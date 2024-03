El actor Drake Bell se manifestó sobre la reacción que tuvo el canal de televisión Nickelodeon a las acusaciones de abuso sexual que hizo en la serie documentalQuiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el set: el lado oscuro de la televisión infantil). Según Bell, la respuesta del canal fue “bastante vacía”.

En la serie, que puede verse a través del servicio de streaming Discovery+, Bell afirmó que a los 15 años fue víctima de abuso por parte de Brian Peck, quien era instructor de diálogos en los programas de Nickelodeon All That y The Amanda Show.

En agosto de 2003, Peck fue detenido por más de 12 cargos relacionados con acusaciones de abusos sexuales a un menor, cuya identidad se mantuvo en secreto.

En mayo de 2004, Peck no admitió ni negó los cargos presentados en su contra, que incluían tocamientos lascivos hacia un menor de 14 o 15 años y copulación oral con un menor de 16 años. De todas formas, el hombre fue condenado a 16 meses de prisión y registrado como agresor sexual en octubre de 2004.

Luego del estreno de la serie documental, Nickelodeon declaró en un comunicado: “Ahora que Drake Bell se ha dado a conocer como el demandante en el caso de 2004, nos llena de abatimiento y tristeza saber sobre el trauma que sufrió, y aplaudimos y respaldamos su decisión de relatar lo ocurrido, así como la entereza que requirió hacerlo”.

Bell respondió a las declaraciones en un episodio del podcastThe Sarah Fraser Show: “Fue una respuesta muy bien calculada, porque no pueden decir que no sabían lo que estaba pasando en ese momento. Lo más probable es que un importante abogado de Hollywood les haya dictado las palabras”.

Y agregó: “Son respuestas vacías, porque [Nickelodeon] todavía emite nuestros programas, mientras que yo tengo que pagar por mi propia terapia. Si realmente les importara, habría algo más que una declaración vacía hecha a partir de las recomendaciones de un representante legal”.

En el podcast Bell también confesó que, después de hablar con los creadores de Quiet on Set, buscó ayuda en un centro de rehabilitación para empezar a procesar el trauma.

“Me sentí muy cómodo en esa entrevista, pero estaba pasando por tantas cosas en mi vida personal que cuando terminó fui a registrarme en un centro de rehabilitación”, confesó Bell.

“Allí hacíamos mucha terapia de trauma, terapia grupal y terapia individual. El día entero se centraba en desentrañar y procesar esas vivencias con claridad mental, y en desenterrar cosas que no me había atrevido a enfrentar cara a cara, o que me habían causado demasiado dolor al intentarlo.

“Ese proceso me permitió decidir, una vez que salí, que me pondría en contacto de nuevo con ellos [los realizadores de la serie] y les diría ‘aún no estoy completamente recuperado, pero me siento cada vez más cómodo con compartir mi historia’”.

Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon, también se pronunció en el documental sobre demandas que ha recibido por su estilo gerencial y su comportamiento: “Le debo una gran disculpa a varias personas”.

