SNL se burla del controversial juez del caso Rittenhouse Bruce Schroeder

Saturday Night Live se ha burlado del controversial juez que presidió el reciente juicio de Kyle Rittenhouse.

El viernes pasado, un jurado encontró a Rittenhouse inocente de los cinco cargos en su juicio por homicidio después de cuatro días de deliberaciones del jurado. Rittenhouse había enfrentado cinco cargos por delitos graves por disparar a tres hombres a raíz de las protestas por brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020.

En la apertura del programa de sketches el sábado 20 de noviembre, la miembro del elenco de SNL Cecily Strong interpretó a la jueza de Fox News, Jeanine Pirro. Ella presentó la historia al anunciar: “Nuestra historia principal. Kyle Rittenhouse fue absuelto de todos los cargos. Ese adorable bribón fue sometido a un juicio de pesadilla solo por hacer lo más valiente que puede hacer cualquier estadounidense: Proteger un lote de autos usados vacío en otra ciudad".

Luego dio la bienvenida como invitado al juez Bruce Schroeder, interpretado por el miembro del elenco de SNL Mikey Day, al afirmar que él es: "Tan imparcial como una madre de bailarina que aplaude más fuerte que nadie más".

La versión de Day del juez Schroeder afirmó que a pesar de la controversia suscitada por su manejo del juicio, de hecho fue "todo procedimiento estándar". Agregó: “Por eso ordené que la fiscalía no use la palabra 'víctimas'. Eran 'alborotadores'. Y no fueron 'disparados'. Estaban 'g'doinked'. Pero eso no le dio a mi cliente una ventaja injusta de ninguna manera".

Cuando se le preguntó si tenía la intención de referirse al 'acusado' en lugar de su 'cliente', respondió: “¡Oh, sí, claro! ¡Sigo haciendo eso!"

El episodio fue presentado por el actor Simu Liu, la estrella del reciente éxito de taquilla de superhéroes de Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. La invitada musical fue Saweetie.

En su monolgo de apertura, Liu describió cómo un tweet optimista que envió en 2014 presagió su casting por Marvel.