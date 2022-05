George R.R. Martin comentó sobre la supuesta rivalidad entre su propia serie precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, y el próximo show basado en la obra de JRR Tolkien, The Lord of the Rings: The Rings of Power, expresó: “Si ganan seis premios Emmy, y yo espero que lo hagan, espero que nosotros ganemos siete”.

Martin habló en exclusiva con The Independent en la inauguración del Festival Literario de Santa Fe, el cual se celebrará este fin de semana en la capital de Nuevo México, antes de su charla en el festival el domingo 22 de mayo por la mañana.

House of the Dragon se basa en la novela Fire & Blood de Martin de 2018, y contará la historia de la guerra civil Targaryen que ocurrió alrededor de 300 años antes de los eventos de Game of Thrones . Se estrenará en HBO el 21 de agosto.

The Lord of the Rings: The Rings of Power es producida por Amazon Studios y se estrenará el 2 de septiembre. Se basa sobre todo en los apéndices de Tolkien para The Lord of the Rings.

“Es un tipo de acuerdo extraño, como sabes. Amazon compró Tolkien, pero en realidad no se quedó con ninguno de los libros”, expresó Martin. “No obtuvieron ‘Lord of the Rings’, no obtuvieron ‘The Hobbit’, ni siquiera obtuvieron ‘The Silmarillion’. No creo que tengan ‘Farmer Giles of Ham or Leaf de Niggle’, pero supongo que tienen los apéndices, y construyen una historia de la Segunda Edad sobre eso. Hay muchos mitos al respecto, por lo que será interesante ver qué hicieron”.

Al comentar sobre la supuesta rivalidad entre los dos programas, Martin dijo que esperaba que ambos pudieran ser un éxito para demostrar la demanda de más de una fantasía épica. “Conozco muchos artículos, en el momento en que se anunciaron las fechas, es: ‘Oh, la batalla por la supremacía de la fantasía. Es ‘Rings of Power’ vs. ‘House of Dragon’, ¿quién ganará?’ No sé por qué siempre tienen que hacer eso”.

Agregó: “Espero que ambos shows tengan éxito. Soy lo bastante competitivo. Espero que tengamos más éxito. Si ganan seis premios Emmy, y espero que lo hagan, espero que nosotros ganemos siete. Sin embargo, es bueno para la fantasía. Me encanta la fantasía. Me encanta la ciencia ficción. Quiero más programas en la televisión”.

La entrevista completa con Martin se publicará el próximo sábado 28 de mayo.

The Independent, como socio de medios internacional del Festival Literario de Santa Fe, brinda cobertura durante cada día del festival con entrevistas exclusivas con algunos de los autores principales. Para obtener más información sobre el festival, visita el sitio web del festival.