Mientras Britney Spears celebra el fin de la tutela que controló su vida durante casi 14 años, este fragmento de 'Being Britney: Pieces of a Modern Icon' de Jennifer Otter Bickerdike investiga cómo la estrella del pop ayudó a arrojar luz sobre la lucha por los cuerpos de las mujeres en Estados Unidos.

Cuando Britney Spears habló en la corte en junio de 2021 como parte de su juicio por tutela, me vinieron a la mente las sombras del aterrador clásico de [Margaret] Atwood [A Handmaid's Tale]. Era como si estuviera leyendo una versión autobiográfica actualizada del siglo XXI de la novela. Para Spears, su valor es como una máquina para hacer dinero, más que una máquina para hacer bebés. En lugar de ser un recipiente para producir descendencia, Britney ha sido un recipiente para producir dinero, ya que la tutela la obligaba a a participar en giras, conciertos y otros trabajos rentables. Considerada legalmente incapaz de tomar decisiones por sí misma, Britney había sido despojada del derecho a controlar incluso su físico más íntimo.

Cuando Spears hizo su declaración, su voz temblaba de rabia. Parecía alienada por completo de su propio ser, y con justa razón: como si, de alguna manera, perteneciera a otra persona. "Mi precioso cuerpo, que ha trabajado para mi padre durante los últimos malditos 13 años, esforzándose por ser tan bueno y bonito ... tan perfecto ... cuando él obliga a trabajar tan duro", dijo Britney. Desde el comienzo de la tutela, se ha afirmado que Jamie Spears “entendió que su papel de como tutor requería priorizar no tanto la salud mental de su hija como su imagen pública de muñeca Barbie”. Una parte crucial de lo anterior fue tomar el control del cuerpo de Britney. Apenas unos días después de que se implementara el mandato en 2008, la amiga de la familia Jacqueline Butcher dijo que presenció un intercambio sorprendente entre padre e hija, que relató en una entrevista con el New Yorker: “Jamie dijo: 'Bebé ...'. Pensó que iba a decir: 'Te amamos, pero necesitas ayuda', pero lo que dijo fue: 'Estás gorda. Papá te pondrá a dieta y te pondrá un entrenador y te pondrás en forma'”. Butcher también alegó que, cuando alguien preguntaba a Jamie sobre una decisión tomada en nombre de Britney, él gritaba: “¡Yo soy Britney Spears!”

En su testimonio, Britney continuó hablando sobre ser obligada a firmar contratos, no poder elegir su propia coreografía, recibir medicamento de litio de un terapeuta después de que ella dijo que no se presentaría en un espectáculo en Las Vegas, y sentir que no se le escuchaba ni se le creía, todo esto mientras su padre era su tutor. "El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo, le encantaba el control para lastimar a su propia hija, al 100.000 por ciento", proclamó Spears, con la voz temblorosa de ira. Si bien todas las acusaciones de Britney fueron impactantes, una declaración en particular se sintió como si hubiera sido plagiado directamente de Handmaid: “Me dijeron en este momento en la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada. Quería sacarme el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos”. Concluyó diciendo: "Merezco tener los mismos derechos que cualquiera, de tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas y más".

(Getty Images)

Sin embargo, por mucho que a las mujeres estadounidenses se les haga creer que tienen control y elección sobre sus cuerpos, en términos legislativos, no es así. Cada año, más y más derechos están siendo erosionados, al estilo Handmaid... En 2021, Arkansas prohibió todos los abortos excepto en emergencias médicas, independientemente de si el embarazo es resultado de violación o incesto. Mientras tanto, Texas prohibió el aborto después de la detección de un latido fetal. (Lo cual, suele ocurrir alrededor de las seis semanas, a menudo antes de que una mujer se dé cuenta de que está embarazada). Finalmente, el gobernador republicano Kevin Stitt de Oklahoma firmó una prohibición total del aborto. Ahora que la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora de 6-3 después de la presidencia de Donald Trump, los grupos que defienden el derecho a elegir temen que partes del fallo de 1973 puedan ser anuladas, restringiendo aún más el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. El relato de Spears de que se le negó por la fuerza la libertad de controlar su propio cuerpo indignó a muchos. Sin embargo, también planteó una pregunta válida: ¿por qué se necesita una estrella del pop en una situación inaceptable para que el mundo se oponga?

