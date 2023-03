¿Cómo y dónde puedo ver las películas nominadas a los Premios Oscar 2023?

La madrugada del 13 al 14 de marzo, se darán a conocer quiénes serán los grandes ganadores de la Edición 95ª de los Premios Oscar. La gala estará a cargo del comediante estadounidense, Jimmy Kimmel, y los actores Riz Ahmed y Allison Williams serán los encargados de leer los aspirantes a los premios más connotados de la Academia de Hollywood.

Entre las cintas que destacan están Everything Everywhere All At Once cuenta con 11 nominaciones, mientras que All is Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) y The Banshees of Inisherin aspiran a nueve galardones de la Academia cada una.

Las producciones nominadas a Mejor Película son Avatar: The Way of Water, Elvis, TheBanshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.

En Independent en Español, te decimos cómo y dónde ver las producciones nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar 2023:

Everything Everywhere All At Once

Esta película es una de las que engalana la mayor cantidad de nominaciones en los Premios de la Academia. Se trata de la historia de una mujer inmigrante china que, para salvar al mundo, deberá explorar otros universos que conectan con las vidas que pudo haber llevado.

La película está disponible en Apple TV, Prime Video y también se puede rentar en YouTube Movies & TV.

The Banshees of Inisherin

Esta producción empata como la segunda más nominada con nueve menciones de la Academia. De acuerdo con el argumento, esta cinta trata de dos amigos de toda la vida que se encuentran en circunstancias complejas cuando uno de ellos termina su relación de manera inusitada.

La película está disponible en cines y HBO Max.

All Quiet on the Western Front

Junto con The Banshees of Inisherin, esta produción es la segunda más nominada con nueve menciones de la Academia. La producción original de Netflix cuenta la historia de un joven soldado alemán que está estacionado en el frente occidental cuando se desata la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La película está disponible en Netflix.

Avatar: The Way of Water

Nominada en cuatro ocasiones, la cinta que nos deja ver el espectacular mundo animado creado por James Cameron, traslada a los cinéfilos a Pandora para conocer a la familia Sully que, luego de varios eventos adversos, tienen que huir y protegerse del mal.

La película está disponible solo en cines.

The Fabelmans

Y, en un ‘giro de tuerca’, como se dice coloquialmente en el argot del cine; el productor estadounidense, Steven Spielberg, nos regala la cinta de la historia de su vida. La producción tiene siete nominaciones de la Academia.

La película está disponible en cines, pero también la puedes disfrutar en Prime Video y YouTube Movies & TV.

Elvis

La cinta biográfica del cantante y actor estadounidense, Elvis Presley, fue dirigida por Baz Luhrmann y está nominada a ocho premios Oscar. Una de esas menciones incluye a Austin Butler como Elvis en la categoría de Mejor Actor; se trata de uno de los favoritos en llevarse la estatuilla.

La película está disponible en cines y también en HBO Max.

Tár

La cinta relata la historia de la directora de orquesta, Lynda Tár, interpretada por Cate Blanchett, y la difícil tarea de abrirse paso en el mundo de la música clásica que, en su mayoría, está dominado por hombres.

La película está disponible en Apple TV y Prime Video.

Top Gun: Maverick

Luego de tres décadas de la primera producción, regresó la secuela de Top Gun y Tom Cruise tenía que volver a interpretar el inolvidable papel de Pete “Maverick” Mitchell. Se estima que, esta es la primera cinta de Cruise, que recolecta 1.000 millones de dólares en sus primeras semanas de estreno.

La película está disponible en Paramount+ y Prime Video.

Triangle of Sadness

¿Qué pasaría si un grupo de gente privilegiada se quedara varada en una isla desierta? Un crucero de lujo para ricos que termina en tragedia es el argumento de la cinta del director sueco, Ruben Östlund, quien hace una fuerte crítica al sistema capitalista actual.

La película está disponible en Apple TV y Prime Video.

Women Talking

La producción está basada en el libro que lleva el mismo nombre y que fue escrito por Miriam Toews, el cual habla de la comunidad menonita en Bolivia. La cinta aborda el abuso sexual y cómo las mujeres han intentado protegerse durante años de estas agresiones.

La película está disponible solo en cines.