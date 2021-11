El difunto actor de Los Soprano, James Gandolfini, recibió una vez una llamada telefónica anónima mientras aún trabajaba en el show, que terminó siendo incluida en un episodio.

En un nuevo libro titulado Woke Up This Morning, escrito por los coprotagonistas de Gandolfini, Michael Imperioli y Steve Schirripa (que interpretaron a Christopher Moltisanti y Bobby Baccalieri respectivamente), los actores relatan un incidente que dejó a la estrella principal del programa inquieto, pero que se convirtió en un momento memorable en la historia de la serie.

Según Imperoli: “La historia es así: Gandolfini recibió una llamada en medio de la noche a su celular, era un número desconocido. Gandolfini responde el teléfono, ‘Hola’, y el tipo en la otra línea dice ‘Hola’, y luego nadie habla.

“El tipo no se identifica. Finalmente dice: ‘Escucha, eres un gran actor, nos gusta lo que estás haciendo, pero debes saber una cosa: Un don nunca usa pantalones cortos. Y clic, el tipo cuelga”.

Quienquiera que haya llamado a Gandolfini estaba claramente impresionado con el talento del gran actor, pero no estaba convencido de que su personaje, el icónico Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey, debiera andar por su casa en un par de pantalones cortos, lo que en muchos sentidos era parte de la representación general de Tony que hacían los Soprano, es decir, era una clase diferente de capo de la mafia.

Continuando con la historia, Imperioli afirma que Gandolfini, a pesar de estar un poco conmocionado por lo que había sucedido, les contó a los guionistas del programa y la línea sobre los pantalones cortos terminó siendo incluida en el programa real.

En la temporada 4, episodio 1, titulado For All Debts Public and Private, Carmine Lupertazzi, antiguo jefe de la familia criminal Lupertazzi, le dice a Tony que su subjefe, Johnny Sack, fue a una comida en la casa de Tony, pero no quedó impresionado con un elemento de la fiesta. “Un don no usa pantalones cortos”, le dice Carmine a Tony.

Los Soprano han vivido un renacimiento en los últimos años, ya que mucha gente más joven ha descubierto el programa durante el confinamiento por covid-19. El programa también fue el tema de una película precuela, The Many Saints of Newark, que se lanzó en septiembre, mientras que el creador de la serie, David Chase, se encuentra supuestamente en conversaciones para hacer una serie spin-off.