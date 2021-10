Los espectadores y críticos están destrozando la nueva serie de ITVThe Larkins .

La adaptación de The Darling Buds of May de HE Bates fue descrita como una "abominación" en la reseña de una estrella deThe Independent.

"Lo mejor que se puede decir es que no es más glutinoso y sentimental que la versión televisiva original, que fue sacrificada con razón como un lechón sobrante hace unos 30 años", escribió el crítico Sean O'Grady.

La serie está protagonizada por Bradley Walsh en el papel de Pop Larkin, mientras que Joanna Scanlan deThe Thick Of It interpreta a su mamá.

"Esto solo demuestra que no debes meterte con un original", escribió un espectador. "No me he reído ni una vez y no me he entusiasmado con ninguno de los personajes. Ma y Pa no tienen el afecto entre ellos al que estamos acostumbrados. Los Larkins originales son insustituibles".

"Lo siento, pero solo pude soportar 10 minutos de The Larkins , es una absoluta basura, sin faltarle el respeto al elenco, pero nunca deberían volver a hacer clásicos porque simplemente no funcionan", tuiteó otro.

Muchos compararon el programa negativamente con una adaptación anterior protagonizada por David Jason, que también resultó ser un gran avance en la carrera de una joven Catherine Zeta-Jones.

"Decepcionado. ¿Por qué rehacerlo?", preguntó un espectador. "Transmite los originales y probablemente sean igual de populares ahora. Me gusta Bradley, pero siento que solo haya un Pa Larkin para mí y esa es la leyenda que es Sir David Jason".

El programa también está siendo objeto de burlas por su casting, que está siendo cuestionado debido a su ambientación en un pueblo de Kent en los años cincuenta.

"¿Ha existido alguna vez una utopía tan diversa racialmente como esta pequeña aldea en Kent?", preguntó la crítica de The Telegraph, Anita Singh.

"Un brigadier y director indio, un cartero asiático, un comerciante negro, un comprador de una casa y un hombre de la oficina de impuestos, en algunos momentos pensé que todos iban a empezar a cantar en la calle y revelar que se trataba de un anuncio de Coca Cola".

The Larkins continúa los domingos a las 8 pm en ITV