Quentin Tarantino estaba tan confundido con la última película de Christopher Nolan como tú.

El director, cuya película más reciente fue Once Upon a Time ... in Hollywood, opina regularmente sobre sus inspiraciones, así como sobre los estrenos más recientes que ha visto.

Tarantino ha felicitado a Nolan en el pasado, elogiando particularmente su drama de la Segunda Guerra Mundial Dunkerque como una "obra maestra" y nombrándola su película favorita de la última década.

Como era de esperar, Tarantino se apresuró a ver a Tenet cuando se estrenó en agosto de 2020. La película dividió al público debido a su compleja narrativa, que dejó a muchos rascándose la cabeza cuando llegaron los créditos.

Muchos no lograron captar lo que realmente sucedió en la película hasta que la vieron por segunda vez, e incluso entonces buscaron en Internet explicaciones sobre la “inversión del tiempo” y los “movimientos de pinza temporal”.

Al hablar con ReelBlend después del lanzamiento de su novela Once Upon a Time ... in Hollywood, se le preguntó a Tarantino qué pensaba de Tenet. ¿Su respuesta? “Creo que necesito verla de nuevo. [risas] Creo que necesito volver a verla".

Si bien muchas personas descartaron a Tenet debido a su naturaleza confusa, Nolan debería ser elogiado por ofrecer un concepto original en un tiempo lleno de secuelas y remakes. Además, no se puede negar que Tenet se vuelve más gratificante con cada vista (si se desea dedicar tiempo).

Tenet está disponible para transmitir en NOW, mientras que Once Upon a Time in Hollywood se agregó recientemente a Netflix.