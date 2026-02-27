La Cuaresma arrancó con el Miércoles de Ceniza, y con ello dio inicio a los misterios de la muerte y resurrección de Cristo, en un periodo que se extiende por cuarenta días, de acuerdo a la tradición católica.

Durante este periodo de tiempo, la iglesia invita a los creyentes a “convertirse” y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Además, se sugiere a las personas replantear su forma de vida durante esta fecha litúrgica para erradicar los malos hábitos.

Sin embargo, no son las únicas tradiciones que suelen acompañar a este periodo. De acuerdo a la costumbre católica, en estas semanas se debe ayunar y evitar el consumo de carne roja durante todos los viernes de la Cuaresma, como un acto de sacrificio y penitencia.

¿Por qué no se come carne roja durante esos días?

Aunque esta costumbre no está sustentada en ninguna parte de la Biblia, Santo Tomás de Aquino resume esto, en su documento Summa Theologica, como un intento de la iglesia por “poner freno a las concupiscencias de la carne, que consideran a los placeres del tacto en relación con la comida y el sexo”.

“De manera que, la Iglesia prohibió a los que ayunan a participar de los alimentos que la vez que brindan más placer al paladar, y además son un gran incentivo para la lujuria. Tales son la carne de los animales que toman su descanso en la tierra, y de los que respiran el aire y sus productos”, añade en su escrito.

Otros aseguran que se debe al ayuno que realizó Cristo en el desierto por 40 días, según los escritos del evangelio. Otra explicación indica que la carne roja está asociada con lo “mundano”, al provenir de mamíferos terrestres de sangre caliente.

Una última teoría señala que las carnes rojas están relacionadas con los “banquetes y celebraciones”, por lo que deben ser evitadas durante una época de reflexión y sacrificios.

¿Qué se puede comer durante esos días?

Las aves, pescados y mariscos son los alimentos a los que recurren los católicos durante la Cuaresma para cumplir con la tradición de evitar las carnes rojas. Antiguamente, se creía que los animales que viven en el agua o vuelan eran “puros” y no caían en la “inmundicia” de las especiales terrenales.

¿Qué días los católicos dejan de comer carne roja?

La tradición indica que los católicos deben abstenerse de comer carne roja el primer día de la Cuaresma (Miércoles de Ceniza), así como el Jueves Santo y todos los viernes de este periodo litúrgico. Para 2026, las fechas son las siguientes:

18 de febrero

20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

¿Qué otras tradiciones se acostumbran en este periodo?

La iglesia invita a los católicos a hacer ayuno, consumir solamente una comida fuerte en el día, durante la Cuaresma. Orar y realizar una penitencia son otras de las acciones que suelen hacerse en estas fechas litúrgicas.