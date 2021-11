Serena Williams ha compartido un "raro avistamiento" de su padre, Richard Williams, jugando con su nieta mientras lo elogia a la de 79 años.

La estrella del tenis reflexionó sobre la constante dedicación de su padre a su familia con un video que muestra a Richard apoyando a su nieta Olympia Ohanian mientras ella andaba en bicicleta por la acera.

En el breve clip, se puede ver a Richard sosteniendo su teléfono y filmando a la niña de cuatro años, antes de animarla cuando pasaba junto a él.

“Un avistamiento raro, la única CABRA. Todavía motivando ... Rey Richard, pero lo llamo papá”, escribió Serena en la leyenda del video de Instagram, con la atleta refiriéndose a la próxima película que describe la vida de su padre, King Richard.

La película, protagonizada por Will Smith, cuenta la historia de la dedicación de Richard a las florecientes carreras tenísticas de sus hijas Serena y Venus, y cómo no dejó que nada les impidiera alcanzar sus objetivos.

Antes del estreno de la película el 19 de noviembre, Serena, interpretada por Demi Singleton, de 14 años, describió la película como "surrealista", y el tenista reveló durante una conferencia de prensa de Warner Bros: "No hay palabra que la describa mejor que surrealista. Solo para ver a estas actrices increíbles y a todos los que están detrás de esto, simplemente juntando todo esto sobre el viaje de nuestro padre, pero, para mi hermana y para mí, realmente es como: 'Wow, ¿de acuerdo, en serio? ¿Somos realmente esto?’

“Entonces, tener a Will interpretando este papel como mi padre y la forma en que encarnó a Richard Williams, llevó toda la película a un nivel completamente nuevo. Es muy emotivo, está bien hecho y es un trabajo brillante".

Venus también encontró “emotiva” la descripción de su familia, con la estrella del tenis de 41 años, interpretada por Saniyya Sidney, de 15 años, y agregó: “Es superemotiva. He visto el tráiler, he leído el guion y cada vez que lo veo me lloran los ojos".

Leer más: Creador de Squid Game habla sobre la seguridad de las armas tras tiroteo de Alec Baldwin

El dulce homenaje de Serena a su padre se produce después de que ella reconociera previamente que Richard, quien fue su entrenador de tenis durante muchos años, prefiere mantenerse fuera del foco de atención, y la mujer de 40 años reveló en su documental Being Serena que había querido caminar ella por el pasillo durante su boda de 2017 con Alexis Ohanian, pero se había retirado una hora antes de la ceremonia.

"Estaba en Nueva Orleans, tenía un traje y sé que estaba muy emocionado", recuerda Serena en el documental de HBO. “Pero luego me escribió y me dijo: 'Serena, no quiero que te enojes conmigo, pero no puedo acompañarte por el pasillo. Ya no soy yo mismo. Estoy demasiado nervioso'”.

Según Marie Claire, la 23 veces campeona de individuales de Grand Slam aseguró que lo entendía "completamente", y agregó: "Si él no quiere estar ahí arriba frente a mucha gente, lo entiendo completamente. Miré, cuando llegamos por primera vez a la escena, había mucha gente que no lo entendió. No creo que muchos de ellos quisieran entenderlo".

En ese momento, Serena también reconoció que su familia “sabe” lo que tienen y que lo único que importa es querer que los demás sean felices.

En respuesta al raro video de Richard, muchos de los seguidores de Serena compartieron mensajes de apoyo al ícono “legendario”.

"¡Papa Williams siempre está ahí para apoyar y animar!" La extenista profesional danesa Caroline Wozniacki escribió, mientras que otro fan comentó: "Es legendario y un ícono para todos nosotros".