Aunque Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación de 11 años el año pasado, el supuesto drama en torno a su separación ha continuado en los titulares.

En junio, un representante de la cantante compartió una declaración para anunciar su ruptura que decía: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, le pedimos que respete nuestra privacidad. Gracias por su comprensión.”

Durante los últimos meses, se han hecho algunos informes sobre por qué la pareja podría haberse separado. Shakira también lanzó varios videos de TikTok y nuevas canciones que parecen hacer referencia a su ex, quien se hizo oficial en Instagram con su nueva novia, Clara Chia Marti, en enero.

Junto con su música y su cuenta de redes sociales, la cantante de ‘Suerte (Whenever, Wherever)’ ha hablado públicamente sobre la ruptura y cómo logró encontrar fuerza después de eso.

Aquí está todo lo que debes saber sobre la separación de Shakira y Piqué.

¿Cuál es el drama sobre el atasco?

En enero, se conoció por primera vez que Shakira, que comparte dos hijos, Sasha y Milan, con Piqué, se enteró de la supuesta infidelidad de Piqué a través de un frasco de mermelada de fresa. La especulación surgió por primera vez a partir de un video musical de la canción de Shakira y Rauw Alejandro, ‘Te Felicito’, que se lanzó en agosto de 2022.

En una escena del video musical, se puede ver a Shakira mirando dentro de un refrigerador. SegúnShowNews.today, le preguntaron a Shakira en una entrevista qué estaba buscando en el refrigerador y, según los informes, dijo: “Para encontrar la verdad! Es cuando voy a la nevera y encuentro la cabeza de Rauw Alejandro.”

ShowNews.today también informó que Shakira hizo una entrevista con el programa de televisión español Socialite y dijo que había una mermelada de fresa en su refrigerador que le encantaba comer, pero al futbolista le desagradaba mucho. Sin embargo, cuando terminó de viajar por trabajo, supuestamente llegó a casa y descubrió que faltaba parte de su mermelada.

A partir de ahí, aparentemente se dio cuenta de que otra mujer, con la que supuestamente Piqué había tenido una aventura, era la que había estado en su casa y se había comido su mermelada.

¿Cómo ha abordado Shakira sutilmente la ruptura en las redes sociales y a través de su música?

En TikTok, los fanáticos creen que la cantante ha hecho varias referencias a su separación. El mes pasado, compartió un video en que canta con los labios la canción de SZA, “Kill Bill,” mientras trapea el suelo. Recita la letra: “I might kill my ex, not the best idea / His new girlfriend’s next, how’d I get here?”

El video llevó a los espectadores a especular que le estaba enviando un mensaje al atleta y se preguntaron si estaba limpiando mermelada del piso, refiriéndose a la teoría sobre cómo se enteró de la supuesta infidelidad de Piqué.

A lo largo del último mes, Shakira también lanzó música nueva que los fans han denominado sus pistas de “despecho”. En una nueva melodía, “TDG”, se cree que la cantante se refiere al futbolista del Barcelona y su novia.

Shakira canta: “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido.”

Luego del lanzamiento de la canción, Shakira se refirió a la canción y la historia detrás de ella durante una aparición reciente en el programa mexicano En Punto con Enrique Acevedo. Aunque no mencionó a Piqué por su nombre, pareció criticarlo al señalar que alguna vez ella pensó que una mujer necesitaba “un hombre para estar completa”.

“Me creí la historia de que una mujer necesita un hombre para estar completa. Tenía ese sueño de tener una familia [nuclear]: madre y padre viviendo con sus hijos viviendo bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se hacen realidad, pero la vida encuentra la manera de compensarte,” dijo la cantante de ‘La Loba’, según la traducción de The Independent.

¿Qué ha dicho Shakira públicamente sobre su separación?

Shakira ahora ha hablado públicamente sobre cómo recuperar su fuerza después de su ruptura. Durante una reciente entrevista con En Punto con Enrique Acevedo, explicó cómo está enfocada en sí misma y en ser feliz sola.

“Yo siempre he sido muy emocionalmente dependiente [de los hombres], tengo que confesarlo. Estaba enamorado del amor,” dijo, según la traducción de People. “De una forma u otra, he logrado aprenderlo desde otra perspectiva y siento que estaré bien por mi cuenta.”

Detalló cómo las mujeres “salen más fuertes” cuando se enfrenta a una dificultad en la vida, añadiendo: “Cuando sales más fuerte significa que estás aprendiendo a reconocer tus debilidades y aceptar tu vulnerabilidad.”

Además de sentirse cómoda consigo misma, dijo que se siente “completa” con sus hijos a su lado. “Siento que puedo depender de mí misma y tengo dos hijos que dependen de mí,” le dijo a la publicación.

¿Quién es la nueva novia de Piqué?

Piqué fue visto por primera vez con su ahora novia, Clara Chia Marti, en agosto de 2022, solo tres meses después de su separación de Shakira.

El 25 de enero oficializó su relación en Instagram y publicó una selfi íntima con el joven de 23 años en su página. Semanas después de compartir la foto, habló por primera vez de su pareja y reveló que ella lo ayuda a escoger su ropa.

“La verdad yo voy con mi novia a las tiendas y ella me las compra,” dijo durante una aparición en la transmisión en vivo del streamer español de Twitch Ibai Llanos, según Daily Mail. “Soy un títere.”