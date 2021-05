La tan esperada reunión del elenco de Friends finalmente está aquí, más de un año después de que se anunció por primera vez.

Friends: The Reunion se emitió en HBO Max en los Estados Unidos. Y en Sky One y Now en el Reino Unido, todos los cuales son servicios de suscripción.

Esto ha llevado a que las transmisiones en línea gratuitas se propaguen ilegalmente a través de Internet, a menudo compartidas en las redes sociales y en foros dedicados para permitir a los espectadores eludir los muros de pago para ver el programa sin pagar.

Las tendencias de búsqueda en línea muestran que los fanáticos han estado buscando formas de ver una transmisión gratuita de Friends Reunion en línea, impulsando el tráfico hacia sitios de alojamiento de archivos como Putlocker, así como índices de torrents como The Pirate Bay.

“La reunión de Friends probablemente será el evento televisivo del año, si no de la década. Los espectadores y fanáticos que han estado esperando durante casi 20 años por esto podrían verse tentados a recurrir a transmisiones ilegales o piratería para asegurarse de no perderse ", dijo Kieron Sharp, director ejecutivo de la Federación Contra el Robo de Derechos de Autor (FACT). The Independent .

“Desde que Friends se emitió por última vez, ha habido una explosión en las formas en que los consumidores ven películas y televisión, pero no acudir a fuentes legítimas para ver la última televisión no es un área gris: es contra la ley. Además de ser ilegal, la evidencia muestra que la transmisión de contenido pirateado es increíblemente riesgosa y puede exponer a los usuarios a malware y contenido inapropiado. Eso no solo niega la mejor experiencia de visualización, sino que tampoco vale la pena correr el riesgo".

Estos riesgos cibernéticos han aumentado y evolucionado con el aumento de la piratería en línea en los últimos años, desde ransomware que secuestra el dispositivo de una víctima hasta ataques de phishing diseñados para vaciar sus cuentas bancarias.

"El adagio de que los atacantes siguen los objetivos nunca pasa de moda", dijo Tim Erlin, ejecutivo de la firma de seguridad cibernética Tripwire.

“Con un aumento masivo de personas que consumen contenido digital desde casa, no sorprende que los atacantes hayan apuntado a este rico entorno objetivo. Hay casi infinitas formas de hacer que una víctima haga clic en algo, y los atacantes siempre evolucionarán para probar nuevos medios, e incluso volver a los antiguos, si creen que pueden ser efectivos ".

A pesar de las advertencias de piratería, existen formas legítimas de ver la reunión de amigos de forma gratuita en línea. Puede obtener más información aquí .