La nueva temporada de Saturday Night Live comienza este fin de semana con Owen Wilson como anfitrión del primer episodio de la 47a temporada.

Es la primera vez que el actor presenta un programa de comedia nocturno, aunque apareció en 2016 en el espacio Weekend Update como su personaje de Zoolander, Hansel, junto a su coprotagonista de esa película, Ben Stiller.

El año pasado, Wilson reveló por qué nunca antes había presentado el programa, diciendo: "Me pongo muy nervioso al hablar en público" en la serie de YouTube del ex miembro del elenco de SNL Kevin Nealon Senderismo con Kevin .

Continuó: "Nunca he hecho ninguno de esos discursos de graduación o Saturday Night Live solo porque me pongo demasiado nervioso".

El gran papel de Wilson llegó en Bottle Rocket, de 1996, que escribió junto al cineasta Wes Anderson, quien más tarde se convertiría en uno de los colaboradores artísticos más frecuentes de Wilson.

Wilson apareció en varias de las películas de Anderson, incluidas Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic, The Darjeeling Limited y The Grand Budapest Hotel. También aparecerá en la próxima película de Anderson, The French Dispatch, que se estrena este otoño.

En 2011, Wilson obtuvo una nominación al Globo de Oro por su papel de Gil Pender en Midnight in Paris de Woody Allen y ganó más aclamación por su papel en la película de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice.

También es conocido por sus comedias de "fraternidad" con películas como Zoolander, Starsky & Hutch , Wedding Crashers , You, Me and Dupree y The Internship , así como por su papel en películas familiares como Marley and Me y Night at the Museum.

Más recientemente, interpretó a Mobius M Mobius en la nueva aclamada serie Loki de Disney Plus.

Apareciendo en SNL junto a Wilson esta semana está la estrella del country-pop Kacey Musgraves como invitada musical del episodio.

Kim Kardashian West, Jason Sudeikis y Rami Malek también han sido anunciados como algunos de los anfitriones de esta temporada. Halsey, Young Thug y Brandi Carlile también participarán como invitados musicales.

Todos los detalles sobre cómo ver los episodios de esta semana se pueden encontrar aquí.