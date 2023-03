Oscars 2023: Salma Hayek y su hija Valentina Paloma cautivan con vestidos rojos

El pasado 12 de marzo, se dieron a conocer los grandes ganadores de la Edición 95ª de los Premios Oscar. La gala estuvo a cargo del comediante estadounidense, Jimmy Kimmel; y los actores Riz Ahmed y Allison Williams fueron los encargados de leer los aspirantes a los premios más connotados de la Academia de Hollywood.

Entre las cintas que destacan estuvieron Everything Everywhere All At Once que contó con 11 nominaciones, de las cuales arrasó en las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Dirección y Mejor Guión Original.

Las cintas All is Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) y The Banshees of Inisherin aspiraron a nueve galardones de la Academia cada una; mientras que las producciones nominadas a Mejor Película fueron Avatar: The Way of Water, Elvis, TheBanshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.

Pero, sin duda, uno de los momentos más épicos de la noche fue la aparición de grandes luminarias, entre ellas, la actriz mexicana, Salma Hayek Pinault, quien anunció en todas sus plataformas sociales que asistiría al magnoevento. La sorpresa fue aún mayor, cuando la prensa destacó que iba acompañada de su hija Valentina Paloma Pinault Hayek.

El evento celebrado en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en California, permitió que Salma presentara el premio a Mejor Película Extranjera junto al actor español, Antonio Banderas; sin embargo, la atención estuvo enfocada al ‘total look’ en color rojo de la firma Gucci que portó la originaria de Veracruz.

Los accesorios de Hayek en color dorado iban a juego con una bolsa del mismo color. Según revelaron algunos asesores de moda en las redes sociales, su maquillaje era muy natural y el cabello estaba suelto en ondas voluminosas.

En lo que respecta a Valentina Paloma, portó un vestido en el mismo tono que presuntamente ocupó su madre en 1997, cuando se abría paso en la industria del cine de Hollywood. Algunos curiosos refirieron que la prenda no es de un diseñador, pero tiene una carga simbólica para la familia Hayek.

Entre sus accesorios más relevantes de Valentina, destacan el bolso Jackie 1961; maquillaje en tonos neutros y el cabello suelto y en ondas como su progenitora.