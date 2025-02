Kendrick Lamar se subió anoche al escenario en el medio tiempo del Super Bowl para ofrecer una eléctrica presentación de 12 minutos en la que cantó algunos de sus mayores éxitos, pero ¿por qué estaba allí Serena Williams?

La sensación del tenis fue vista bailando durante ‘Not Like Us’, pero su cameo podría haber sido algo más que una oportunidad para que Williams se divirtiera.

Los fans sabrán que ‘Not Like Us’, que ha sido reproducida más de mil millones de veces y ha ganado cinco premios Grammy, es una canción de tiradera dirigida a Drake.

El rapero canadiense incluso intentó demandar a Lamar por algunas de las letras de la canción, que lo tachan de “pedófilo certificado”. El mes pasado se informó que Drake había demandado a su propia discográfica, Universal Music Group (UMG), por difundir la “falsa y maliciosa narrativa” de que es un pedófilo. Universal Music Group también representa a Lamar.

Y dado que Williams tiene su propia historia turbulenta con Drake, su participación en el espectáculo bien podría ser su propia indirecta al cantante de 38 años.

Drake y Williams fueron vinculados por primera vez en 2011, y los rumores de que estaban saliendo se intensificaron en 2015, ya que se les veía juntos con frecuencia.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado nunca un romance, y las cosas dieron un giro cuando Drake mencionó a Williams en varias de sus canciones.

“I’m too good to you / I’m way too good to you / You take my love for granted / I just don’t understand it” (Me porto muy bien contigo/ Demasiado bien contigo/ Das mi amor por sentado/ No entiendo), canta en su canción de 2016 ‘Too Good’, y después aclaró en una entrevista que la letra se refería a Williams, sugiriendo que ella podría haberle rechazado.

Pero la cosa no acabó ahí.

En 2022, Drake volvió de nuevo con ‘Middle of the Ocean’, donde rapeó: “Sidebar, Serena, your husband a groupie / He claim we don’t got a problem but / No, boo, it is like you coming for sushi” (Te lo digo en secreto, Serena, tu esposo es un grupi/ Según él no tenemos bronca, pero/ No, mi amor, es como si vinieras por sushi).

El marido de William, Alexis Ohanian, respondió: “La razón por la que sigo ganando es porque soy implacable en ser el mejor en todo lo que hago, incluyendo ser el mejor groupie para mi mujer y mi hija”.

¿Fue esta la forma que tuvo la icónica figura del deporte de desquitarse de Drake? Que siga la polémica…