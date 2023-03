Zach Braff está entintado con la muerte. Me muestra sus brazos, con las palmas hacia arriba. “Mi padre aborrecía los tatuajes,” él dice. “Pero luego murió y me desaté”. Veo una calavera, un colibrí, el nombre “Chris”. “Mis tatuajes están relacionados principalmente con la muerte y las personas que he perdido”, agrega Braff. Señala el tatuaje de un hombre que danza con la mano levantada en el aire, en su antebrazo derecho. “Este es mi amigo Nick Cordero, quien murió de covid. Hicimos un musical juntos llamado Bullets Over Broadway, y esto es lo más feliz que lo recuerdo.” En el otro antebrazo de Braff están las palabras amor fati, o en latín “amar el destino de uno”. Es un guiño a una escena de su nueva película, un drama sobre el dolor llamado A Good Person, pero dice que también encuentra la expresión “útil” día a día.

Braff está sentado frente a mí en una habitación de hotel de Londres con pantalones holgados y una camiseta azul marino ajustada. El actor y cineasta de 47 años está más musculoso de lo que te imaginas: delgado y nervudo, a diferencia el soñador desgarbado que encarnó en la serie de comedia hospitalaria de larga duración Scrubs. También es mucho más sensible, con ojos melancólicos y una media sonrisa incómoda. Una vez supuse que la melancolía pesimista que aportó a Garden State, su debut como director seminal, divisivo e ineludible en 2004, era más una afectación de cine independiente que su verdadero yo, pero cuando habla de las tragedias que han definido los años más recientes de su vida, empieza a parecer auténtico.

“Las pérdidas que he soportado... hubo tantos momentos en los que sentí que las cosas no podían empeorar,” él suspira. La hermana de Braff murió de un aneurisma cerebral en 2018. Perdió a su padre unos meses después. Luego, Cordero en las primeras etapas de la pandemia, mientras él, su esposa Amanda y su bebé vivían temporalmente en la casa de huéspedes de la casa de Braff en Los Ángeles. Finalmente, el año pasado, perdió por suicidio a su antiguo manager Chris Huvane. Tanto dolor hizo que los raros momentos de ligereza fueran mucho más dulces.

En la sala de espera de un hospital después del aneurisma de su hermana, Braff recuerda que su padre dijo algo que “[no] se dio cuenta de que era chistoso, y todos nos soltamos a reir a carcajadas: simplemente fue una gran liberación”. Braff comenzó a escribir sobre ese sentimiento, tratando de dramatizar tanto su dolor como la lucha por esos inesperados túneles de luz. El resultado fue A Good Person, que aborda la tragedia irracional con una ligereza a veces cómica. “Al hablar de duelo y adicción, se puede caer en ser sensiblero. Puede ser demasiado. Pero si puedes encontrar el humor en ello, así es como puedes conmover a las personas”.

La película está protagonizada por Florence Pugh como Allison, una representante farmacéutica con un príncipe de Disney de prometido y talento para cantar y escribir canciones, cuya vida de aspiraciones en un suburbio de Nueva Jersey se derrumba después de que se ve involucrada en un accidente automovilístico fatal. Nos ponemos al día con ella un año después, cuando está deprimida, separada de su prometido y adicta a los opioides. Morgan Freeman interpreta a su casi suegro, quien se compromete a tratar de ayudarla. “Muchas veces, cuando ocurre el duelo, ocurre la tragedia”, dice Braff. “Los seres humanos buscan cualquier cosa para adormecer el dolor. Así que parecía algo bastante universal. Todo el mundo conoce a alguien que es adicto, y todos pueden conectar con ese sentimiento de querer ayudarlos”.

Por supuesto, es imposible no reconocer a Pugh en todo esto. Ella y Braff fueron pareja entre 2019 y 2022, su relación fue arrasada por las críticas en línea sobre su diferencia de edad de 21 años. A principios de 2020, los comentarios negativos contra Braff se volvieron tan vehementes que Pugh grabó un video de Instagram para condenarlos. “No necesito que me digan a quién debo y no debo amar”, dijo Pugh. La pareja filmó A Good Person poco después y se separaron el año pasado. Unos minutos antes de conocer a Braff, me dicen que cualquier pregunta relacionada con su vida personal está estrictamente prohibida. Lo cual sorprende, por un lado porque su relación estaba tan entrelazada con el desarrollo de la película, y por otro, por la voluntad de Pugh de hablar sobre Braff y su ruptura en sus propias entrevistas recientes. Interprétese como se desee.

Braff habla efusivamente de Pugh en sus propios términos. “Escribí A Good Person para Florence,” él dice. “Y porque Florence era mi pareja en ese momento y... ella solo...” Se queda pensando. “Quiero decir, ¡todo su talento! Yo pensaba, ‘Tengo que escribir algo para ella’.” Sin embargo, la temperatura de la habitación cambia un poco una vez que dirijo una conversación sobre ella. Digo que me alegro de que esté haciendo prensa para la película y que está orgulloso de ella, y que yo comprendería si ambos eligieran enterrarla un poco. “¿Por qué enterrarla?” pregunta. Porque parece tan íntima, le digo, y fue creada por ustedes dos en un momento muy diferente y en un contexto diferente. “¿Tienes historias que sepas de una pareja que estaba saliendo y luego dejaron de salir y luego ocultaron la película?” Bueno en realidad no. Pero entendería si una expareja vez lo encontrara demasiado doloroso. El publicista de Braff, que había estado escribiendo en una computadora portátil en el baño de la suite del hotel en el que estamos, se pone de pie y descansa en la puerta listo para saltar. “Ambos estamos muy orgullosos de la película,” Braff continúa. “Ambos queremos que todos lo vean, así que la estamos promocionando y haciendo todo lo posible para difundirla”. (Pugh y Braff posaron juntos en el estreno de la película en Londres unas horas más tarde).

Zach Braff directs Florence Pugh on the set of ‘A Good Person' (Jeong Park)

Hay, como Brad Pitt y Angelina Jolie en Mr & Mrs Smith o Ben Affleck y Jennifer Lopez en Gigli antes, una emoción voyerista al ver a una pareja famosa. colaborar en una película juntos, y ciertamente impulsa a A Good Person. Braff le ha proporcionado a Pugh un escaparate total. Tiene largos monólogos, actuaciones musicales, grandes escenas de manía y toma de pastillas. Ella es, como sabrá cualquiera que la haya visto en películas como Midsommar o Mujercitas, brillante. Pero aparte de todo eso, A Good Person es también tranquilamente encantador, un drama para adultos que se siente seguro y tierno. Allison también es completa y compleja de una manera que los personajes femeninos de Braff no siempre han sido.

Me refiero, por supuesto, a Natalie Portman en Garden State. Sam, una peculiar mentirosa patológica con epilepsia, audífonos grandes y The Shins sonando en su Walkman, conoce al actor en apuros Andy (interpretado por Braff) en la sala de espera de un hospital y lo saca lentamente de su depresión. También fue la primera Manic Pixie Dream Girl, un término acuñado por el crítico de cine Nathan Rabin en 2007 para describir los amores femeninos que no tienen una vida discernible, pero por alguna razón tienen una necesidad desesperada de hacer que los protagonistas tristes se sientan mejor consigo mismos. Garden State no es de ninguna manera el peor ofensor del tropo: el aparente horror de Sam, como el odio por Garden State en general, se ha exagerado enormemente, pero la asociación se quedó.

Florence Pugh and Zach Braff at the London premiere of ‘A Good Person' (Getty Images)

“Estaba copiando a Diane Keaton en Annie Hall ya Ruth Gordon en Harold and Maude,” dice Braff. “Esas eran mis dos películas favoritas mientras crecía, y estaba tomando a esas dos protagonistas femeninas y fusionándolas en Natalie Portman. Por supuesto que he escuchado y respeto las críticas, pero… Hace una pausa. “Yo era un joven muy deprimido que tenía esta fantasía de una chica soñada que venía y me salvaba de mí mismo,” continúa, sin rodeos. “Y entonces escribí ese personaje.”

¿Sabía en ese entonces que estaba deprimido? “Oh, lo he sabido toda mi vida. Tuve TOC cuando era niño. Sabía que estaba luchando contra algo. De eso se trataba escribir Garden State. No era tan extremo como Andy, pero ciertamente estaba luchando contra mis propios demonios. Mientras lo escribía, tenía la esperanza de poder sobrevivir a lo que llegó a conocerse como la crisis del cuarto de vida y la depresión, y fantaseaba con que la mujer perfecta vendría a rescatarme”.

Entonces, le digo que las críticas deben haber dolido: esta era una película que no era sobre él per se, pero Braff y Andy ciertamente eran similares. La película fue muy bien acogida cuando se estrenó: fue una sensación en Sundance, con una estética visual y una banda sonora de indie-rock de tempo medio que llegó a definir el cine independiente de los 2000, pero eso finalmente comenzó a cambiar. “Es el décimo aniversario de darnos cuenta de que Garden State apestaba”, fue el titular de un artículo de Vice en 2015. ¿Le molestó ¿a él? Él se estremece. “Quiero decir, me siento afortunado de poder hacer cosas. Realmente no puedo detenerme en eso. Cualquiera que alguna vez haya obtenido una mala calificación en un ensayo de un maestro puede relacionarse: imagínese que estaba en público, ¿sabe? Se toca la barbilla. “Nadie dijo que ser una persona creativa fuera fácil, pero tienes que ser vulnerable y auténticamente tú mismo. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Cuando se trata del juicio de otras personas en general, él piensa que se ha acostumbrado a él. “Tu piel se vuelve más dura. Cuando eres joven, eres muy vulnerable. Pero he estado haciendo esto durante 20 años. Te acostumbras.”

Natalie Portman and Zach Braff in ‘Garden State' (Shutterstock)

A Good Person se rodó en la ciudad natal de Braff, South Orange, Nueva Jersey, al igual que Garden State. “Fue como traer a casa a dos actores increíbles para hacer una película,” el bromea Filmó escenas en el campo de fútbol en el que jugaba cuando era adolescente y en su antigua escuela secundaria. Un día, envió un mensaje de texto a sus amigos con fotos de Morgan Freeman pasando el rato en lo que solía ser la oficina de su antiguo director.

“Ese pueblo me hizo lo que soy,” él dice. “Estás en esta burbuja, donde algunas personas no se van y otras sí. Así que existe esta energía interesante, de una ciudad con una línea directa a la posibilidad infinita. Desde su adolescencia, se subía al tren de cercanías de 25 minutos a Manhattan para hacer audiciones para trabajos de actuación, consiguió un piloto de televisión a los 14 años, una obra de Broadway a los 22, Scrubs a los 26, y luego escribiendo y dirigiendo Garden State a los 29. En A Good Person, los personajes valoran sin cesar la gran ciudad y su potencial, separando a los que se van de los que se quedan. Braff no anticipó los detalles de su vida, los elogios o las tragedias, pero sabía que él sería uno de los que saldría a la luz.

“Sabía que iba a hacer películas y ser actor,” dice. “Sabía que no viviría en South Orange. Sabía que yo sería el tipo que se subió al tren.

‘A Good Person’ está en los cines a partir del 24 de marzo y está disponible en Sky Cinema a partir del 28 de abril