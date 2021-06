Cincuenta años después de la muerte de su cantante Jim Morrison en una bañera de París el 3 de julio de 1971, The Doors sigue dividiendo opiniones. Sus fans no tolerarán ningún argumento sobre el lugar de la banda en la historia como una de las bandas más imaginativas, desafiantes e influyentes de la era del rock. Para sus detractores, son una farsa autoindulgente. Independientemente de su punto de vista, sin embargo, no se puede negar el poder y el impacto duradero de muchas de sus canciones.

Como líder y compositor principal, Morrison, el prototipo del rockero autodestructivo, fue el claro punto focal de The Doors, pero de ninguna manera fue todo el espectáculo. Los teclados distintivos de Ray Manzarek proporcionaron el ritmo hipnótico que impulsó gran parte del material del grupo, y el baterista firme como el rock John Densmore y el poco demostrativo Robbie Krieger, un guitarrista versátil y de buen gusto que también escribió la mayor parte de las canciones de Doors, incluidas casi todas las melodías exclusivas " Light My Fire ”, eran vitales para el sonido del grupo.

Krieger dijo hace unos años que una de las razones por las que The Doors seguía siendo tan viable era que no tenían malas canciones. Bueno, esa declaración está abierta a escrutinio, pero más de seis álbumes de estudio ciertamente produjeron una cantidad notable de canciones intrigantes y más de unos pocos clásicos.

Aquí están las 20 mejores canciones de The Doors:

20) Moonlight Drive (Días extraños, 1967)

La canción que Jim Morrison le cantó a Ray Manzarek en la playa Venice de Los Ángeles una agradable tarde de 1965, lo que llevó al teclista a sugerir que formaran una banda y "ganaran un millón de dólares", se retuvo hasta el segundo álbum de The Doors. Con una sorprendente guitarra slide de Robbie Krieger, lo que comienza como una cálida canción de amor adquiere un toque críptico típico de Morrison a medida que avanza la canción.

19) Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967)

Un movimiento audaz e inusual al cubrir la canción para beber de Bertolt Brecht / Kurt Weill que suena como si estuviera hecha para el grupo. Eso podría deberse a que el productor de Doors, Paul Rothschild, consideraba a Morrison y Brecht como espíritus afines que desafiaron las convenciones de sus diferentes épocas. Pero en realidad, fue Ray Manzarek quien sugirió a The Doors grabar la canción.

18) Waiting for the Sun (Morrison Hotel, 1970)

"Waiting for the Sun" debería haber sido la canción principal del tercer álbum de The Doors, pero no estaba lista, por lo que parece un poco fuera de lugar en Morrison Hotel, en el que la banda retoma triunfalmente sus raíces de blues. Sin embargo, la combinación de las guitarras alternadamente melódicas y de tonos difusos de Krieger y los siniestros teclados de Manzarek, además de una autotitologización clásica de Morrison ("Esta es la vida más extraña que he conocido"), resume la mística sobrenatural de la banda.

17) Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968)

The Doors en su versión más comercial, un número uno en Estados Unidos y el único éxito importante de la banda en el Reino Unido durante la vida de Morrison, con letras escritas por el líder después de ver a una chica caminar por la playa de Venice. Robby Krieger luego agregó la música y refuta las acusaciones de la similitud del riff principal con "All Day and All of the Night" de The Kinks. Sin embargo, afirma haber tomado el ritmo de "Sunshine of Your Life" de Cream.

16) Strange Days (Strange Days, 1967)

En su segundo álbum, The Doors había cobrado vida a las posibilidades planteadas por las nuevas innovaciones de los estudios; la pista del título presenta uno de los primeros usos del sintetizador moog. Esto le dio a la voz de doble pista de Morrison una vibra apropiadamente psicodélica, en este oportuno discurso sobre el estado de la nación desde la perspectiva de una generación mayor de estadounidenses perplejos.

15) The Unknown Soldier (Waiting for the Sun, 1968)

El hijo de un almirante que sirvió en la guerra de Vietnam transmite el malestar de Morrison por la forma en que los medios de comunicación retrataban el conflicto. Lanzado como single justo cuando esos horrores se transmitían a los hogares de una nación, "The Unknown Soldier" criticó la futilidad de la guerra y fue ilustrado gráficamente por una película promocional que mostraba a Morrison siendo ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

14) When the Music’s Over (Strange Days, 1967)

Con 11 minutos de duración, este intento de replicar el impacto y el poder del cierre épico del álbum debut “The End” es casi abrumado por su propia pretensión, solo rescatada por una soberbia musicalidad y la característica voz teatral de Morrison. El solo de rock ácido de Robby Krieger es un punto culminante en particular y entre las imágenes apocalípticas se encuentra una de esas líneas en el canon de Morrison que están firmemente grabadas en la memoria: "Cancelar mi suscripción a la resurrección".

13) Love Me Two Times (Strange Days, 1967)

Un favorito de los soldados que sirven en Vietnam, que se identificaron con letras como, “Love me two times/I’m goin’ away”,, este rockero de blues animado parecía perfecto para la radio. Sin embargo, sus sugerentes letras funcionaron en su contra y recibió una reproducción limitada. Ahora, lo más destacado de “Love Me Two Times” es sin duda la magia de Manzarek en el clavicémbalo.

12) The Changeling (LA Woman, 1971)

Peerless blues-rock inició el último álbum de Doors con la voz ahora devastada de Morrison agregando la seriedad y arrogancia requeridas a “The Changeling”. “Get loose”, gruñe, en medio del ritmo más funk de cualquier tema de Doors y el ejemplo perfecto de lo unidos que se habían vuelto una banda. La letra sobre irse de la ciudad resultaría profética, ya que Morrison se iría a París poco después de grabar LA Woman.

11) Love Her Madly (LA Woman, 1971)

Escrito por Robbie Krieger, este exitoso sencillo de LA Woman hizo que el productor de Doors, Paul Rothchild, tirara la toalla y entregara las riendas a Bruce Botnick. "Música de cóctel", según Rothchild, mientras que "Love Her Madly" es casi un pop de sol californiano, pero con el truco habitual de Doors: "¿No la amas cuando sale por la puerta?"

10) The Crystal Ship (The Doors, 1967)

El título de esta balada psicodélica inquietante, una canción de despedida de Morrison a un antiguo amante, puede referirse a la banda en sí y las "mil emociones" de ser parte de The Doors. Ciertamente es The Doors en su forma más enigmática, y Morrison en su forma más poética. Si los teclados de inspiración clásica de Manzarek no te atrapan, entonces el pareado de apertura de Morrison (“Antes de que te deslices en la inconsciencia / Me gustaría tener otro beso”), seguramente lo hará.

9) People are Strange (Strange Days, 1967)

Una coescritura de Morrison / Krieger con la letra de Morrison inspirada en un paseo por la floreciente escena de Laurel Canyon, "People are Strange" tiene un toque de "Alabama Song", gracias a sus extravagantes influencias teatrales alemanas. La banda interpretó una versión memorable en el Ed Sullivan Show, en el que la emoción y la anticipación del público son palpables.

8) Peace Fog (Morrison Hotel, 1970)

La letra de este rockero palpitante fusiona recuerdos desgarradores de la infancia de Morrison, observaciones sobre los disturbios civiles contemporáneos en Estados Unidos y los inminentes casos judiciales de Morrison sobre incidentes en los conciertos de New Haven y Miami. Sin embargo, "Peace Frog" es más notable por la clase magistral de guitarra funky de Robby Krieger, antes de que se transforme maravillosamente en el maravillosamente romántico "Blue Sunday". El gruñido de Morrison se convierte en un meloso canturreo una vez más.

7) Touch Me (The Soft Parade, 1969)

Demostrando por qué era conocido como "El Sinatra psicodélico", Morrison aplicó su voz más suave a este alegre y brillante sencillo entre los tres primeros en Estados Unidos escrito por Robby Krieger. Para una prueba de lo grandioso que podría ser Morrison como cantante, echa un vistazo a The Doors interpretando "Touch Me" en el programa Smothers Brothers en YouTube, para una de las mejores actuaciones vocales en vivo que puedas experimentar.

6) Break on Through (To the Other side) (The Doors, 1967)

El primer sencillo de The Doors abrió su álbum debut e inmediatamente estableció su manifiesto desafiante de tabú. La letra, contrastada con un irresistible ritmo de bossa nova, es la suma de su determinación de romper barreras (o las puertas de la percepción, si se quiere). De hecho, el single abrió nuevos caminos, con una de las primeras películas promocionales del rock.

5) Roadhouse Blues (Morrison Hotel, 1970)

El mayor cumplido que puedo hacerle a “Roadhouse Blues” es que, en la primera escucha, asumí que era una canción de blues tradicional que había sido actualizada. Que no es; es coescrita con letra de Morrison, y es tan auténtica con la voz gastada de Morrison gruñendo la letra, y John Sebastian de Lovin 'Spoonful haciendo estallar una tormenta con la armónica, que rápidamente se convirtió en un estándar propio.

4) Riders on the Storm (LA Woman, 1971)

Con su sombrío estado de ánimo de muerte inminente, "Riders on the Storm" se ha convertido quizás en la canción más conocida de The Doors. Los impactantes efectos de sonido de los truenos distantes y la lluvia que cae, además de las voces susurradas sobregrabadas de Morrison, crean la atmósfera siniestra, mientras que el piano etéreo que imita la lluvia de Ray Manzarek agrega una calidad de jazz. La última pista de LA Woman , la última grabación de Morrison con The Doors, fue el largo adiós del líder y continúa proyectando su sombra fantasmal 50 años después.

3) The end (The Doors, 1967)

Quizás la canción más controvertida de su época, la obra maestra de Morrison ha demostrado ser uno de los puntos clave en la leyenda de The Doors, particularmente después de su uso en Apocalypse Now. Una epopeya de once minutos cargada de fatalidad basada en la tragedia griega de Edipo que mató a su padre e hizo el amor con su madre, "The End", resultó un clímax apropiado para un álbum debut revolucionario.

2) LA Woman (LA Woman, 1971)

Los bungalows de Hollywood, los policías en automóviles y los bares en topless cobran vida en la magnífica canción principal de LA Woman , un himno no oficial de Los Ángeles. Una contundente línea de bajo cortesía de Jerry Scheff, el bajista de Elvis, abre el procedimiento, mientras que la batería de John Densmore y la maestría musical que define la carrera de Manzarek y Krieger preparan el escenario para el último viaje de Morrison a través de la "Ciudad de la noche".

1) Light My Fire (The Doors, 1967)

Una celebración del éxtasis erótico que contiene todos sus motivos sexuales y de muerte, que hace mucho tiempo se convirtió en un estandarte. Es la canción que presentó a The Doors al mundo en general cuando el sencillo truncado encabezó las listas estadounidenses en el verano de 1967. Para la mejor experiencia auditiva, la pista del álbum de siete minutos sigue siendo esencial. Captura a los miembros individuales en su mejor momento mercurial, con la floritura de órgano giratorio y en espiral de Manzarek, el solo memorable de Krieger, el poder constante de Densmore y la voz icónica de Morrison, todos combinados para crear la canción característica de The Doors.