Una adolescente se ha sincerado sobre el acoso al que se ha enfrentado desde que se compartieron en Facebook las fotos del vestido inspirado en la princesa Diana que lució en su baile de bienvenida.

A principios de este mes, Grace, de 17 años, subió a TikTok unos vídeos de ella y su novio Zach vestidos formalmente para su baile de bienvenida al instituto, en los que incluía algunas de las fotos profesionales tomadas a la pareja posando en un campo de girasoles antes del baile.

Para la ocasión, Grace lució un vestido negro corto que, según dijo a BuzzFeed, había modificado para que se pareciera al infame vestido de “venganza” que llevó la princesa Diana para una fiesta organizada por Vanity Fair en 1994.

Sin embargo, aunque Grace dijo que le “encantó” cómo salieron las fotos de ella y su novio, reveló en un TikTok subido el 4 de octubre que la madre de su novio había compartido las fotos en Facebook, donde su vestido fue criticado por los adultos.

“La madre de mi novio empezó a contarme que las fotos tenían unos 32 mil likes. Hablaba de todos los comentarios agradables, y luego dijo: ‘Y por supuesto, también están los negativos’. Mi corazón se hundió de inmediato porque me sentía muy segura de mi apariencia y mi atuendo esa noche, y no quería que me robaran esa confianza que tenía”, aseguró Grace a BuzzFeed.

En el clip, en el que se ve a la adolescente de Alabama hablando delante de una foto de ella y Zach besándose antes del baile, escribió: “Me encantó cómo salieron mis fotos para el baile. La madre de mi novio las publicó en Facebook...”.

A continuación, Grace compartió capturas de pantalla de algunos de los comentarios que se dejaron bajo las fotos de ella y su novio en Facebook, entre los que se incluía el acoso de los adultos sobre la longitud de su vestido.

En uno de los comentarios, una mujer llamada Rhonda calificó el vestido de “inapropiado” antes de culpar a la mujer de víctima y afirmar: “No te vistas como si te lo estuvieras buscando”.

“Y, no, no estoy celosa”, continuó Rhonda, según la captura de pantalla, añadiendo que, en cambio, estaba “asqueada” por la forma en que “las chicas se visten como vagabundas en lugar de como bellas jóvenes”.

Otros comentaristas cuestionaron si los padres de Grace habían visto su vestido, y otra persona escribió: “Vaya, ¿la han visto sus padres con eso? Demasiado corto y parece una basura en una chica tan guapa”.

En los comentarios, Grace aclaró que la madre de su novio había publicado las fotos en una página pública de Facebook, y que los comentarios malintencionados no eran culpa suya, ya que se trataba de “boomers aleatorios que sólo odian”.

El vídeo de Grace se ha vuelto viral en TikTok, donde ha sido visto más de 10.1 millones de veces. También ha provocado una avalancha de apoyo a la adolescente, así como la repulsa dirigida a quienes escribieron los comentarios en Facebook.

“Los padres están tan preocupados por el acoso, pero no tienen problema cuando son sus hijos de mediana edad los que acosan a los menores en Facebook”, comentó un espectador.

Otro dijo: “No todos te sexualizan mientras te llaman niño...”.

“Todos ellos te están sexualizando. ELLOS son el problema. Las fotos son muy bonitas”, escribió otra persona.

Según Grace, su reacción inicial al leer los comentarios negativos fue de sorpresa, ya que dijo a BuzzFeed que “la mayoría eran de mujeres, y todas eran madres y abuelas”.

“La única pregunta que me hice fue: ¿por qué? Yo no veía nada malo en mis fotos, así que ¿por qué había comentarios negativos?”, añadió.

En un vídeo de TikTok posterior, que ha sido visto un millón de veces más, Grace reveló que había respondido al comentario escrito por Rhonda en Facebook, y la adolescente mostró una captura de pantalla de su respuesta.

“¡Oye! Soy la joven de 17 años que aparece en esa foto de la que tú, una mujer adulta, estás hablando”, escribió Grace, según su TikTok. “No estaba vestida como una ‘tr*mp’. Mi vestido me llegaba hasta la punta de los dedos, mis padres (que tienen 60 y 52 años) aprobaron el vestido, y llevaba unos pantalones cortos debajo.”

Grace continuó: “Yo también mido 1.80, así que hice que me arreglaran el vestido para que quedara bien en MI CUERPO y se ajustara a MI ALTURA. Sin embargo, buen intento, señora. Espero que tengas un buen día y espero que no te llames a ti misma una buena cristiana cuando estás llamando a un joven de 17 años un tr*mp”.

En los comentarios, muchos usuarios de TikTok revelaron que también habían respondido a Rhonda en Facebook, y un espectador escribió: “Rhonda eligió la generación equivocada para meterse con ella”.

Finalmente, Grace declaró a BuzzFeed que, a la luz de la experiencia, quería recordar a los demás que lo que deciden llevar es “su elección” y que nadie tiene “derecho a decirle a alguien que se cubra”.

“Mientras no se haga daño a nadie, no es asunto de nadie. Me visto como me visto porque sé lo que le queda bien a mi cuerpo y lo que me hace sentirme segura en mi propia piel”, argumentó.

En TikTok, la adolescente también aprovechó para agradecer a los cientos de personas que le dejaron comentarios de apoyo.

“Zach y yo queríamos dar las gracias por todo el amor y los dulces comentarios que todo el mundo ha dejado”, subtituló una foto de la pareja bailando.