dijo que su precioso chihuahua Prince se sienta en la primera fila cuando habla en festivales literarios. El presentador de televisión Tony Robinson dijo que pensaría en hacer un documental sobre la relación única y especial entre perros y personas. La periodista Zing Tsjeng me contó lo impecablemente que se comportó su perro de rescate Judy en una sesión de fotos para Time Out London con la estrella de las carreras de resistencia Bimini Bom Boulash. Es muy posible que los perros se comporten bien en lugares públicos y creo que deberíamos darles una oportunidad.

Nathalie Ingham, experta en comportamiento canino y Gerente de entrenamiento en Battersea (la antigua casa de Bert), dice que solo necesitamos tener sentido común y respeto cuando llevamos a nuestros perros a cualquier lugar con nosotros. "Es genial cuando puedes llevar a tu perro a diferentes lugares si esto es algo que le gusta a tu perro, pero es realmente importante asegurarse de que, como propietarios, también seamos responsables y respetuosos con los demás que comparten los espacios". Ella recomienda mantener a su perro con una correa, enseñarle a ser obediente y desarrollar su experiencia en lugares fuera del hogar para que se sienta seguro en los nuevos entornos.

“Entrenar a su perro ayuda a construir una buena relación y anima a los perros a buscar su guía en situaciones en las que podrían tener dificultades. Nuestro sitio web tiene mucha información sobre cómo entrenar a su perro y enseñarle habilidades útiles para todas estas situaciones, como caminar con correa suelta o cómo adaptarse". Y de eso se trata, sobre todo, de buenas relaciones. Entre perros y sus compañeros humanos, sí, pero también de persona a persona. Si alguien le tiene miedo a tu perro, responde con respeto y llévatelo. Si su perro es demasiado ruidoso para comportarse adecuadamente en un lugar de trabajo, haga otros arreglos. No es complicado. Pero creo que la belleza respaldada por la ciencia de estar cerca de un perro es un caso convincente para permitirles hacernos compañía en más lugares.

No soy solo yo, como digo. Dogs Trust también me respalda en este caso. Un portavoz me dijo que: “En un mundo ideal, nos gustaría que más lugares públicos se volvieran aptos para perros, ya que esto tendrá un impacto positivo en el bienestar de los perros, especialmente después del auge de la propiedad de mascotas durante la pandemia. En los últimos años se han tomado medidas en la dirección correcta, con más tiendas importantes que ahora permiten perros en sus instalaciones, pero creemos que se puede hacer más". Más por hacer, como abordar políticas favorables a los perros donde sea apropiado. Comenzando, probablemente, por nuestros lugares de trabajo.

“Los perros pueden ser una adición maravillosa a un entorno de trabajo, siempre que se implementen las disposiciones correctas para garantizar que esto no comprometa su bienestar en absoluto. Es importante considerar los elementos prácticos de tener un perro en la oficina con su empleador y otros colegas. Un lugar cómodo y tranquilo para que su perro se relaje, un cuenco de agua cerca y caminatas y atención regulares son factores esenciales a tener en cuenta, junto con la planificación de su horario y viaje diario. Si queremos que más lugares sean aptos para perros, también es importante que todos los dueños de perros se aseguren de que la etiqueta de su perro esté a la altura". Eso incluye limpieza, niveles de ruido tolerables y buenos modales en general. Pero también significa un comportamiento sensato de propiedad de perros por parte de las personas, como mantener a los perros con correa, saber buscar signos de ansiedad en ellos, tomar provisiones e investigar un lugar antes de aparecer para que pueda planificar adecuadamente.

Si se me permite decirlo, Bert es un gran embajador de mi agenda amigable con los perros. Duerme acurrucado a mis pies mientras yo trabajo, roncando suave y tiernamente, poniendo su pata en mi rodilla si necesita mi atención. Me ladra a las 6 de la tarde todas las noches, lo que me impide trabajar fuera de las horas razonables. Me consuela cuando me siento desesperado o triste. Requiere un paseo diario al aire libre y al menos una sesión de juego con sus repugnantes y amados juguetes, lo que me anima y me pone en movimiento. Es un activo para mi vida, tanto profesional como personal. A todos nos vendría bien más Bert en nuestras vidas.

Kate Leaver es presentadora de un nuevo podcast llamado Who's A Good Dog, disponible en todas las plataformas de podcasts a partir del 4 de octubre. Es autora del libro Good Dog.