¿Por qué mi pareja no finaliza su divorcio?

El problema...

“Empecé a salir con un hombre hace más de tres años, pero no me enteré de que seguía casado y no había finalizado su divorcio hasta después de un mes de salir con él. Nos enamoramos rápidamente, pero le dije que no quería salir con un hombre casado”.

“Él y su mujer no están juntos desde hace siete años y no se comunican entre sí. Me ha dicho que no va a volver con su mujer y que ambos quieren el divorcio, pero aún no se ha producido. Su mujer empezó a salir con otra persona, pero cuando se enteró de que su divorcio no había finalizado, rompió con ella. Entonces le pidió a su marido que reuniera los papeles y yo le ayudé con ello; ella lo firmó y lo devolvió, pero hasta ahí llegó”.

“Esto ha sido un problema durante toda nuestra relación, y él me dice que me quiere y que no quiere estar sin mí. Teníamos un plan para irnos a vivir juntos, pero no quiero involucrarme económicamente con él mientras siga atado a otra persona. Me prometió que le pasaría los papeles a su mujer, pero aún no lo ha hecho, y cada vez que saco el tema, acaba en una pelea o rompemos un poco. Vuelve a prometerme que sólo me quiere a mí”.

“Esto también está causando un problema con sus hijos adultos que no me respetan ni me quieren en las funciones familiares. La gente que le conoce cree que sigue casado, pero no saben nada de nuestra relación. ¿Qué podría impedirle querer seguir adelante conmigo? Por favor, hazme saber tu opinión”.

Fiona dice...

“Puede que lleves tres años con este hombre, pero parece que no está dispuesto a comprometerse, por alguna razón. O eso o simplemente es un vago. No parece que siga esperando una reconciliación con su mujer, y desde luego parece que ella ha pasado página. Puede que ella sea la persona más indicada para ayudar, ya que ha perdido una relación porque la que tenía con su marido no se ha terminado oficialmente. Sin embargo, pedirle ayuda a ella sería controvertido y probablemente difícil”.

“Te sigue prometiendo que quiere estar contigo, pero no cumple sus promesas. Permite que sus hijos te falten al respeto y además permite que sus amigos piensen que sigue casado. En mi opinión, no son sólo sus hijos son los que te faltan al respeto, sino también él”.

“Creo que tienes toda la razón en no irte a vivir con él y, desde luego, no deberías involucrarte económicamente con él. Sea cual sea la razón por la que no finaliza su divorcio y sigue adelante, te está haciendo daño. O lo aguantas y sigues sintiéndote herida, sin apoyo y sin reconocimiento, o le pones fin”.

“Dices que cuando sacas el tema, acaban peleando y rompiendo... pues quizá sea el momento de tomar partido. Saca el tema, dile que ya has tenido suficiente y que estás cansada de esperarle, y cuando intente volver contigo, niégate a dejarle, hasta que esté disponible para hacerlo”.

“Sí, te dolerá - pero tú estás sufriendo ahora. Sí, puede significar el fin de tu relación - pero ¿qué clase de relación es, si te están tratando así de mal? Es hora de poner fin a la relación y seguir adelante con alguien que te aprecie, y que esté disponible para hacerlo”.

