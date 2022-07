Only Murders in the Building estrenó anoche (28 de junio) los dos primeros episodios de su segunda temporada, y los fans han reaccionado mal ante el beso en pantalla de Cara Delevingne y Selena Gomez.

La segunda temporada de la comedia policíaca de Hulu -que está protagonizada por Gomez, Steve Martin y Martin Short como un trío que se ve enredado en un asesinato- dio la bienvenida a Delevingne como Alice, una nueva habitual de la serie e interés amoroso para el personaje de Gomez, Mabel.

En el segundo episodio, “Frame”, Alice invita a Mabel a su estudio de arte para destruir una escultura de arte en un esfuerzo por aliviar la ira acumulada. Después, la pareja acaba besándose.

Los fans en Twitter han criticado el beso, y algunos señalaron la falta de química entre los dos.

“Como me hubiera creído el beso de Selena Gomez hace un año, pero después de ver First Kill me niego a seguir viendo esta basura de ‘beso de piquito’”, escribió uno.

Un segundo usuario tuiteó: “Selena Gomez prefiere meter la cabeza en un microondas que besar a Cara Delevingne”.

“Que Selena Gomez no sepa besar a las chicas es uno de los mayores sinsabores de este año hasta ahora”, comentó otro.

Tuits de los fans sobre el beso de Selena Gomez y Cara Delevingne (Twitter/Capturas de pantalla)

“No se enfaden conmigo, pero todo lo que quería era ver a Selena Gomez besar a una chica; pero ese beso en Only Murders in the Building me hizo sentir incómodo”, escribió uno. “No hubo química y parecía que no estaban realmente en ello... no sé”.

Otros defendieron a Gomez, y uno escribió: “A toda la gente que está destrozando la actuación de Selena Gomez y llamándola HOMÓFOBA??? por ese único beso, pues jód**se todos”.

“No me importa que Selena Gomez no sepa besar. Lo principal para mí es el hecho de poder decir con pruebas que besa a las mujeres y eso es una victoria para mí, no me importa”, comentó alguien.

Durante el reciente estreno en la alfombra roja de la segunda temporada de la serie, Gomez se pronunció en contra de la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de anular Roe vs. Wade.

Gomez destacó su publicación en Twitter del 24 de junio, que incluía un enlace a los recursos de Planned Parenthood para quien quiera desafiar el veredicto de forma proactiva.

Only Murders in the Building presenta nuevos episodios los martes en Hulu en EE.UU.