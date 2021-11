El ícono del teatro musical Barbra Streisand encabezó los homenajes a su colega Stephen Sondheim, quien murió a los 91 años.

Considerado como uno de los artistas más destacados del siglo XX, Sondheim escribió la letra de West Side Story y compuso Into the Woods, entre muchos otros, incluidos Sweeney Todd y Company.

Su amigo y abogado F Richard Pappas anunció su muerte, que describió como “repentina”.

Según Pappas, Sondheim había pasado el día anterior con amigos en una cena de Acción de Gracias en Roxbury, Connecticut.

El mundo del teatro y el mundo del cine han estado rindiendo homenaje al difunto compositor.

Barbra Streisand escribió: “¡Gracias al Señor que Sondheim vivió hasta los 91 años, por lo que tuvo el tiempo de escribir música tan maravillosa y GRANDES letras! Que descanse en paz”.

Jake Gyllenhaal compartió una fotografía de Sondheim en su Instagram. En ella, se le ve aplaudiendo en medio de la audiencia de una producción teatral.

La estrella de Brokeback Mountain escribió: “Esta foto del señor Stephen Sondheim fue tomada durante la ovación final de la noche de apertura de ‘Sunday in the Park with George’.

“Estoy agradecido de haber compartido tiempo con el experto y maestro del teatro musical estadounidense y haber interpretado a su George. Hemos perdido a un gigante. Te extrañaremos. Descansa en paz”.

El creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, acudió a Twitter para rendir homenaje al fallecido compositor que aparece como un personaje, interpretado por Bradley Whitford, en su película recientemente estrenada, Tick, Tick... Boom!

“Futuros historiadores: Stephen Sondheim era real. Sí, escribió Tony & Maria Y Sweeney Todd Y Bobby Y George & Dot Y Fosca Y muchos más. Algunos pueden teorizar que las obras de Shakespeare fueron realizadas por un comité, pero Steve era real y estaba aquí y se reía TAN fuerte en los espectáculos y lo amábamos”, escribió Miranda.

Continuó compartiendo una captura de pantalla de un correo electrónico en el que Sondheim le agradecía por Tick, Tick... ¡Boom!, a la que llamó un “buen impulso para mi ánimo”.

“Hace unas noches estaba hablando con alguien sobre lo divertido (y j*didamente difícil) que es cantar a Stephen Sondheim”, tuiteó Anna Kendrick, quien protagonizó la adaptación cinematográfica de Into the Woods. “Interpretar su trabajo ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera. Una pérdida devastadora”.

Cameron Mackintosh, el productor de teatro británico detrás de Les Miserables y Mary Poppins, también rindió homenaje a Sondheim en una declaración: “El teatro ha perdido a uno de sus mayores genios y el mundo ha perdido a uno de sus escritores más grandes y originales”, dijo.

“Lamentablemente, ahora hay un gigante en el cielo. Pero la brillantez de Stephen Sondheim seguirá estando aquí, ya que sus legendarias canciones y espectáculos se interpretarán para siempre. Adiós, viejo amigo y gracias de parte de todos nosotros”.

El creador de Phantom of the Opera, Andrew Lloyd Webber, describió a Sondheim como un “gigante del teatro musical de nuestro tiempo, una inspiración no solo para dos sino para tres generaciones”.

Dijo que la contribución de Sondheim al teatro “nunca será igualada”.

El expresidente Barack Obama otorgándole la Medalla de la Libertad al compositor teatral y letrista Stephen Sondheim en la Casa Blanca, el 24 de noviembre de 2015 (AFP via Getty Images)

Josh Gad agregó: “Quizás desde el 23 de abril de 1616 el teatro no había perdido una voz tan revolucionaria. Gracias señor Sondheim por su Demon Barber, algo de Night Music, un Sunday in the Park, Company, diversión en un Forum, un viaje Into the Woods y contarnos una West Side Story. RIP”.

La estrella de Broadway Lea Salonga tuiteó: “Descansa en paz, Stephen Sondheim, y gracias por tus vastas contribuciones al teatro musical. Cantaremos tus canciones para siempre. Oh, me duele el corazón...”

“Maestro. Leyenda. Icono. Tuve el privilegio de unirme a dos ovaciones de pie la semana pasada en la inauguración de Company en Broadway ”, tuiteó el actor Wilson Cruz. “Gratitud por la inspiración infinita que brindó a generaciones. Él cambió el mundo”.

Nacido en Nueva York en 1930, Sondheim fue instruido por el gran compositor Oscar Hammerstein y escribió su primer musical a los 15 años. Luego consiguió su primer éxito a los 27 con West Side Story, una versión más moderna de Romeo y Julieta ambientada en la década de 1950 en Nueva York.

En una carrera en Broadway que duró más de 60 años, Sondheim co-creó otros clásicos del escenario como Gypsy, Sweeney Todd y Company.

A lo largo de su larga carrera, Sondheim ganó nueve premios Tony, un premio de la Academia, ocho premios Grammy y el premio Pulitzer de Drama en 1985.

Sondheim también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Barack Obama en 2015.