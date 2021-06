No puedo dejar de hablar de Loki. Recientemente comencé a aprender a conducir (va muy mal, ¡gracias por preguntar!), y cuando apareció mi instructor de manejo con una camiseta de Marvel, me encontré preguntándome si ya había visto a Loki. No lo había hecho, pero cuando lo haga (y créame, el hombre se merece un descanso), le espera un regalo. Porque estos tres primeros episodios de Loki son buenos. Tan buenos, de hecho, que el "episodio tres" es tendencia en Twitter mientras escribo estas palabras. El mundo está mirando y hablando.

El episodio de la semana pasada terminó con el "Loki malvado" perseguido por la Autoridad de Variación del Tiempo resultando ser una dama. ¡Divertido! ¡Misterioso! No es que nos divirtiéramos demasiado con esta revelación, ya que el episodio terminó en un suspenso tentador, con el bueno y regular Tom Hiddleston, Loki abandonando la TVA y siguiendo a Lady Loki a través de un portal de viajes en el tiempo.

Solo tú, yo y el fin del mundo

La entrega de esta semana comienza con Lady Loki, interpretada por Sophia Di Martino, llevándonos de regreso a la TVA. El bueno de Loki está confundido y decepcionado, pero no por mucho tiempo. Durante una pelea con Lady Loki, roba un TemPad (un artilugio que viaja en el tiempo y el espacio, como creo que dice el lenguaje científico) y los transporta a ambos al año 2077, en un planeta llamado Lamentis-1.

Eso resulta ser un problema, ya que Lamentis-1 es una luna a punto de desaparecer cuando un planeta choca contra ella. Así que ahora Loki y su némesis, cuyo nombre resulta ser Sylvie (más sobre eso en un minuto), están literalmente corriendo contra el tiempo para evitar el apocalipsis y/o salvarse a sí mismos.

Trama bastante inteligente, ya que obliga a Loki y Sylvie a trabajar juntos (a regañadientes al principio, pero menos a medida que pasa el tiempo) a pesar de que comienzan el episodio empeñados en matarse entre sí. ¿Alguien dijo comedia de amigos?

Entonces, Sylvie es la Hechicera ¿verdad?

Antes de este episodio, los fanáticos tenían un presentimiento bastante fuerte de que Sylvie podría resultar no ser Lady Loki en absoluto, sino la Enchantress, un personaje diferente de los cómics. Este episodio casi lo confirma: el nombre de Enchantress en los cómics solía ser Sylvie Lushton, lo que significa que comparte al menos un nombre con el personaje de Di Martino. También parecen tener poderes similares: cuando Sylvie lleva sus manos al cuello de Loki y lo mira instantáneamente, él pregunta, desconcertado: “¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de encantarme?". ¿Coincidencia?, no lo creo. No hay coincidencias en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aún así, sin embargo, el episodio no llega a ser una gran revelación. En ningún momento Loki la mira, desconcertado, murmurando algo como: "Tú eres..., la Hechicera". En ningún momento Sylvie se quita el casco con cuernos para proclamar: “¡Necio! No soy tú. ¡Soy..., la Hechicera!". Entonces, ¿quién sabe? Quizás ella no sea la Hechicera en absoluto. Tal vez sea una mezcla de Enchantress y uno o varios personajes más. ¿Quién sabe? Yo no. Aún no.

Loki está listo para la fiesta

Para evitar el apocalipsis (y por lo tanto una muerte segura), Loki y Sylvie necesitan usar el TemPad para viajar a otro tiempo y lugar. Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, no, porque el TemPad no tiene energía. Necesitan cargarlo. Pero, por supuesto, cualquier cargador de iPhone antiguo no servirá. Necesitan mucho poder y lo necesitan ahora. Afortunadamente, pronto se enteran del Arca, una especie de tren masivo destinado a servir como buque de evacuación para la gente de Lamentis-1. "Algo así tendría suficiente energía para volver a encender el TemPad", le dice Sylvie a Loki.

Por supuesto, escabullirse en un tren que representa la última oportunidad de supervivencia de toda una población no es una tarea fácil, pero no es nada que dos embaucadores no puedan lograr si trabajan juntos. Y entonces Loki y Sylvie abordan el Arca, y la trama se ralentiza lo suficiente como para permitir que se produzca un vínculo entre estos dos.

Así es como se desarrolla: están sentados en un vagón de tren (Loki va hacia atrás, a pesar de informarle a Sylvie que "no puede ir hacia atrás en un tren", yo tampoco, Loki, te entiendo amigo). Ella le pregunta por su madre; le habla de la reina de Asgard. Ella revela muy poco sobre sí misma; recuerda su infancia y hace aparecer fuegos artificiales en la palma de su mano.

Todo esto es un poco inesperado, dado que estos dos intentaron asesinarse repetidamente hace solo unos minutos, pero funciona. Quiero decir, ¿no te vincularías con casi nadie si el apocalipsis estuviera cerca?

Después de todo este desarrollo emocional, resulta que Loki está tan listo para la fiesta como una persona recién vacunada y recién salida del encierro en, digamos, junio de 2021 (ubicación: la Tierra). Bebe dos copas de champán, y lo siguiente que sabes es que se está cargando, de pie en el centro de la barra cantando en asgardiano y haciendo que todos los demás canten con él. (También hay una buena referencia a Thor, cuando Loki derrama una de sus muchas bebidas, arroja su vaso al suelo y rápidamente pide: "¡Otro!").

La escena del bar también es una oportunidad para que Sylvie y Loki se interroguen sobre sus respectivas vidas amorosas. "Eres un príncipe", le dice. "Debe haber habido aspirantes a princesas..., ¿o quizás otro príncipe?".

"Un poco de ambos", responde Loki. "Sospecho lo mismo que tú".

En otras palabras: Loki es bisexual, lo que de hecho lo convierte en el primer personaje abiertamente bisexual en el MCU. Los personajes de Marvel rara vez hablan de su vida amorosa de manera tan directa. En lo que respecta a las revelaciones de MCU, este es bastante importante. Muchos fanáticos ya han dicho en las redes sociales cuánto significa esto para ellos, y la recepción de esta escena específica ha sido realmente conmovedora. Kate Herron, directora de Loki, dijo en un tweet el miércoles lo importante que era para ella reconocer la bisexualidad de Loki desde el momento en que se unió al programa, escribiendo: “Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que es un pequeño paso, pero estoy feliz, y [mi] corazón está tan lleno, de decir que ahora es Canon en [la MCU]".

Así que hay algo sospechoso en la TVA.

A riesgo de volver a citarme a mí misma, quisiera que el acta demuestre que la semana pasada dije esto: “¿Sabes cómo los magos te distraen con una mano mientras hacen un truco con la otra? Así es como me siento cada vez que se menciona a los escurridizos Time Keepers (a quienes aún no hemos visto en la pantalla, aunque Loki está muy interesado en conocerlos en persona). ¿Qué esta pasando ahí? ¿Siquiera existen?".

¡Resulta que podría tener algo sobre que TVA, no nos ha mostrado todas sus cartas todavía! Mientras explica sus propios poderes de encantamiento a Loki, Sylvie simplemente menciona un pequeño hecho de TVA: ¿Sabes cómo hasta ahora, todos en TVA han jurado que han trabajado para la organización toda su vida? Casey en el episodio uno no sabía qué era un pez porque, dijo, había pasado toda su existencia detrás de un escritorio. Y Mobius en el episodio dos le dijo a Loki que nunca ha estado en una moto de agua porque sería impropio de un agente de TVA.

¡Bien! Según Sylvie, nada de esto es exactamente cierto. Los agentes de TVA, dice, tenían vidas regulares antes de unirse a la autoridad. “Me dijeron que todos los que trabajan en la TVA fueron creados por Time Keepers”, objeta Loki. "Eso es ridículo", se burla Sylvie. "Todos son variantes, como nosotros".

¿Qué significa esto? ¿Los agentes de TVA realmente no saben que solían tener una vida normal? ¿O solo están fingiendo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, porque Loki y Sylvie fallan en su misión, lo que significa que Lamentis-1 está a punto de ser destruida, y todos los que están en ella, incluidos ellos, están a punto de morir. Y el episodio termina aquí, porque, ¡hola suspenso!

Todavía quedan tres episodios en Loki, así que voy a seguir adelante y publicar que él y Sylvie en realidad no están a punto de encontrar su desaparición. Aquí hay una teoría potencialmente divertida: Sylvie le acaba de decir a Loki que a veces, cuando encanta a alguien, tiene que crear una fantasía a partir de los recuerdos de esa persona. ¿Podría ser todo el episodio desde el momento en que intenta encantar a Loki..., exactamente eso? ¿Una fantasía tejida a partir de los propios recuerdos de Loki? ¿No tiene el apocalipsis de Lamentis-1 matices de Ragnarok? ¿Estoy completamente equivocada? No puedo esperar a averiguarlo.