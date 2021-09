Anderson ha explicado por qué no planea dejar una herencia de "olla de oro" a su hijo Wyatt.

El periodista habló en el podcastMorning Meeting sobre su familia y su relación con la riqueza en un episodio publicado el lunes.

Cooper es hijo de Gloria Vanderbilt, ella misma tataranieta de Cornelius Vanderbilt, un magnate del transporte marítimo y ferroviario, y uno de los estadounidenses más ricos de todos los tiempos.

Cuando se le preguntó cuáles son sus planes con respecto a la herencia de su hijo, Cooper dijo: “No creo en la transferencia de grandes cantidades de dinero. No sé qué tendré, no estoy tan interesado en el dinero, pero no tengo la intención de tener una especie de olla de oro para mi hijo.”

“Creo que seguiré lo que dijeron mis padres: la universidad se pagará, y luego tienes que seguir adelante".

Cooper dio la bienvenida a su hijo en abril de 2020 gracias a un sustituto.

En 2014, Cooper le mencionó a Howard Stern que recibió un trato similar de parte de sus propios padres. “Mi mamá me dejó claro que no hay un fondo fiduciario. No hay nada de eso”, reveló según Insider.

"¿Quién ha heredado una gran cantidad de dinero que ha pasado a hacer cosas en su propia vida?", añadió. "Desde que era niño, si hubiera sentido que había una olla de oro esperándome, no sé si hubiera estado tan motivado".

Leer más: Grecia comprará tres buques de guerra a Francia

Gloria Vanderbilt murió en junio del año pasado a la edad de 95 años. Cooper heredó la mayor parte de su patrimonio, que según los informes valía 1.5 millones de dólares, de acuerdo con Page Six.

En Morning Meeting , Cooper confesó que creció "viendo que se perdía dinero y sabiendo que se estaba perdiendo" y que era "muy consciente" de que la fortuna de la familia no era suya, sino "algo que mi madre tiene, pero no es dinero que yo voy a tener, y necesito forjar mi propio camino”.

Cooper ha escrito un libro sobre la familia Vanderbilt, titulado Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty. Ya está disponible en Harper.