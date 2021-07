La estrella de Marvel, Elizabeth Olsen, ha hablado sobre el vínculo entre la próxima secuela de Doctor Strange y su exitosa serie de Disney Plus , WandaVision .

Olsen aparecerá como Wanda Maximoff en Doctor Strange in the Muliverse of Madness , que se publicará el próximo año.

En declaraciones a The Wrap , dijo: “Sin WandaVision , Doctor Strange no tendría sentido”.

“Siento que nos lleva por completo al lugar donde la encontramos. Se siente totalmente conectado con la serie ".

Ayer, WandaVision obtuvo 23 nominaciones en los Premios Emmy 2021, incluidas las categorías de Mejor Miniserie, Mejor Actriz Principal en una Miniserie (Elizabeth Olsen), Mejor Actor Principal en una Miniserie (Paul Bettany) y Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie (Kathryn Hahn).

Don Cheadle también fue nominado por su papel secundario en la serie de Marvel The Falcon and the Winter Soldier .

Puede encontrar una lista completa con todos los nominados al Emmy de este año aquí .

Se ha especulado que el personaje de Olsen aparecerá como el villano principal en Doctor Strange 2 , habiendo obtenido acceso a nuevos poderes y hechizos al final de WandaVision .

Leer más: Explicación de la escena post-créditos en final de WandaVision: ¿Cómo se preparó el programa Marvel Doctor Strange 2?

A principios de este año, el jefe de Marvel, Kevin Feige, afirmó que se suponía que Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Doctor Strange, aparecería en el final de WandaVision como un cameo.

Sin embargo, la aparición fue rechazada por temor a que "le hubiera quitado a Wanda".

WandaVision está disponible para transmitir ahora en Disney Plus. Doctor Strange in the Multiverse of Madness saldrá el próximo año.