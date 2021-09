Una diseñadora ha acusado a la marca que está detrás del vestido “Tax the rich” de Alexandria Ocasio-Cortez para la Met Gala de utilizar su diseño.

El lunes, la congresista desató la polémica tras llegar a la alfombra roja del evento anual de la moda con un vestido blanco sin tirantes de Brother Vellies, que llevaba el lema estampado en la espalda en rojo.

Aunque el atrevido look causó sensación, The Velvet Bandit, una artista con sede en California, ha afirmado desde entonces que la impresión en el vestido se inspiró en su propio trabajo, y la diseñadora, por lo demás anónima, llamó a Aurora James, la fundadora de Brother Vellies, en Instagram.

“¿Les resulta familiar? @aoc se presentó en la Gala del Met con un vestido diseñado por @aurorajames que se parece mucho a mi diseño”, tituló The Velvet Bandit una foto de Ocasio-Cortez con el vestido, así como imágenes de su propio diseño, que recientemente se hizo viral en TikTok, en Instagram. “Todos mis paste ups están pintados a mano, y después de que mi Tax the Rich que puse en Sausalito se hiciera viral en TikTok, empecé a vender pegatinas y camisetas. Y he aquí que este vestido tiene el mismo parecido que mi letra”.

En el pie de foto, la diseñadora expresó su apoyo tanto a la político como a James, antes de explicar que “nada le gustaría más que colaborar con ellos de alguna manera”.

“Soy una mujer que almuerza a tiempo completo y una madre soltera, lo que no me deja mucho tiempo en mi día para tratar de llegar a la gente famosa para que me peguen”, continuó The Velvet Bandit, antes de pedir a sus seguidores que “etiqueten / compartan / tuiteen / envíen paloma mensajera” a James y a Ocasio-Cortez en un esfuerzo por captar su atención. “Necesitan a una mujer artista callejera trabajando en su equipo, ¿no crees? Sería un honor. Obviamente tienen un gusto fabuloso. Juntas podríamos conquistar el mundo y este s***hole en el que vivimos actualmente podría ser mucho mejor.”

En las fotos compartidas por el diseñador, se puede ver el lema “tax the rich”, que parece estar escrito en la misma fuente roja que el vestido de Ocasio-Cortez, ilustrado a través de una máscara usada por Abraham Lincoln.

En los comentarios del post, muchos de los seguidores de la diseñadora reconocieron las similitudes entre ambos diseños.

“¡Sabía que había algo que me resultaba familiar!”, comentó una persona, mientras que otra dijo: “Fuiste la primera persona en la que pensé cuando vi ese vestido”.

Otra persona añadió: “Parece que se ha inspirado directamente en tu trabajo. Al menos habría estado bien un saludo”.

Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido, y un comentarista escribió: “Me encanta tu trabajo, pero tú no acuñaste la frase ‘tax the rich’”.

El comentario provocó una respuesta de The Velvet Bandit, que explicó que no está “reivindicando la frase”, pero que la “letra es la misma”.

The Independent se ha puesto en contacto con The Velvet Bandit y Brother Vellies para hacer comentarios.