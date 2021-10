Spin-off nunca fue una palabra que estuviera en el vocabulario de Game of Thrones. La exitosa serie de fantasía de HBO fueron ocho temporadas de pura grandilocuencia, quizás el primer programa de televisión con una escala para rivalizar con las grandes epopeyas de Hollywood. Los fanáticos se maravillaron de los vastos campos de batalla, los dragones CGI; cada dólar de su presupuesto (la cifra enorme de US$15 millones por episodio al final de la serie) estaba en la pantalla. Entonces, cuando, en 2017, dos años antes de que la serie terminara de transmitirse, se anunció que se desarrollaban una serie de spin-offs, parecía casi inevitable. No podrías acercarte en silencio a los creadores e informarles que a veces menos es más. Más sólo por ser más fue lo que les costó su reino.

A principios de esta semana, se lanzó el primer avance de House of the Dragon, el primero de los spin-offs planeados que llegarán a HBO Max. Ambientada 200 años antes de los eventos de Thrones, la serie cuenta con un elenco que incluye a Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy. Con un nombre como House of the Dragon , el público podría confundirlo con una serie de inversión sin registro liderada por Theo Paphitis. O tal vez una comedia familiar centrada en una matriarca de mal genio. Pero no, este tráiler asegura que este es el mismo Thrones que conocimos y amamos, hasta el asiento puntiagudo. Pero aunque la perspectiva de más Thrones parece la más segura de las apuestas, como apostar a que Nadal gane el Abierto de Francia o que los Spurs pierdan una final de copa, todavía hay una duda persistente. ¿Puede el público en realidad soportar unas cuantas rondas de George RR Martinis? Quizás, solo quizás, ya hemos tenido suficiente.

Hay varias razones para cuestionar la lógica de un universo expandido de Thrones. La primera y más obvia es que antes fue una regla anacrónica de la televisión: los spin-offs siempre son terribles (excepto cuando no lo son). Por cada Frasier o Better Call Saul, hay cientos de Joey, insípidos agarres de efectivo que intentan y no logran perseguir un pasado difícil de alcanzar. Si bien la tendencia contemporánea de los "universos cinematográficos" y los vínculos entre medios (WandaVision o The Mandalorian, por ejemplo) ha acostumbrado un poco al público al hedor una vez detestado de la oferta giratoria, hay una razón por la que siempre se los consideró una perspectiva arriesgada.

El principal punto a favor de House of the Dragon, y de hecho los otros spin-offs promocionados, siempre ha sido el mundo de Game of Thrones: la indulgente tradición de fantasía de los libros de Martin. Pero esto fue solo una parte del atractivo de la serie original. No debemos subestimar el atractivo de los personajes, ninguno de los cuales aparecerá en House of the Dragon, y las actuaciones. Junto al séquito de actores veteranos en Thrones, había unos experimentados que tenían el potencial de volverse estrellas; el perfil ascendente y hollywoodense de actores como Jason Momoa, Emilia Clarke y Kit Harington es testimonio de esto. Cabe recordar que Thrones se comercializó, en su primera temporada, con la presencia de Sean Bean. El elenco de House of the Dragon puede ser fantástico, pero no hay un nombre familiar entre ellos, salvo quizás Matt Smith, cuya propia carrera en Hollywood no ha podido levantarse desde que encontró la fama en Doctor Who hace casi una década. Los showrunners de Thrones, David Benioff y DB Weiss, están ausentes en este spin-off, y el trabajo se le entregó a Ryan Condal, el co-creador de Colony y escritor acreditado en el abominable thriller de Dwayne Johnson, Rampage .

También hay que considerar la propia reputación de Thrones, solo se puede decir que ha disminuido en los últimos años. Esto se debió en parte a una última temporada que fue considerada mediocre, coronada con un final que fue profundamente insatisfactorio. Casi de la noche a la mañana, la aguja del consenso pasó de "excelente" a "defectuoso"; casi se podía escuchar a Thrones derrumbarse en las listas de "lo mejor de", golpeando su cabeza contra Mad Men en la cuesta abajo. Por supuesto, esto puede demostrar al final un milagro para House of the Dragon. A veces, como en el caso de Star Wars: The Force Awakens, o el próximo Dexter: New Blood, se puede ver un spin-off o secuela superfluos como la oportunidad de corregir un error, de lavar el sabor de un final podrido de la boca del público. Pero House of Dragon no es tal vez el enjuague bucal adecuado.

Los múltiples problemas de la última temporada de Thrones (giros arbitrarios de la trama, arcos de personajes frustrantes, iluminación que casi oscureció batallas enteras) no son la única razón por las que el valor de Thrones ha caído desde el final. En el transcurso de su carrera y desde entonces, el programa enfrentó un mayor escrutinio sobre su trato a las mujeres y sus desgarradoras y gratuitas escenas de violencia sexual. Estos se redujeron a medida que avanzaba la serie, pero la violencia extrema e impactante siempre estuvo en la fibra de Thrones y, se podría decir, una parte significativa de su atractivo principal. Los comentarios de los miembros femeninos del elenco también han hecho que los fans se detengan a pensar. En 2019, Emilia Clarke afirmó que la presionaron para que realizara escenas de desnudos, mientras que a principios de este año, Hannah Waddingham dijo que la sumergieron durante diez horas mientras filmaba una escena de tortura. House of the Dragon puede y debe hacerlo mejor, pero los aspectos más problemáticos de la serie original nunca se pueden borrar.

Al aceptar no solo uno, sino un puñado de posibles spin-offs de Game of Thrones, HBO Max se comprometió con algo grande. Es una empresa épica, un viaje que podría durar una década o más. Pero no hay garantía de que sea un viaje fácil. Deben atravesar una ruta plagada de cadáveres en descomposición del pasado no amado, con ambiciones frustradas y los peligros de un paisaje televisivo cada vez más sofocado. Aquí, como dicen, sean dragones.