Daniel Craig por fin sabe de la existencia de una cuenta de Twitter que se hizo viral usando un meme de él.

Todo comenzó después de que Craig apareciera en SNL en marzo de 2020 y presentara al invitado musical de esa semana, The Weeknd.

Poco después de la emisión del programa, se hizo viral un clip de Craig en el que se veía al actor diciendo: “Señoras y señores, The Weeknd”, con una voz cansada del mundo y con los brazos extendidos.

Desde julio de 2020, la cuenta de Twitter @CraigWeekend ha publicado el meme cada viernes a sus seguidores para celebrar la llegada del fin de semana; la cuenta tiene ahora casi medio millón de seguidores.

En declaraciones a The New York Times, Craig, que no utiliza las redes sociales, respondió diciendo a un periodista que nunca había oído hablar de la cuenta viral.

“No sé qué es eso, pero gracias”, dijo Craig. Más tarde añadió: “Es precioso” cuando vio la cuenta y se dio cuenta de lo que era.

Craig también recordó en la misma entrevista su audición para el papel de James Bond y cómo pensó que la invitación era inicialmente una broma.

En declaraciones a The New York Times, Craig, cuya última película como Bond está ahora en los cines, admitió que pensó que sería alguien que “sólo estaba entre la mezcla, alguien a quien descartar”, declaró a la publicación.

Leer más: No Time To Die: el último hurra de Daniel Craig es decepcionante y extrañamente anticlimático

Continuó diciendo que, en el mejor de los casos, pensaba que le ofrecerían un papel de villano: “aquí tienes, un villano”, recordó.

Poco después de la audición, le dieron el papel del famoso espía de Ian Fleming, que interpretó por primera vez en Casino Royale, estrenada en 2006. Sus siguientes películas fueron Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y la recién estrenada No Time To Die, que es la última salida de Craig como Bond.

En la crítica de la película de esta semana, The Independent expuso: “Cary Joji Fukunaga ha hecho una pieza de cine de acción increíble con No Time to Die - es una pena que haya tenido que ser una película de Bond. A pesar de todos los retrasos, de los rumores sobre la marcha de Danny Boyle y de los meses dedicados a preparar la despedida final de Daniel Craig en el papel, lo más decepcionante de la película es lo extrañamente anticlimático que resulta todo”.