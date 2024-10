Cuando uno piensa en la palabra “venganza”, piensa en hacer justicia o pagar deudas. En Sed de Venganza, la venganza será el lema central que hará que la protagonista Fernanda Ríos (Isabella Castillo) haga planes nefastos contra la familia Del Pino y su interés amoroso Francisco Ramírez (Danilo Carrera).

Sed de Venganza es la nueva serie original de Telemundo protagonizada por Castillo, Carrera y Alexa Martín que se estrena hoy 15 de octubre.

Diego Pineda tuvo la oportunidad de hablar con el elenco juvenil de la novela para aprender un poco más sobre su experiencia detrás de cámaras y el triángulo amoroso entre sus personajes.

¿Por qué les interesó ser parte de este proyecto de Telemundo?

Danilo: Para mí es una oportunidad increíble regresar a Telemundo con una superproducción. Telemundo se caracteriza por ser en español, la empresa que tiene en la calidad más alta de contenido audiovisual producida en el mundo entero en español. Entonces, poder trabajar en esta empresa, regresar a Miami, a la casa, donde empecé mi carrera, es algo que no podía decir que no. Entonces, es ese primer reto personal y segundo, estar cerca de mi familia.

Alexa: Desde que leí la sinopsis del proyecto, me encantó el formar parte de un proyecto con un elenco juvenil porque es lo que es Sed de venganza sumando Saúl Lizaso, que también es parte del elenco, él es eterno, no envejece. Es un proyecto que lo tiene todo, que desde que tú lees de lo que va a tratar la historia, te enganchas.

Isabella: A mí me llamó mucho la atención mi personaje Fernanda Ríos. Para cualquier actor, siento que es un regalo poder tener un personaje así, es un personaje muy jugoso, al que uno le tiene que dar el mil porciento de toda su energía para que salga bien.

Desde que lo leí, me moría por hacer el casting cuando me dijeron que sí, no me lo podía creer. Es un personaje que siento que me ha hecho crecer mucho a nivel personal, porque fue muy exigente y a nivel también profesional. La verdad que no tengo ninguna queja Fernanda hasta el memento hasta el día de hoy ha sido el personaje más divertido y con que más he disfrutado.

¿Cuál es la Sed de Venganza de sus personajes?

Alexa: Hay venganza que puede ser por el lado de la maldad y hay venganza que puede ser por el lado de la justicia. En mi caso, mi personaje busca hacer justicia, Y hacer justicia, no por su propia mano. En este caso, Elisa del Pino, que es mi personaje, busca, por el lado bueno, hacer justicia que cada quien pague por lo que le toca pagar, pero no a través de ella, sino en este caso a través de las autoridades.

Danilo: Depende de dónde nace venganza, viene de un resentimiento, de un rencor o viene desde la búsqueda de justicia. Y creo que mi personaje sí busca venganza, pero viene también desde hacer justicia. Pero al final del día, cuando buscas venganza y no justicia, te tienes que ir por caminos oscuros y hacer cosas que no están bien. Entonces, mi persona que Francisco sí está caminando siempre entre bien entre el bien y el mal. No es algo muy, muy rico como actor.

Isabella: Fernando se miente todo el tiempo. Ella siempre se engaña y dice que es por justicia. Porque la verdad Fernando viene de un mundo muy retorcido, muy enfermo, de una infancia muy mala donde abusaron de ella, donde le pasaron muchas cosas malas y luego por traición, ella viene a cumplir una venganza y dice que es por justicia, pero realmente viene desde la rabia y desde el rencor por lo que le hicieron.

Cuéntenme un poco sobre el triángulo amoroso entre los protagonistas de la serie.

Danilo: Yo tengo la suerte de estar en este triángulo, bendecido. Gracias, señor escritor. Pues sí, mi persona que regresa 10 años después. Lo han a ver ahí una historia ahí. Pues siempre con un amor que dejó de joven, que es el personaje de Alexa, que se llama Elisa, pero también se encuentra con esta mujer pasional, que es fuego, que es Fernanda, el personaje de Isabela.

Entonces, vuelvo a estar caminando entre lucio, oscuridad, no entre amor y pasión, entre deseo y el corazoncito. Es algo, que a la gente le va a gustar mucho y van a decir, ‘ay, que vaya con esta. No, que vaya con otra, que se quede con esta, que sé quede con la otra, pero porque hizo esto, porque hizo el otro’ y es algo también muy divertido.

No solo vamos a ver lemas de amor y venganza, pero también sobre la familia. ¿Me pueden contar un poco sobre la familia Del Pino?

Alexa: La familia Del Pino es una familia totalmente disfuncional. Donde, pues, en la realidad hay muchas familias así. Es una familia que a pesar de tenerlo todo hablando de lo material. A pesar de haber tenido una vida llena de lujos, viviendo en el mejor lugar con absolutamente todas las comodidades. Es una familia que está destrozada, que el papá no ha sido presente y que la mamá sufrió achaques toda la vida y nunca estuvo realmente con sus hijos.

Elisa es una niña que creció totalmente sola, que Francisco es el primer, como amor verdadero que encuentra, en donde ella puede refugiar todo lo que nunca ha tenido, el cariño que nunca ha tenido. Y entonces, pues justamente va a ser un personaje que se va llenando de traiciones a través de la historia, la van traicionando una tras otra.

¿Qué consejo le darían a los televidentes sobre la venganza si ellos quieren hacer la venganza o para que no les hagan venganza?

Isabella: Yo de Fernanda, aprendí un buen de todo lo que no debo de hacer. Uno nunca en la vida puede tener rencor. Eso se tiene que tratar porque esta vida es muy corta Y hay que vivirla y tener siempre las mejores de las intenciones, porque si no te vas en espiral hacia abajo, sufriendo y queriendo vengarte por algo que no vale la pena. Definitivamente, como en una relación, como en las amistades hasta en la familia. Uno, muchas veces aprende que es lo que uno no quiere. Y yo con Fernanda, aprendí que es lo que yo no quiero en la vida. La venganza no me pertenece, eso le pertenece a Dios poner todo en su lugar. No me pertenece a mí y no le recomiendo a nadie que se venga nunca.