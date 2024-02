Todo comenzaba con un mensaje que encendía la pantalla de la computadora o el celular: “¿Guardarías un secreto?”. De esta forma, el acosador luego procedía a enviar una falsa advertencia a la mujer en la que sugería que la estaban engañando, o una insinuación de que se estaba acercando demasiado al novio de una amiga. Eso era solo el principio. Más tarde,surgían cuentas falsas que utilizaban fotos de la mujer para entablar conversaciones explícitas. Por otro lado, amigos y familiares recibían una infinidad de mensajes perturbadores y rumores falsos que podían darle un giro de 360° a la vida de la víctima. Y, después, venían las innumerables llamadas telefónicas amenazadoras en las que solo se oía la respiración del agresor al otro lado del teléfono.

El autor era Matthew Hardy, un desempleado de Northwich (Cheshire) considerado el ciberacosador más obsesivo del Reino Unido. Durante más de una década, aterrorizó a sus víctimas mediante cientos de cuentas falsas y las utilizó para destruir relaciones y reputaciones. Finalmente, en 2022, Hardy fue condenado a nueve años de prisión por cinco cargos de acoso, que, tras una apelación, fueron reducidos a ocho años. Ahora, en el documental de Netflix ¿Guardarías un secreto? cuentan las historias de las mujeres contra las que el hombre atentó, y descifran el misterio de por qué tardaron tanto en llevarlo a juicio. Se trata de una docuserie de dos partes de la productora Mindhouse, de Louis Theroux, cuya referencia es el pódcast de 2022 de The Guardian sobre el caso de Hardy. La directora Liza Williams, expresa: “Me impactó la valentía de estas mujeres y lo fuerte que eran sus relatos”. “Estaban muy involucradas en la forma en la que podían descubrir al acosador y, hasta cierto punto, tenían que tomar cartas en el asunto”.

En el documental, se muestran entrevistas con las víctimas de Hardy junto con capturas de pantallas reales de los mensajes, incluidas imágenes inquietantes diseñadas para, según la directora, “resaltar el impacto psicológico”. Además, Williams explica que llevó mucho tiempo establecer un vínculo con las entrevistadas a causa de sus experiencias pasadas y afirma: “Recibir una llamada de alguien que no conocen puede afectarles mucho”. De esta forma, para ayudar con la investigación, indica que algunas decidieron hablar con los cineastas fuera de cámara, mientras que otras encontraron una forma de “catársis” en las entrevistas.

Hardy, que ahora tiene 32 años, empezó a acosar a sus compañeros en Internet cuando era alumno de secundaria, a finales de la década de 2000, época en la que recién surgía Facebook. A pesar de haber recibido órdenes de alejamiento tras hostigar a dos mujeres de la localidad, el hombre no paró. Más tarde, se centraría en mujeres que vivían fuera del Reino Unido, con las que no estaba vinculado en absoluto. Muchas de ellas tenían una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y compartían imágenes de su vida a menudo. Una de estas víctimas era Zoe Jade Hallam, una modelo de Lincolnshire, que aparece en ¿Guardarías un secreto? Al principio, cuenta que Hardy le habló porque decía ser un fotógrafo y fingía interés en trabajar con ella; sin embargo, pronto comenzó a crear cuentas falsas con sus imágenes para enviar mensajes dañinos a otras personas. En un momento, la mujer de 33 años, relata: “armó una cuenta falsa del padre de mi pareja, que es médico”. Luego, dice que, por medio de ese perfil, el hombre entabló conversaciones inapropiadas con chicas jóvenes.

Exposición en Internet: Abby Furness se sentía segura cuando compartía sus vivencias (Cortesía de Netflix)

La experiencia de Lia Hambly, ahora de 25 años y propietaria de una tienda de moda, tuvo un patrón similar. Luego de que el hombre le enviara a Hambly un primer mensaje, la llamó cientos de veces, se hizo pasar por ella en redes sociales y bombardeó a otras personas con mensajes subidos de tono. “Bloqueabas una cuenta y él creaba otra”, asegura la mujer. “O si no, dejaba de hablarme a mi y, en cambio, le hablaba a alguien cercano o a la pareja de esa persona”. Años más tarde, Hambly confiesa que “todavía [siente] vergüenza” de encontrarse a algunas de las personas a las que este hombre acosó mediante las cuentas falsas. Y también declara: “Creo que todo esto formará parte de mi para siempre, nunca desaparecerá. Incluso me conmoví cuando vi el documental. Me recuerda a ese sentimiento de: ¿por qué me han hecho esto?”.

Asimismo, Hambly cuenta que estaba muy preocupada por su seguridad personal, ya que creía que el acosador la perseguía a donde fuera. En , una noche de fiesta, le contó al portero de la discoteca lo que le sucedía y él hombre le aconsejó que no fuera sola al baño. “Deberías estar pasándola bien con tus amigos, ¿por qué deberías preocuparte por eso? [Hardy está] a cientos de kilómetros, pero siento que me vigila”, pensaba por dentro. La mujer se volvió muy desconfiada de la gente que conocía y si alguien le hacía una pregunta, de inmediato pensaba: “¿Eres tú?”. Todo esto debido a que los ataques de Hardy eran tan personales que le hacían pensar que “[se] estaba volviendo loca” y que, en realidad, el culpable podía ser algún ser querido. Por otro lado, la otra víctima, Zoe Jade Hallam, cuenta que tenía miedo de ir al gimnasio porque el hombre sabía a cuál iba y a qué hora. “Podía subirse en un auto y manejar hasta el lugar en dónde estaba; nada lo detenía”, asegura.

Según la directora del documental, el objetivo de Hardy era “generar consecuencias reales hacia las víctimas”. Más aún, afirma: “el objetivo era destruir a su familia, a sus vínculos y a sus amistades”. En el documental, Abby Furness, de 24 años, revela cómo el caos provocado por Hardy la separó de su novio a raíz de que recibió mensajes que decían que ella lo estaba engañando. Además, relata también que, una vez, el acosador le envió imágenes íntimas de ella a su jefe. Otra víctima contó que el día de su boda se arruinó cuando le enviaron mensajes en los que confirmaban que su prometido le había sido infiel.

Aun así, las mujeres no lograban que la policía les crea. De hecho, Hambly denunció la situación de inmediato, pero le comunicaron lo siguiente: “No podemos hacer nada a menos que te agreda físicamente. Mientras tanto, cierra tus cuentas en las redes sociales y no salgas”. Claro que la mujer ya sabía que haber bloqueado a Hardy no lo detuvo. Hallam tuvo una experiencia similar con otros oficiales de policía. “Desde el momento en el que escribes ciber- junto a otra palabra, como ciberacoso, nunca será tomado en serio”, explica. “Pero ahora las redes sociales están tan integradas en nuestras vidas que no funciona así. No puedes simplemente apagar el teléfono y evitar el malestar”.

La víctima, que usaba las redes sociales para su trabajo como modelo, recuerda que le mostró sus perfiles a los agentes y se sintió juzgada. Cuenta que los hombres actuaban cómo si ella se lo hubiese buscado por subir fotos más llamativas de lo normal. Además, asegura que no solo la policía tenía ese tipo de actitud con ella si no que sus amigos y otras personas también pensaban que era su culpa en cierto modo y que estaba siendo dramática. “Nadie entendía la magnitud de lo que me pasaba”, finalizó. Williams menciona que la respuesta general que se le da a las mujeres es la “clásica culpabilización de las víctimas”, cuyo fundamento es que la responsabilidad es de la víctima por haberse comportado de determinada forma, y es difícil cambiar esas ideas.

Culpabilizar a las víctimas: Zoe Jade Hallam fue juzgada por el contenido que publicaba en las redes sociales (Courtesy of Netflix )

Siguiendo con las historias, durante una visita de la policía a su casa, Lia Hambly declara que se enteró de que había varios registros previos de uno de los números telefónicos de Hardy, y fue así como se dio cuenta de que ella no era su único objetivo. Llegado este punto, aplicó los conocimientos que obtuvo cuando trabajó como asistente legal y comenzó a recopilar pruebas. Dichos documentos incluían capturas de pantalla de todas las conversaciones con el acosador y todas las cuentas falsas. Según pude ver durante nuestra videollamada de Zoom, puedo dar fe de que era una gran cantidad. “Fui a la comisaría con todos estos archivos, llorando, y les supliqué: '¿Pueden ayudarme? No sé qué hacer'”, recuerda la joven.

A veces, Hardy utilizaba su propia cuenta para enviar mensajes, incluso se lo confesó a Furness en un momento. Entonces, algunas víctimas informaban a la policía y le decían su nombre. Sin embargo, no fue hasta que el agente Kevin Anderson, de la policía de Cheshire, empezó a investigar otra denuncia de acoso contra Hardy cuando el caso comenzó a avanzar. Mientras buscaba en los registros policiales, Anderson descubrió que tenía más de 100 denuncias en su contra y había sido detenido 10 veces. De esta forma, se puso en contacto con mujeres de otras zonas que lo habían denunciado, como Hallam, Hambly y muchas más. “Cuando hablé con él no se limitó a hacer las preguntas de siempre o a decirme que tomara los recaudos necesarios”, cuenta la mujer sobre su experiencia con el oficial. Y sigue: “Se notaba que él se preocupaba de verdad[...] Se sentía el alivio de que por fin alguien está haciendo algo”.

Dedicación: el agente Kevin Anderson ayudó a llevar a Hardy ante la justicia (Courtesy of Netflix )

Finalmente, Hardy se declaró culpable de cinco cargos de acoso. Solo él sabe cuántas personas se vieron afectadas por su comportamiento. Su abogado defensor argumentó que el hombre se había aislado a raíz de su autismo y problemas de salud mental. Como consecuencia, comenzó a buscar conexiones en Internet y a “agredir” si esos acercamientos eran “rechazados”. La directora consideró que era importante contextualizar este hecho en el documental. “Hablamos con organizaciones benéficas y asociaciones dirigidas por personas autistas y su principal temor era que se asumiera que esa era la conducta habitual de alguien con ese tipo de trastorno, lo cual claramente no es así”, afirma. Asimismo, explica que la mayoría de las personas autistas no tienen estos comportamientos pero que era importante destacar que Hardy tuvo un diagnóstico tardío, lo que provocó que se aislara desde muy joven y se volviera obsesivo con las redes sociales. “Creo que el documental tenía que tratar el tema. No es en absoluto algo que excuse sus acciones, y tampoco explica el daño que causó, pero es algo importante a tener en cuenta”, finaliza Williams.

Tanto Hallam como Hambly esperan que la serie elimine cualquier idea equivocada de que el ciberacoso es, de algún modo, un delito menos grave que el llamado acoso “tradicional”. “Queremos generar conciencia; queremos presionar a las plataformas de redes sociales y lograr que dejen de permitir que las personas puedan crear tantos perfiles en tan poco tiempo", afirma Hallam. Sin embargo, aún le es difícil entender la disparidad entre la respuesta despectiva a su primera denuncia y el peso de la sentencia final de Hardy. También comenta que hubo una diferencia muy grande en el proceso ya que la situación pasó de ser un caso irrelevante a ser una situación en la que la policía actuó rápidamente para condenar al acosador. “Ojalá hubiera podido decirle a la Zoe del principio lo que iba a pasar, solo para darle un poco más de fuerza y aliento. Cuando comenzó todo esto, me sentí muy sola, pero, al final, sentí todo el apoyo de la policía”, concluye la mujer.

¿Guardarías un secreto? ya está disponible en Netflix.