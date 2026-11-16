Netflix lamentó la muerte de un integrante del equipo de producción de la serie Dept. Q, quien falleció tras sufrir heridas graves en un estudio de cine de Edimburgo, Escocia, y calificó lo ocurrido como un “momento muy triste”.

Los servicios de emergencia recibieron una alerta alrededor de las 3:00 p. m. del jueves por un hombre que había resultado gravemente herido en los estudios FirstStage, ubicados en el barrio de Leith. Poco después, la policía confirmó que había fallecido en el lugar. “La muerte no se considera sospechosa; sin embargo, la investigación continúa para esclarecer todas las circunstancias”, señaló un portavoz de la Policía de Escocia.

Por su parte, Netflix expresó sus condolencias a la familia del fallecido y a sus compañeros de trabajo. “Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y los seres queridos del integrante del equipo que hemos perdido, así como a todas las personas de Dept. Q que lo conocieron y trabajaron con él”, indicó un portavoz de la plataforma. “Estamos atravesando un momento muy triste y colaboramos con nuestros colegas de Left Bank Pictures para brindar apoyo a todos los afectados”.

Left Bank Pictures, la productora responsable de la serie, también expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró estar “conmocionada” por la muerte del trabajador.

open image in gallery Matthew Goode (segundo desde la izquierda) encabeza el elenco de la serie ‘Dept. Q’, de Netflix ( Netflix )

Un portavoz de Left Bank Pictures expresó el pesar de la productora por lo ocurrido. “Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte de un integrante del equipo de Dept. Q. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus compañeros en estos momentos tan difíciles, y estamos brindando apoyo a todos los afectados”, señaló.

Según su sitio web, los estudios FirstStage han acogido producciones de Netflix y Amazon Prime Video, entre ellas las series Dept. Q y The Rig, así como la película The Outrun, nominada a los premios BAFTA.

La primera temporada de Dept. Q se estrenó el 29 de mayo de 2025 y está protagonizada por Matthew Goode, conocido por sus papeles en The King's Man y The Offer, quien interpreta al inspector jefe Carl Morck.

open image in gallery Goode interpreta al inspector jefe Carl Morck en ‘Dept. Q’, cuya segunda temporada se encuentra en pleno rodaje ( Netflix )

Según la sinopsis oficial, “el inspector jefe Carl Morck es un policía brillante, pero un pésimo compañero. Su sarcasmo mordaz no le ha hecho precisamente popular entre sus colegas de la Policía de Edimburgo. Después de un tiroteo en el que muere un joven agente y su compañero queda paralizado, Carl termina relegado al sótano, donde se convierte en el único integrante del recién creado Departamento Q, una unidad dedicada a investigar casos sin resolver”.

La descripción añade que el departamento es, en realidad, una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención de los problemas de una fuerza policial con pocos recursos y resultados deficientes, que además aprovecha la oportunidad para deshacerse de Morck. Sin embargo, casi sin proponérselo, el inspector comienza a reunir a un grupo de inadaptados con mucho que demostrar. Cuando surgen nuevas pistas sobre la desaparición de una alta funcionaria años atrás, vuelve a hacer lo que mejor sabe: incomodar a los demás y no aceptar un no por respuesta.

Netflix renovó Dept. Q para una segunda temporada en agosto de 2025. Tras el anuncio, Scott Frank, creador de Gambito de dama y coguionista de la serie junto a Chandni Lakhani, agradeció a la plataforma, al elenco y al equipo de producción por confiar nuevamente en su proyecto. “Estoy agradecido con la gente de Netflix y con nuestro extraordinario elenco y equipo, que una vez más arriesgan sus carreras para hacer realidad mis locuras”, expresó.

Por su parte, Matthew Goode agradeció a Netflix “por darnos la oportunidad de seguir explorando las historias de Dept. Q”.

Traducción de Leticia Zampedri