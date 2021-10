[Este artículo se publicó por primera vez en 2018]

La belleza de todo tipo está de verdad en el ojo del espectador, y la singularidad humana es lo que hace que la búsqueda de "el único" sea aún más interesante (y difícil).

Dicho esto, con científicos que llevan décadas dedicados a tratar de resolver la clave de por qué nos enamoramos, hay ciertas cosas que debes buscar en un potencial pretendiente que sugieren que puedes haber encontrado a un guardián.

Con la llegada de las aplicaciones de citas, lo que significa que otro interés amoroso está ahí con solo deslizar a la derecha, puede ser difícil comprometerse.

Entonces, si te preguntas si debes establecerte con tu pareja actual, podría valer la pena dar un paso atrás y preguntarte si él marca las casillas a continuación.

Si no lo hace, eso no significa que no sea el indicado para ti. Pero si lo hace, es probable que tengas algo bueno en tus manos.

1. Es inteligente

Si bien algunos de nosotros somos de forma natural más inteligentes que otros, un nuevo estudio de la Escuela de Economía Hanken en Finlandia sugiere que cuanto más inteligente es un hombre, menos probabilidades hay de que sea infiel. Según la investigación, los hombres más inteligentes tienen más probabilidades de casarse y permanecer casados.

Entonces, si te preocupa que tu novio sea demasiado inteligente para ti, a) no te dejes intimidar porque la inteligencia no lo es todo, y b) debes saber que es posible que tengas en tus manos a un chico con más probabilidades de ser fiel.

2. Te hace reír

Encontrar a alguien con quien poder reír es crucial, incluso si todos los demás ponen los ojos en blanco ante los chistes de su padre. Si te hace carcajear, eso es todo lo que importa.

Y un estudio ha demostrado que los hombres tienen más probabilidades de tener "éxito al encontrar pareja" si tienen un gran sentido del humor.

3. Apoya de forma activa tu carrera

Un estudio encontró que los maridos eran un factor decisivo en dos tercios de las decisiones de las mujeres de renunciar a sus trabajos, a menudo porque pensaban que era su deber criar a sus hijos.

Incluso cuando las mujeres en el estudio describieron a sus maridos como comprensivos, también revelaron que los hombres se negaron a cambiar sus propios horarios de trabajo u ofrecerse a ayudar más con el cuidado de los niños.

4. Se esfuerza tanto con tus amigos y familiares como tú con los suyos

No es raro que una mujer renuncie a su propia vida social para encajar en la de su nuevo hombre. Pero es raro que un hombre haga lo mismo una vez que inicia una relación.

De hecho, un estudio reciente encontró que los hombres jóvenes obtienen más satisfacción de sus bromances (amistades con otros hombres) que de sus relaciones románticas con mujeres. Si bien esto es ridículo, mantener tus amistades es importante. Así que asegúrate de estar con un hombre que no solo quiera que tengas tiempo para ver a tus amigos, sino que también se esfuerce por conocerlos.

5. Tiene inteligencia emocional

Si hay que creer en los estereotipos, son las mujeres las que siempre están desesperadas por hablar de sentimientos y nunca los hombres los que se enamoran. Si bien esto no siempre es cierto, es importante que cada persona en una relación tenga un cierto nivel de inteligencia emocional.

Los estudios sugieren que las mujeres toman en mejor consideración las opiniones y puntos de vista de su pareja que los hombres, lo cual es esencial para una relación saludable.

6. Respeta tus opiniones y escucha lo que tienes que decir

Tener la mente cerrada no es un rasgo exclusivo de un género en particular, pero si un hombre está convencido de que siempre tiene la razón y nunca dudará de su argumento, no es una buena señal.

Si un hombre rechaza la influencia de su pareja femenina, puede ser una señal de que tiene problemas de poder, según el Dr. John Gottman, autor de The Seven Principles for Making Marriage Work.

7. Está dispuesto a esforzarse

Un estudio de la Universidad de Texas encontró que las relaciones más exitosas no se debían a la compatibilidad, sino a hacer que la relación funcionara. "Mi investigación muestra que no hay diferencia en la compatibilidad objetiva entre las parejas que son infelices y las que son felices", dijo el autor del estudio, el Dr. Ted Hudson.

Por lo tanto, si tú o tu pareja siempre buscan algo mejor en lugar de comprometerse a hacer que su relación dure, es posible que no sea un buen augurio.

8. Celebra tus logros

Ya sea poder levantar tu propio peso corporal o aprender suficiente alemán para un viaje al Oktoberfest, es importante tener un compañero que celebre tus logros.

Pero esto no es solo para hacerte sentir bien: un estudio publicado en The Journal of Personality and Social Psychology encontró que las parejas que lo hicieron estaban más satisfechas con sus relaciones que las que reaccionaron de forma negativa o se mostraron indiferentes.

9. Comparte tus valores

Tener una perspectiva similar en la vida podría ser crucial para una relación exitosa, según un estudio. Cuanto más parecidas sean sus personalidades, más probabilidades tendrán de abordar los problemas de la misma manera.

Tú y tu pareja compartirán enfoques similares para todo, desde la socialización hasta el trabajo si sus prioridades son las mismas, y es probable que esto conduzca a un mayor nivel de respeto mutuo.

Por supuesto, si tu pareja no tiene todas las cualidades anteriores, eso no significa que debas dejarlo de inmediato. Después de todo, todo mundo busca cosas diferentes en una pareja y una relación.

Pero si te hace marcar todas estas casillas, él podría ser el definitivo.

