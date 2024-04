Creador de ‘Bebé reno’, Richard Gadd, asegura que contar su historia de agresión sexual le “salvó la vida”

El creador de Baby Reindeer, Richard Gadd, declaró que hacer una serie sobre su propia experiencia de agresión sexual le proporcionó un medio de salvación después de luchar contra su trauma en silencio.

Gadd, de 34 años, protagoniza la nueva serie de Netflix, Baby Reindeer, basada en sus experiencias reales como víctima de acoso, agresión sexual y abuso.

En Baby Reindeer, se relata cómo Donny Dunn (Gadd), un cómico que atraviesa un mal momento personal, sufre el constante acoso de Martha Scott (Jessica Gunning) durante cuatro años y medio. En una subtrama de la serie, un hombre mayor llamado Darrian (Tom Goodman-Hill), que trabaja en el mundo de la comedia, manipula y viola a Dunn. A Gadd le ocurrieron hechos similares en la vida real.

En el penúltimo episodio de la serie de siete capítulos, el personaje de Gadd sufre un colapso emocional en el escenario a mitad de la función y cuenta al público lo que le ocurrió.

Aunque en la vida real Gadd no sufrió una crisis espontánea en el escenario, sí que escribió sobre una agresión sexual para su premiado espectáculo Monkey See Monkey Do.

En declaraciones a The Guardian sobre la primera vez que actuó en Monkey See Monkey Do, Gadd manifestó que el espectáculo lo salvó después de mantener ocultas sus experiencias durante tanto tiempo.

Hablando del último ensayo técnico antes de la noche del estreno, Gadd recordó: “Recuerdo que me partí de risa, porque todo iba muy mal, y el productor me dijo: ‘¿Qué quieres de esto?’. Me volví hacia él con lágrimas en los ojos y le dije: ‘Solo quiero salir vivo’. No sabía que me iba a servir de salvavidas”.

“La forma en que la gente recibió ese espectáculo, y me recibió a mí, y aceptó lo que me pasó: me salvó la vida. Es una locura que haya sucedido así”.

open image in gallery ‘Baby Reindeer’ se basa en las experiencias reales de acoso y agresión sexual de Gadd ( ©Netflix/Courtesy Everett Collection )

Después de ver Baby Reindeer, los espectadores quedaron asombrados por el complejo retrato que hace Gadd de los abusos, la violencia sexual y las formas en que los hombres víctimas de acoso pueden ser pasados por alto.

“Está claro que caló hondo”, afirma sobre el éxito del programa. “De verdad creía en ello, pero despegó tan rápido que me siento un poco desorientado”.

Gadd elogió a la organización benéfica We Are Survivors por su apoyo a lo largo de los años.

“A veces hablo con hombres supervivientes, y no soy un consejero ni un profesional, pero el primer consejo es: rompe el silencio. Habla con alguien, y si eso te da demasiado miedo, escríbelo, procésalo en algo. Porque creo que cuanto más lo sacas, más pequeño se hace”, observó.

“Cuando pasas por algo como un abuso sexual, gran parte del desánimo puede provenir de estas viejas ideas de lo que significa ser un hombre. Ciertamente, fue muy sanador cuando me deshice de esa idea y me di cuenta de que hablar y decir ‘estoy luchando’ es una forma de fortaleza, desprendiéndome así de la idea de que la masculinidad era la única forma de supervivencia”.

open image in gallery Richard Gadd en 'Baby Reindeer' ( Netflix )

Si sientes angustia o te está costando trabajo salir adelante, puedes hablar con los Samaritans, en confianza, llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviando un correo electrónico a jo@samaritans.org, o visitando el sitio web de los Samaritans para encontrar los detalles de su sucursal más cercana. Si vives en EE.UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda en salud mental ahora mismo, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para encontrar una línea de atención telefónica local.

Rape Crisis ofrece apoyo a las personas afectadas por violaciones y abuso sexual. Para contactarte por teléfono, llama al 0808 802 9999 (Inglaterra y Gales), 0808 801 0302 (Escocia) y 0800 0246 991 (Irlanda del Norte); o ingresa a su sitio web www.rapecrisis.org.uk. Si vives o estás de visita en EE.UU., llama a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Baby Reindeer ya está disponible en Netflix.