Dos semanas después de la última temporada de King Lear corporativo, con lo que, por supuesto, me refiero a Sucesión, los espectadores pueden experimentar un deja vu. Uno podría haber adivinado que Logan Roy finalmente ungiendo a su sucesor en el episodio anterior cambiaría el patrón continuo de trama, fracaso, plan, fracaso, traición, fracaso del programa a un territorio diferente. Sin embargo, esto sería una traición a la tensión crucial que impulsa a Succession, que se basa en que Logan Roy es la encarnación viviente de un jefe final de videojuegos que vuelve a aparecer sin cesar, y su derrota siempre está en duda.

Debido a que gran parte de la acción de esta semana tiene lugar en el apartamento minimalista que pertenece a la exesposa de Kendall, Raya, y debido a que la mayor parte del diálogo está dedicado a los cuatro hijos de Roy sopesando la probabilidad de acabar con su padre, se siente casi como un Episodio de botella: claustrofóbico, lleno de conflictos, que finalmente deja a sus diversos jugadores en el mismo lugar donde comenzaron. Kendall, una vez más, no logra incitar a un motín, por lo que aunque ahora es el enemigo público número uno en lugar del Candy Baby número uno de papá, todavía termina luciendo impotente. Debería prestar atención al consejo de hermana que Shiv le ofrece a su hermano Roman: "Te encanta mostrarle a la gente tu pipí, pero uno de estos días vas a tener que joder algo con eso".

Kendall Roy, Jesús plástico

En el episodio de Succession de la semana pasada, hubo una escena espeluznante que demostró perfectamente la cuerda floja tonal que camina este espectáculo minuto a minuto. El primo Greg, que es graciosamente Greg, comparó el alboroto de la prensa alrededor de Kendall con el del caso de OJ Simpson, antes de aclarar rápidamente: "Quiero decir, si OJ nunca hubiera matado a nadie". Kendall, en un momento con el estómago revuelto destinado a recordar a los espectadores su accidente de borrachera con el joven camarero en la primera temporada, se volvió y preguntó: "¿Quién dijo que nunca maté a nadie?", con una sonrisa diminuta y trastornada, que parecía un hombre en problemas. Las especulaciones en Internet sugirieron que Kendall estaba a punto de "convertirse en el Joker completo", empujado a la locura real por la gran traición de la temporada pasada a su padre. En realidad, tal vez más inquietante aún, en este nuevo episodio, demuestra un poderoso deseo de convertirse en un "trabajador", más amable de Kendall, todo al servicio de arrebatarle Waystar Royco. Llamando a Shiv, Connor y Roman al cuartel general que ha establecido en la casa de su exesposa, como si fueran una Liga de la Justicia vestida de cachemira y malhablada, les pide que unan fuerzas con él para destruir a su malvado padre. “Nuestra empresa es un imperio agonizante dentro de un imperio agonizante”, menciona. "Es nuestro momento ahora". "Oh, ¿te refieres a nosotros, esta alianza transgénero multi-jodida - étnica de veinteañeros soñadores?" Roman se burla, no incorrectamente. Shiv, sin creerse el cambio moral de Kendall, lo llama "Jesús plástico".

Roman y Gerri tienen algo que hacer

No creo que Roman y Gerri deban tener sexo. Ahí, ¡lo dije! Me parece obvio que si nuestro cachorro de limo favorito y su madre sustituta domme finalmente hicieran la acción, el aire saldría rápidamente de su acoplamiento y toda la empresa se aplanaría como un suflé que cae víctima de la puerta del horno abierta. Tal como están las cosas, en el episodio dos vemos dos escenas de Roman-Gerri, las cuales terminan generando líneas indelebles: una en la oficina de Gerri, en la que nominalmente forjan una estrecha alianza profesional a raíz de que Gerri fue coronado CEO la semana pasada, y uno en el que Gerri, mordaz y sin pestañear, le ofrece a Roman algunos consejos. En esa escena de la oficina, Roman le pregunta si se arrepiente de haber enganchado su carro a "una boca de incendios que arroja insensibilidad cultural y esperma", y no queda claro si está hablando de Waystar Royco o de él mismo. (La forma en que Kieran Culkin dice "esperma" aquí, como "speuhms", debería aparecer en su carrete Emmy, junto con la suplantación de tono perfecto y mezquina que hace de Jeremy Strong como Kendall, diciendo: "Roman es un idiota, y él ni siquiera me trajo nada del aeropuerto y ahora me siento mal”). Más tarde, cuando Roman llama a Gerri después de la cumbre de Kendall para preguntarle si lo beneficiaría a él, o quizás a ellos, si se juntaba con sus hermanos para derribar su padre, ella pone fin a la idea. "Quédate conmigo, Roman", responde con frialdad. “Tenemos algo en marcha. Y soy un enemigo increíblemente peligroso". "No me amenaces, Gerri", contesta Roman con un gruñido. "No tengo tiempo para masturbarme".

Eggwatch

"¿Qué ha sido de todos los que están mintiendo acerca de estar tan permanentemente lujuriosos por el primo Greg?" La brillante escritora Rosa Lyster preguntó esta semana en Twitter, sonando genuinamente angustiada. Evidentemente, Greg "The Egg" está de acuerdo en que no es tan erótico. "Si todo el mundo se presenta a la batalla con su armadura, me siento un poco expuesto aquí en mi taparrabos", le dice a su abuelo Ewan esta semana, mientras busca contratar a un abogado, antes de agregar rápidamente: "Lo siento, mal visual". En este episodio, Greg lidia con su necesidad de asesoría legal, desgarrado cuando Kendall y Logan ofrecen ayuda. "¿Podría alguien demandarme, arrestarme o citarme?", grita, hablando a un millón de millas por hora, "¡porque no sé lo que eso significa!"

Sigo haciéndome cosquillas con el encantador y ágil giro de Nicholas Braun como el miembro más ganglio y nervioso de la familia, y ese asombro se atenúa solo ligeramente por el hecho de que Braun, en las entrevistas, parece como si en realidad pudiera ser un mundo extraño. El primo Greg de Casanova. En lo que va de temporada, no hemos visto ninguno de los breves destellos de duplicidad o interés propio que sugirieron en el pasado que Greg podría ser realmente estúpido como un zorro. Está claro que está a punto de aprender por las malas lo que significa "citación". En el lado positivo, al menos un hombre permanece extrañamente, permanentemente lujurioso por Greg: Tom Wambsgans, llamándolo usando un teléfono quemador para interrogarlo sobre Kendall, abre preguntándole entrecortadamente si es "cierto [que tiene] un secreto descarado ... ¿Te gusta hacer las tareas de la casa desnudo?" Más tarde, Tom, que no tiene escalofríos, inexplicablemente llama a Greg "vaquero", y es profunda, profundamente extraño.

Papá envió donas

Logan Roy, quien en la apertura del episodio trata frenéticamente de comunicarse con sus hijos por teléfono, está enojado de ira: “El cielo se está cayendo”, grita, “tenemos que actuar sobre la mierda ¡mundo!" Que Logan vea el mundo como suyo para actuar, como si nada estuviera más allá de su nivel casi divino de poder, ciertamente concuerda con la perspectiva de sus hijos. “Papá no es infalible, Rome”, dice Shiv, mientras considera la propuesta de Kendall. "No", responde Roman, "simplemente no creo que falle, o lo hará alguna vez". Mientras los cuatro hermanos se pelean, se entrega una caja de donas. Nunca ha sido tan escalofriante la frase anteriormente inocua "papá envió donas", todos ellos mirando fijamente la caja con nerviosismo como si pudiera contener una bomba sin detonar. "¿Crees que enviaría donas envenenadas a la casa de sus nietos?" Connor pregunta, no es broma. "Estoy 98 por ciento seguro de que no han sido envenenados", responde Roman, sonando inseguro. Como en la primera temporada, cuando la negativa de Logan Roy a salir del voto de incompetencia que Kendall llamó provocó que el motín fuera un trabajo mal realizado, las donas son una demostración del alcance dominante del padre; esta vez, ni siquiera necesita estar en el espacio para asustar lo suficiente a sus hijos para que obedezcan. Asustados, se dispersan, dejando a Kendall totalmente sola, arremetiendo contra Shiv cuando se va; él solo la quería a bordo, grita, porque “las chicas ahora cuentan el doble”.

“Son solo tus pezones los que te dan valor”, agrega, de forma escalofriante. Deje que el registro muestre que New Woke Kendall ha sido declarado muerto a la edad de aproximadamente 40 minutos.