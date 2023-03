Brooke Shields habló con franqueza sobre los inicios de su carrera, y la actriz confesó que no sabe por qué su madre le permitió posar desnuda para una revista e interpretar el papel de una niña prostituta.

La mujer de 57 años habló sobre su infancia y su madre Teri Shields, quien murió en 2012, durante una entrevista reciente con The Sunday Times. Durante la conversación, se le preguntó sobre un clip de su nuevo documental, donde habla con sus hijas, Rowan (19) y Grier (16) sobre su película de 1978 Pretty Baby, en la que interpretó a una niña prostituta.

“¡Es pornografía infantil!”, dice Rowan en el documental, también llamado Pretty Baby, según informa The Times. “¿Nos hubieras dejado hacer eso a los 11 años?”, pregunta, a lo que Shields responde: “No”.

Al hablar con The Times, Shields reconoció lo difícil que fue para ella tener esta conversación con sus hijas, dada la forma en que la criaron a ella.

“Fue difícil para mí, no justificar a mi mamá ante ellas, pero cuando me preguntaron, pensé: ‘Oh, Dios, tengo que admitirlo’”, agregó.

Luego se refirió a los inicios de su carrera, incluido que posó desnuda para Playboy a los 10 años de edad, y cómo no podía explicarles a sus hijas por qué su madre la dejó participar en estos proyectos. “O sea, podría decir, ‘Oh, así era la época’ o ‘Ah, es que era arte’”, dijo Shields. “Pero no sé por qué a ella le pareció bien. No lo sé”.

Recordó cómo han reprobado a su madre a lo largo de los años por su decisión de dejar que su hija protagonizara Pretty Baby. Sin embargo, Shields ha dejado en claro que no siente ningún enojo hacia ella.

“Todos siempre querían que estuviera enojada con ella, pero el enojo me parecía demasiado triste cuando veía lo insegura que era”, ella dijo.

Shields también reconoció cómo todavía siente que quiere proteger a su madre, cuya lucha contra el alcoholismo se abordó en el libro de la actriz de 2014, There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me.

“Es tan innato cuando eres hija única de una madre soltera”, le dijo a The Times. “Lo único que quieres hacer es amar a tus padres y mantenerlos vivos para siempre, y por eso quería protegerla. Y en virtud de protegerla, justificaba todo, y eso solidificó ese vínculo entre nosotras”.

No es la primera vez que Shields se sincera sobre su compleja relación con su madre y exmánager. Cuando visitó el estudio de Variety en enero, la exmodelo habló sobre su infancia, y Shields describió los problemas de alcoholismo de su madre antes de su muerte.

“Nunca te recuperas de perder a un padre”, dijo la estrella de The Blue Lagoon. “Es algo primitivo. Aprendes a ponerlo en un lugar diferente en tu corazón. También me despedía de ella cada vez que bebía. Ella no estaba presente. Yo sabía quién era ella capaz de ser porque estaba ahí… Me entristece que se esté perdiendo de esto. Probablemente, esté mirando hacia abajo y diciendo: ‘No me dieron suficiente tiempo para salir en la pantalla’”.