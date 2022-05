Después de 106 episodios, seis temporadas y galones de lágrimas derramadas en todo el mundo, This is Us está llegando a su fin. Desde su debut en 2016, el drama familiar que retuerce la línea de tiempo y toca el corazón ha sido un éxito entre la audiencia y la crítica. Además de convertir en estrellas a los actores que interpretan a los hermanos protagonistas (Sterling K Brown, Justin Hartley y Chrissy Metz), el programa ha sido elogiado por su representación considerada del duelo, la adopción transracial y la salud mental, y tiene los premios para demostrarlo (cuatro premios Emmy, dos premios SAG y un Globo de Oro). Sin embargo, hay un elemento de This Is Us que a menudo se pasa por alto, y hace mucho tiempo que se debe reconocer: la exestrella del pop convertida en actriz y cantautora Mandy Moore, quien ofrece la actuación de su vida como la matriarca de la familia Rebecca Pearson.

This is Us cuenta la larga historia de varias décadas de los Pearson, una familia compuesta originalmente por una pareja casada, Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca, y sus tres hijos: los gemelos Kevin (Hartley) y Kate (Metz), y Randall (Brown) que es adoptado y nació el mismo día y en el mismo hospital que los gemelos para después ser abandonado. Luego de la repentina muerte de Jack a fines de la década de 1990 cuando los hijos tenían 18 años, la familia se ve obligada a reconsiderar sus planes estables y adaptarse a un mundo sin él. Cuando los conocemos en el episodio piloto, es a mediados de la década de 2010 y los “Tres Grandes” ya son adultos y celebran su cumpleaños 36 juntos. A través de flashbacks, la audiencia ve las maneras en que sus vidas han avanzado desde su pérdida y cómo la muerte de Jack terminó dando forma a sus respectivas edades adultas.

Dado que la mayor parte de la serie tiene lugar cuando los trillizos crecen, Moore pasa gran parte de This is Us interpretando a su madre como una mujer mayor, con canas, arrugas en el cuello y manchas cutáneas. En cuanto al concepto, se corrió un gran riesgo: ¿qué tan convincente podría ser Moore, que por cierto es la actriz más joven del elenco adulto principal, como una mujer de sesenta años o más? Sin embargo, los espectadores supieron desde el principio que no se trataba de un truco mal concebido. Moore tenía 32 años cuando se estrenó la serie, y aunque su primera aparición envejecida con maquillaje fue una sorpresa, más sorprendente aún fue su capacidad para hacernos creer que es madre de tres adultos y abuela de dos jóvenes.

En lugar de caricaturizar la edad con la espalda encorvada y la voz ronca, Moore es sutil y eficaz. Sus movimientos son lentos y delicados, mientras que sus patrones de habla evocan calidez y estabilidad emocional. Su transformación siempre se ha tomado en serio, en la medida en que imaginas a su personaje envejecido de manera natural, sin importar cuán familiarizado estés con Moore fuera del programa. La combinación de un gran maquillaje y una gran escritura solo puede llegar hasta cierto punto; es el profundo compromiso de Moore con el papel lo que ha hecho que el uso de múltiples líneas de tiempo en el programa sea un éxito.

Cuando fue elegida para This Is Us, Moore no había hecho un álbum en varios años y necesitaba una victoria como actriz. A pesar de tener proyectos populares como A Walk to Remember, The Princess Diaries y Tangled en su haber, se encontraba estancada en lo que respecta a Hollywood. Además de esto, se acercaba el final de su matrimonio con el músico Ryan Adams, quien, según ella, la “maltrataba psicológicamente” (Adams luego se disculpó por “maltratar a las personas” en su vida y carrera, pero no ha respondido a las acusaciones específicas de Moore). Hablando de su vida justo antes de aceptar el papel de Rebecca, Moore admitió que se sentía abatida después de filmar pilotos para posibles programas de televisión durante cuatro años seguidos sin éxito.

“Algunos estuvieron a punto de ser elegidos, pero nunca sucedió”, dijo para Los Angeles Times en 2021. “Así que estaba empezando a preguntarme si debería seguir en este juego de la actuación… ¿Tuve ya mi recreo y tal vez es hora de volver a la escuela? ¿Quizás simplemente volver a la música de tiempo completo? Estaba muy perdida”. Tal vez el hecho de que Rebecca entrara en la vida de Moore en el momento adecuado hizo que su interpretación se sintiera mucho más especial.

A pesar de ser el personaje con la menor cantidad de tiempo de pantalla en el piloto, Rebecca se ha revelado en el transcurso de la serie como el corazón de This is Us. Al igual que muchos papeles maternos en el cine y la televisión, Rebecca ha sido la constante tranquila del programa, su familia ocupa el centro del escenario mientras ella los apoya desde el margen. Para un artista de menor rendimiento, esto puede haberse traducido en algo olvidable, que se desvanece fácilmente en un segundo plano. Sin embargo, al desarrollar su personaje como una persona completa, completa con sus propios sueños y deseos, Moore convierte a Rebecca en una fuerza silenciosa. Como actriz, ofrece la garantía de aportar profundidad o ligereza cuando sea necesario.

Mandy Moore como la joven Rebecca Pearson en ‘This is Us’ (NBC)

Fuera de sus escenas envejecidas, Moore ha dado algunas de las interpretaciones más poderosas de la serie mientras luce simplemente como ella misma. Uno de los mejores ejemplos de esto tiene lugar en el episodio “Super Bowl Sunday” de la segunda temporada, donde Jack sufre un ataque al corazón y muere después de un incendio en su casa. Cuando un médico le da la noticia a Rebecca, su reacción inicial es de desconcertada negación. Ella se precipita a la habitación del hospital de Jack para ver la verdad por sí misma. Con el cuerpo de su esposo en la cama frente a ella, Rebecca se queda paralizada en su sitio. Su rostro oscila entre varias emociones antes de que finalmente se derrumbe y caiga al suelo. La muestra de Moore de angustia total e instantánea es desgarradora y se queda contigo mucho después de terminado el episodio.

Hacia el final de la serie, a la anciana Rebecca se le diagnostica Alzheimer de inicio temprano. Comienza cuando no puede recordar alguna palabra ocasional en medio de una oración. Luego, Rebecca olvida los nombres de los miembros de la familia y confunde a su hijo adulto Kevin con Jack, mucho después de que él falleciera. El cuidado de Moore en mostrar la devastación al perder las facultades mentales y físicas les da a los otros personajes el combustible para reaccionar, fortaleciendo al elenco como un todo. Si bien transmitir el dolor de la situación es un esfuerzo grupal, no hubiera sido posible sin una actuación completamente convincente para inspirarlo.

Los episodios finales de la serie han sido un recordatorio de lo bueno que ha sido el programa en su conjunto. Esta temporada actual ha sido una celebración de las experiencias de los personajes y una conclusión catártica para una historia familiar que abarca generaciones. Aunque se compone de muchas partes, This is Us no habría sido el mismo programa sin el trabajo consistentemente estelar de Moore. Todavía no ha recibido ningún premio por su actuación, pero será un tremendo descuido si el próximo ciclo de ceremonias la excluye. Es cierto que algunos han descartado el programa por ser demasiado telenovelesco o melodramático. Pero subestimarlo, y subestimar a Moore, es perderse una de las mejores actuaciones actorales de los últimos 10 años.