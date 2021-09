Sin celebrar un desfile de efigies de mimbre de Meatloaf, Daphne y Celeste y 50 Cent en una ceremonia ritual de clausura, el domingo será la parte más tradicional del festival Reading 2021. Hot Milk son una llamada de atención punk pop vigorizante; The Struts, una explosión de glamour retro de boogie rock'n'roll de los setenta y solos de AC/DC: “¡Soy un niño salvaje nacido bajo una luna roja sangre!”, insiste en el cantante con mangas de mago Luke Spiller, un Freddie Mercury de nueva generación nacido en Bristol. Wrexham's Neck Deep ofrece una batería contagiosa e híper emo-rock, mientras que The Hunna de Hertfordshire atraviesa 25 minutos de rock grunge retorcido, retumba y abandona el escenario luciendo los restos de los mástiles de sus guitarras como bufandas. A pesar de un puñado de raperos (Russ Millions, Arizona Zervas) y YouTubers (KSI), cariño, el rock está en casa.

Las afueras del festival también cobran vida. En el Escenario Introductorio de la BBC, Brighton's Fur está reviviendo el rock'n'roll de baile de los años cincuenta (interpretado por Muse) y la incontenible Lauren Hibberd, está siguiendo el ejemplo de Beabadoobee en el pop alternativo de los noventa, pateando su angustia en "Boy Bye" y "How am I Still Alive" con una falda verde con volantes. Lo llamarías Glee grunge si no tuviera tanta profundidad y promesa. En otro lugar, solo por un día, regresa el escenario del Festival Republic, donde Sophie and the Giants de Sheffield, imaginan lo que podría suceder si Florence más The Machine alguna vez fuera a la discoteca gótica y una gran multitud buscara refugio del pop góspel sin inspiración de Tom Grennan en un escenario secreto de skiffle. Balanceos de Jake Bugg con "Lightning Bolt",están subiendo los postes de la tienda, pero eso puede ser solo en caso de que Tom Grennan venga a buscarlos.

Reemplazando a Machine Gun Kelly, quien está atrapado en los EE.UU., Blossoms es la banda para personas que anhelaban un Keane infinitesimalmente más peligroso. El hecho de que el podio de su teclado esté adornado con la palabra LOVE, significa el aire vagamente hippie de su sintetizador indie ingrávido y aunque intentan reforzar las cosas en "Between The Eyes", con una losa de rock negro corroído y una coda de "Blue" de New Order Lunes ”siguen siendo inolvidables, como el tiramisú.

Blossoms podría aprender un par de cosas de Wolf Alice, al igual que todos los actos de rock contemporáneos. Estas maravillas de Londres y los habituales del Mercury Prize, aún no se reconocen por completo como el acto de cambio cultural que son siendo pioneros en el arte de dominar todos los géneros para la era post-tribal del rock. Se abren con el rap punk de "Smile", la cantante Ellie Rowsell gruñendo "¿Pensaste que era una marioneta?" a cualquiera que sea incapaz de mirar más allá del minivestido rosa para ver a la compositora más importante de su generación; luego, sumérgete sin problemas en el pop de ensueño "Bros", el funk nervioso de "Beautifully Unconventional" y el francamente doom metal beduino de "Formidable". "La propia Rowsell no es tanto camaleónica como licántropa”, en un abrir y cerrar de ojos se transforma de la reina del punk go-go aullando en "Play The Greatest Hits" a un romántico vulnerable para el estilo de Haim ¿"How Can I Make it OK?" y un eufórico "El último hombre en la tierra". Son simplemente sensacionales: todo lo que necesitamos ahora es que TikTok saque su dedo y las convierta en megaestrellas.

Si Wolf Alice es, indiscutiblemente el mejor acto de rock que ha surgido del Reino Unido en una década o más, Yungblud es fácilmente el más excitante. Si no está familiarizado con lo que es un “Yungblud”, abróchese el cinturón. Imagine un personaje de ciencia ficción de Keith Flint con un género fluido, si lo hubiera escrito Victoria Wood. Con una minifalda de cuero y una camiseta cortada de Cramps, el bocazas punk de Doncaster corre a toda velocidad por el escenario como si fuera un corralito de 100 pies, rociando agua en las cámaras de cine, gritando "¡F *** Covid!" como si pudieras gritarte a ti mismo inmune e incitar a la gente a dar literalmente un salto mortal a través de los boxes del círculo. Su banda atraviesa una intensa mezcla de trash punk, electro lad rock y ska metal como si tratara de seguirle el ritmo, pero hay un método inspirado detrás de su locura. ¿Quién más ha pensado en fusionar “Smells Like Teen Spirit” y “Wonderwall”, como lo hace Yungblud en la nueva canción “Fleabag”? ¿Y debutarlo ante la audiencia de Liam Gallagher para empezar?

En Main Stage East, Gerry Cinnamon actúa como calentamiento oficial para Gallagher, su entusiasta folk acústico, Merseybeat y rock'n'roll acompañado de efectos visuales de estilo Yellow Submarine. Sin embargo, los cabezas de cartel de Main Stage West, Biffy Clyro, no tienen la intención de ser tan fácil de seguir para él. Álbum a álbum, los rockeros escoceses han ido acumulando uno de los setlists de festivales más enormes y poderosos conocidos por el hombre. "Biblical" y "Mountains" se revisan a sí mismos, mientras que "Black Chandelier", logran esa rara síntesis de sutileza emotiva y grandilocuencia cantada que distingue a los mejores talentos incondicionales. Truncar su set a 75 minutos solo concentra su impacto y todo tipo de imágenes dignas de Guggenheim (píxeles gruesos, redes geométricas, efectos ácidos) enfatizan sus ambiciones de convertirse en arte moderno de metal melódico.

Sin embargo, no hay pretensiones en el conjunto de titulares de Liam Gallagher. Conduce la caminata detrás de escena hasta el escenario de un ex boxeador campeón en busca de reivindicación y sabe lo que se espera de él. "Las melodías siguen siendo jodidamente geniales, así que hay que hacerlas", explica sobre los éxitos más atemporales de Oasis. Y les hace justicia a ellos y a su base de fans de celebración.

Los sets de festivales anteriores han consistido en establecerse a sí mismo como un acto en solitario, demasiado inclinado a conectar nuevas canciones a expensas de una experiencia satisfactoria de Oasis-lite. Dados los 90 minutos completos, sin embargo, logra el equilibrio adecuado. Para una carrera de apertura a través de "Hello", "Rock'n'Roll Star" y "Morning Glory", se le ha concedido indulgencia por una parte del material de sus dos álbumes en solitario que encabezan las listas de éxitos, que se integran en el léxico a pesar de que a menudo llevan la reverencia. , brillo exagerado de los Beatles de Jeff Lynne. “The River” necesita un buen dragado y ¿“Why Me? Por qué no." es tan descaradamente Lennon que incluso pasa a "Come Together". Pero "Shockwave" es adecuadamente sórdido y "Once" golpea el corazón, a pesar de sus momentos de millonario quejándose sobre lo feliz que Gallagher era pobre. Esto a una multitud que acaba de tener que volver a hipotecar para comprar fichas.

Esos pronto dan paso al torrente de canciones de Oasis que Reading ha estado jadeando desde la última aparición de la banda hace dos décadas. “Supersonic” todavía suena como la primera toma de una revolución, “Cigarettes & Alcohol” no muestra signos de cirrosis y “Stand By Me” avanza con la confianza de que ninguno de los presentes ha escuchado nunca “All the Young Dudes”. Ven "Live Forever" (dedicado a Charlie Watts de los Rolling Stones) y un segundo bis de "Wonderwall", Liam ha ascendido a la gloria anterior y como Noel claramente no lo quiere, reclamó a Oasis como suyo. Como todos los mejores comediantes, “Reading 2021”, cierra con un retroceso espectacular.