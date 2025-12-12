La Virgen de Guadalupe es, quizás, una de las imágenes religiosas más veneradas solo después de la de Jesucristo. Cada 12 de diciembre, los fieles católicos veneran a la imagen que pudo ser descubierta gracias al hallazgo de la tilma del indio Juan Diego.

Sin embargo, en torno a la pintura de este milagro, hay una serie de símbolos que son considerados “sagrados” desde hace casi cinco siglos, cuando fue descubierta la imagen en una especie de vestido utilizado en épocas de la Colonia temprana.

Según reza la historia popular de este mito, la denominada “Virgen morena” hizo al menos cuatro apariciones al indígena; la última de ellas el 12 de diciembre de 1531. El hombre nativo de Cuautitlán habría salido en busca de ayuda para socorrer a su tío enfermo; en cambio, se topó con Nuestra Señora de Guadalupe.

Esta le habría dicho que acudiera al Cerro del Tepeyac, donde encontraría unas rosas como señal de la cura que ella efectuaría. Según la historia, así ocurrió y desde entonces, se venera a esta imagen que también dio origen al mestizaje. La intención de la Virgen era llevar un mensaje al fray Juan de Zumárraga para que en dicho sito erigiera un templo más grande que la capilla que ahí existía.

Aquí algunos de los misterios y símbolos más relevantes de la Virgen de Guadalupe:

Rayos : significa el inicio de una nueva era. Contrario a lo que pensaban los indígenas, no se trataba de un eclipse ni el fin del mundo.

: significa el inicio de una nueva era. Contrario a lo que pensaban los indígenas, no se trataba de un eclipse ni el fin del mundo. Manto : el color turquesa de su manta significa que se trata de una emperatriz.

: el color turquesa de su manta significa que se trata de una emperatriz. Cabello : el hecho de que Guadalupe tuviera el cabello suelto significaba que, en efecto, era una virgen; a diferencia de las mujeres que se peinaban con trenzas porque ya estaban casadas.

: el hecho de que Guadalupe tuviera el cabello suelto significaba que, en efecto, era una virgen; a diferencia de las mujeres que se peinaban con trenzas porque ya estaban casadas. Cinta negra : era utilizada por mujeres embarazadas.

: era utilizada por mujeres embarazadas. Manto cubierto de estrellas : esta imagen coincide con las constelaciones que brillaban en aquel día de su aparición sobre el valle de México.

: esta imagen coincide con las constelaciones que brillaban en aquel día de su aparición sobre el valle de México. Ángel : aquel niño representa a Juan Diego, el portador de la noticia del milagro.

: aquel niño representa a Juan Diego, el portador de la noticia del milagro. Piel morena : representa el mestizaje o mezcla de culturas blanca e indígena.

: representa el mestizaje o mezcla de culturas blanca e indígena. Cruz negra : la síntesis de dos culturas: La presencia de Quetzalcóatl, Cristo y Dios.

: la síntesis de dos culturas: La presencia de Quetzalcóatl, Cristo y Dios. Vientre: el vientre en evidente estado de embarazo muestra que iba a dar a luz.

Asimismo, estos son algunos datos que no conocías de la Virgen de Guadalupe: