La gente está dividida sobre la respuesta de una mujer a su ligue de Tinder cuando le pregunto si quería ir a una cita para tomar un helado.

En una publicación del 11 de julio en el subreddit r/Tinder, el usuario u/ Zhinii1, cuyo primer nombre es Vance, publicó una captura de pantalla de sus mensajes con una mujer a la que le pidió ir a una cita para tomar un helado.

“Supongo que las citas para tomar un helado se consideran una idea terrible hoy en día”, decía la publicación. Para iniciar la conversación, Vance usó un mensaje simple: “Hola, soy Vance”. Ambas partes indicaron su interés con caras sonrientes al final de sus presentaciones iniciales. Sin embargo, el ambiente de la conversación cambió de repente después de que Vance propusiera tomar un helado en su cita prevista para el día siguiente.

“Espero que hayas tenido un buen día, estoy emocionado por mañana. Puedo recogerte, pero si no te sientes cómoda con eso, podemos vernos en el lugar. No sé por qué, pero tengo ganas de tomar un poco de helado en este clima caliente jaja”, Vance escribió.

Sin embargo, la sugerencia no le cayó bien al ligue de Vance, ya que ella afirmó que a ella “no” le gustan las “citas para tomar un helado”.

Ella respondió: “Lo siento si esto puede sonar grosero, pero no me gustan las citas para tomar helado. Soy una mujer de 26 años y una cita como esa me parece el esfuerzo más mínimo. Reunirnos sería una pérdida de tiempo para ambos, ya que probablemente no tenemos la misma vibra. Mis mejores deseos”.

Sin nada más que decir, el usuario de Reddit finalizó la conversación respondiendo: “Genial”. Vance también reveló que se dio cuenta poco después de que la mujer había quitado el match de Tinder y bloqueó su número.

Otros usuarios de Reddit se sorprendieron por el intercambio de texto, que recibió más de 35.000 votos positivos y generó más de 7.200 comentarios que debatieron la idea de una “cita para tomar un helado”.

“Es alguien que no puede disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Es triste”, una persona señaló, mientras que otra estuvo de acuerdo: “GUAU. Estaría tan feliz con una idea de cita que no fuera lo mismo de siempre. Ella se lo pierde. Encontrarás a alguien que aprecie tu cita con helado”.

Otra persona agregó: “Alguien que no puede lidiar con las cosas BARATAS de la vida. Ella quería que él se luciera”.

“Es una primera cita derivada de una aplicación. ¿Por qué querrías arriesgarte a quedar atrapado con alguien durante mucho tiempo en una cena costosa? Muchas mujeres prefieren hacer citas con ligues de aplicaciones en cafeterías porque representan muy poca presión”, señaló un usuario de Reddit confundido.

Según otra persona, la conversación en realidad funcionó a favor de Vance: “Buena esquivada, suena DEMASIADO seria y bastante aburrida”.

Aunque a algunos usuarios de Reddit les pareció insultante que la mujer no quisiera ir por un helado, otros entendieron su rechazo.

En el subreddit r/TwoXChromosomes, una persona defendió la respuesta de la mujer y dijo: “Puedes no ir a una cita si crees que es de esfuerzo mediocre”.

Captura de pantalla de la publicación en el subreddit r/TwoXChromosomes (Usuario de Reddit u/Faintingoats)

“Por supuesto que publicar sobre la mujer es solo una excusa para un hilo de misoginia desenfrenada de hombres que se compadecen de cómo las mujeres usan a los hombres para conseguir comidas gratis”, continuó el usuario u/Faintingoats. “La mujer aquí fue cortés, se comunicó con claridad y, en mi opinión, no hizo nada malo ni digno de ser objeto de burla de cientos de extraños”.

“Tiene derecho a no querer conocerte. Se le permite pensar que una cita para tomar un helado no es divertida, interesante o que no vale la pena. Se le permite el libre albedrío y ser exigente incluso si no estás de acuerdo con sus estándares personales. Las mujeres tienen el derecho de DECIR NO y NO darle una oportunidad a los hombres, y ninguna cantidad de quejas en Reddit con otros hombres enojados y solitarios cambiará eso”.

En respuesta al debate, Vance intervino para ofrecer detalles adicionales, y el OP (usuario que hizo la publicación) reveló que solo había tenido una “breve interacción” con la mujer.

“Hola. Soy el OP, la única información que se omitió fue la conversación en la aplicación antes de que ella me diera su número. Fue una breve interacción. Habíamos hecho match antes (hace un tiempo) y la volví a invitar esta vez. Aceptó y me dijo que estaba libre el jueves. Cambió de opinión y dijo que estaba ocupada, pero que todavía estaba libre el martes. Respondí pidiéndole su número, ya que eso facilitaría los planes y ella estuvo de acuerdo. La publicación es lo que sucedió después. Me bloqueó después de su mensaje de texto y quitó el match antes de que yo respondiera. Mi último mensaje nunca le llegó. Espero que eso aclare las cosas”, explicó.

Ahora, el debate sobre las citas para tomar helado se apoderó de varias otras plataformas de redes sociales, y los usuarios han seguido comentando por qué podrían o no preferir la cita.

La cuenta de Twitter @Blackgirlinmain compartió la captura de pantalla de Vance, donde escribió: “Tengo el doble de edad de esta mujer, pero creo que una cita con helado para una reunión inicial es genial. Después de dos matrimonios y varios coqueteos, ofrezco este consejo. La primera cita es un momento para ver si hay química. ¿Por qué no disfrutar de un dulce mientras ves qué pasa?”.

“¿Quién es demasiado maduro para un helado?”, preguntó. “Algunos de ustedes tienen ideas extrañas sobre lo que significa ser un adulto”.