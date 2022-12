Salma Hayek Pinault no ve la diferencia entre el actuar físicamente en una película con el prestar su voz para una película animada, como lo hace con su personaje Kitty Softpaws en Puss in Boots: The Last Wish.

“Nunca pienso, ‘voy a poner mi voz’, yo pienso, ‘voy a interpretar a Kitty Softpaws’”, dice Hayek Pinault. “Aunque está el micrófono, ahí me muevo, siento las cosas, hago todos los gestos y al director le encanta”.

La interpretación física de Hayek Pinault fue tan convincente que el director Joel Crawford la grabó en su proceso y utilizó su actuación para la animación del personaje en la película.

“Salma Hayek es una actriz increíble. Tiene una forma tan natural de saber cómo su personaje vería al otro personaje”, dijo Crawford en una entrevista con Animation Magazine.

Puss in Boots: The Last Wish trae de regreso al felino favorito de todos, el Gato con Botas, interpretado por Antonio Banderas, en un viaje épico a la Selva Negra lleno de aventuras, acción, sorpresas y mucha comedia. La misión del Gato será encontrar a la mítica Estrella de los Deseos para restaurar sus vidas perdidas. Sin embargo, su misión se verá obstaculizada por sus enemigos Goldilocks (Florence Pugh) y la familia Three Bears, “Big” Jack Horner (John Mulaney) y el aterrador Lobo Feroz (Wagner Moura), quienes querrán llegar a la estrella antes que él. Con la ayuda de su ex pareja y némesis, Kitty, y su nuevo amigo alegre y de buen corazón, Perro (Harvey Guillen), el trío luchará contra todo tipo de adversidades para llegar a la estrella.

Esta es la segunda vez que Hayek Pinault y Banderas se juntan para darle vida a los gatos. La primera vez fue en el 2011 con Puss in Boots, que fue nominada para Mejor Película Animada en los Premios Oscar.

“Nosotros teníamos muchas ganas de volver a convertirnos en estos gatos tan divertidos”, dice Hayek Pinault entre risas. “Perdimos las esperanzas porque pasó más de una década y la verdad es que fue una sorpresa. Nos encanta trabajar juntos”.

Hayek Pinault considera a Banderas como su “amuleto de buena suerte” y con quien lleva más de 25 años de amistad, ha trabajado junto al actor españolen varias películas, entre ellas Desperado y Once Upon a Time in Mexico.

(Getty Images)

“Antonio también es como un primo”, dice Hayek Pinault. “Cuando uno conoce bien a sus familiares, uno ya sabe que van a responder, cómo van a responder, cómo van a decir las cosas… El director se reía porque me decía, ¿quieres que te muestre lo que [Banderas] grabó? Y yo le respondía, no hace falta. A este gato me lo conozco muy bien”.

Aunque la relación entre Kitty y el Gato no es tan amigable cómo la de sus intérpretes, Hayek Pinault dice que le disfrutó ver el desarrollo de los personajes y los mensajes de agradecimiento y apreciación de la película.

“Llega un momento en tu vida en donde más que pensar tanto en deseos, es más importante darse el tiempo de estar agradecidos y creo que la película también se trata un poco de eso”, dice Hayek Pinault. “A veces deseamos cosas que no son las verdaderas prioridades de lo que el alma nos pide y de lo que necesitamos. Se trata de apreciar la vida”.

Puss in Boots: The Last Wish se estrena en cines el 21 de diciembre. La película ha sido nominada al Globo de Oro y al Critic’s Choice Awards para la categoría de Mejor Película animada.