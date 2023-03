“¿Cuáles son tus mayores arrepentimientos?” Esta podría ser una de las preguntas más obvias que un periodista puede hacerle a un actor, pero la respuesta a menudo puede ser muy reveladora.

Muchos actores han hablado de forma negativa sobre el tiempo que pasaron como superhéroes, o de sus interpretaciones como un rompecorazones adolescente o en papeles protagónicos de películas que creían que habían sido escritas por otra persona (vease: Bill Murray).

Otros, incluida Charlize Theron, han dicho que aceptaron un trabajo solo por la filmografía de un director, solo para luego ser decepcionados por los resultados finales de su colaboración.

A continuación, The Independent analiza a 23 actores que admitieron que no les gustaban las películas que protagonizaron.

George Clooney - Batman & Robin (1997)

Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck: algunos de los actores más conocidos de Hollywood han interpretado al vigilante enmascarado en la pantalla. Sin embargo, solo uno vestía un traje con pezones de murcielago, y ese era George Clooney. “Permítanme decir que en realidad pensé que había destruido la franquicia hasta que alguien más la trajo de vuelta años después y la cambió”, dijo una vez sobre el papel. “En ese momento pensé que iba a ser un muy buen paso en mi carrera. No lo fue”.

Halle Berry - Catwoman (2004)

Halle Berry todavía es una de los pocos actores que aceptaron su premio Razzie en persona. “Muchas gracias. Nunca en mi vida pensé que estaría aquí”, le dijo a la audiencia, antes de burlarse de su propio discurso de aceptación de los Óscares y agradecer a su manager. “Me ama tanto que me convence de hacer proyectos incluso cuando sabe que son una m***a”. Hace poco dijo que ha “cargado con el peso” del fracaso de la película, y le dijo a Jimmy Kimmel: “Cualquier éxito que tuvo o no tuvo de alguna manera parecía que todo fue mi culpa. Pero de verdad no fue mi culpa”.

Ben Affleck - Daredevil (2003)

Si odias a Daredevil, Ben Affleck la odia más. “Daredevil no funcionó en absoluto”, dijo el actor a Entertainment Weekly en 2007. “Si quisiera volverme viral, hablaría de forma menos educada”. Affleck le daría otra oportunidad al género de superhéroes, cuando aceptó el papel de Bruce Wayne para Suicide Squad y Batman v Superman, con mejores resultados, aunque un poco decepcionantes.

Ben Affleck, al igual que nosotros, no disfrutó Daredevil (20th Century Fox)

Brad Pitt - The Devil’s Own (1997)

Hay muchas películas que Brad Pitt podría lamentar haber hecho (como la espantosa película de 1992 Cool World ), pero en una charla con Newsweek en 1997, el actor nombró la que él considera su peor: The Devil's Own. Llamó a la película de Alan J Pakula un “desastre” y “el lado más irresponsable de la realización cinematográfica, si es que la puedes llamar así, que jamás haya visto”.

Jessica Alba - Fantastic Four (2005)

Si bien las películas de superhéroes ahora pueden aspirar al Óscar a Mejor Película (Black Panther), hubo un momento en el que interpretar a un héroe con spandex no conllevaba ningún prestigio. Jessica Alba fue una de las primeras personas en saltar al boom de los superhéroes de mediados de la década del 2000, donde interpretó a Invisible Woman en Fantastic Four. La experiencia, sin embargo, la dejó con ganas de dejar de actuar por completo. “La odié. De verdad la odié”, le dijo a Elle. “Recuerdo cuando me moría en Silver Surfer. El director dijo: 'Se ve demasiado real. Se ve demasiado doloroso. ¿Podrías ser más bonita cuando lloras? Llora de forma bonita, Jessica’”.

Bill Murray - Garfield: The Movie (2004)

Bill Murray solo dobló al gato Garfield debido a un malentendido: pensó que Joel Coen, de la fama de los hermanos Coen, había escrito el guión. De hecho, fue escrito por Joel Cohen (Cheaper by the Dozen, Monster Mash: The Movie). “Estaba exhausto, empapado de sudor y las líneas empeoraban cada vez más. Y dije: “Está bien, será mejor que me muestren el resto de la película para que podamos ver con qué estoy lidiando’”, le dijo a GQ. “Así que me senté y miré todo, y dije: '¿Quién diablos escribió esto? ¿Quien hizo esto? ¿En qué diablos piensa Coen? Y luego me lo explicaron: no fue escrita por ese Joel Coen”.

Channing Tatum - GI Joe: The Rise of Cobra (2009)

“Seré honesto, odio esa película”, dijo Channing Tatum acerca de GI Joe. “Me obligaron a hacerla. El guión no era nada bueno. Y no quería hacer algo de lo que yo era fan desde que era un niño y veía todas las mañanas mientras crecía, y que fuera, en primera, mala. Y en segunda, en realidad no sabía si quería ser GI Joe”.

Channing Tatum dijo que lo “obligaron” a estelarizar GI Joe (Paramount Pictures)

Michelle Pfeiffer - Grease 2 (1982)

"Odié esa película con toda mi fuerza y no podía creer lo mala que era”, dijo Michelle Pfeiffer sobre la secuela de Grease. “En ese momento yo era joven y no sabía lo que hacía”. Para la buena fortuna de todos, el olfato de Pfeiffer para un buen guión mejoró de manera rápida, y su próxima película fue el clásico Scarface de Brian De Palma.

Ryan Reynolds - Green Lantern (2011)

Ryan Reynolds jamás ha visto Green Lantern de principio a fin. Sin embargo, ha visto lo suficiente como para saber que fue un desastre. Dejó sus sentimientos fluír en la película del 2016 Deadpool, en la que el personaje le dispara una versión ficticia de sí mismo en la cabeza por asumir el papel. Ay.

Viola Davis - The Help (2011)

Viola Davis fue nominada a un Óscar por The Help. Sin embargo, la actriz lamentó de manera profunda el interpretar a la criada Aibileen Clark y dijo que la voz de su personaje no se escucha lo suficiente en la película final. “¿Alguna vez he hecho papeles de los que me haya arrepentido? Yo sí, y The Help está en esa lista”, dijo a The New York Times sobre la película de Tate Taylor. “Quiero saber cómo se siente trabajar para la gente blanca y criar niños en 1963, quiero saber cómo se siente de verdad al respecto. Nunca escuché eso en el transcurso de la película”.

Josh Brolin – Jonah Hex (2010)

Antes de interpretar a Thanos en Avengers, Josh Brolin interpretó a otro personaje de cómic en la pantalla: Jonah Hex. A diferencia de las películas de The Avengers, Hex no fue bien recibida por los críticos, ni por el propio Brolin. “Creo que merecía esos comentarios por razones que los críticos nunca conocerán”, dijo a Total Film en 2014. “Estábamos casi listos para dejar [la película] cuando apareció este chico [el director Jimmy Hayward]. Era un joven interesante lleno de energía y estaba obsesionado con Jonah Hex. Pensé: 'Esta es una decisión de verdad mala o una decisión brillante'. [Fue] de verdad mala”.

Jim Carrey - Kick-Ass 2 (2013)

Tras el tiroteo en la escuela primaria de Sandy Hook en 2012, Jim Carrey se distanció de la violenta secuela de Kick-Ass. “Hice Kick-Ass un mes antes de Sandy Hook y ahora, en plena conciencia, no puedo soportar ese nivel de violencia”, escribió en Twitter, donde denunció a la película. “Mis disculpas”.

Katherine Heigl - Knocked Up (2007)

Knocked Up todavía es uno de los papeles más conocidos de Katherine Heigl, a pesar de que la actriz dijo que lo encontró todo “un poco sexista”. “Pinta a las mujeres como musarañas, sin humor y tensas, y pinta a los hombres como tipos adorables, tontos y amantes de la diversión”, dijo a Vanity Fair. “Exageraba a los personajes y algunos días me costaba trabajo”. Al final, se disculpó de forma púbilca con el director de la película, Judd Apatow, por sus comentarios.

Katherine Heigl tuvo algunas críticas contra Knocked Up de Judd Apatow (Universal Pictures)

Colin Farrell - Miami Vice (2006)

Pocos actores hablan de manera tan directa como Colin Farrell, quien dijo sobre el éxito de taquilla de 2006 Miami Vice: “¿Miami Vice? No me gustó mucho. Pensé que tenía más estilo que contenido de verdad y acepto una buena parte de la responsabilidad”. La película de Michael Mann ha sido reevaluada por los fanáticos en los últimos años, y muchos creen que no recibió un vistazo justo después de su lanzamiento. Se desconoce si Farrell ha cambiado de opinión.

Sarah Jessica Parker - Sex and the City 2 (2010)

Aunque Sarah Jessica Parker siempre será mejor conocida por interpretar a Carrie Bradshaw en Sex and the City, eso no significa que le gustó la segunda película. “Puedo ver dónde nos quedamos cortos”, dijo a una audiencia en el festival Vulture, refiriéndose a las críticas. “Entiendo, de hecho lo entiendo. Diré que también entiendo cuánto dinero hizo. Siento que eso se ha olvidado en la discusión”.

Arnold Schwarzenegger - Red Sonja (1985)

“Es la peor película que he hecho”, dijo Arnold Schwarzenegger acerca de la película de fantasía Red Sonja. Reveló que cree que la película es tan mala que inspiró su castigo favorito. “Cuando mis hijos se pasan de la raya, los envío a sus habitaciones y los obligó a ver Red Sonja 10 veces. Nunca tuve demasiados problemas con ellos”.

Charlize Theron - Reindeer Games (2000)

En la mente de Charlize Theron, su peor película hasta la fecha es Reindeer Games. “Esa fue una película mala, mala, mala”, le dijo a Esquire en 2007. “Pero aunque la película podría apestar, me dejó trabajar con John Frankenheimer. No me miento a mí misma, por eso la hice”.

Charlize Theron admitió que estelarizó Reindeer Games solo para poder trabajar con el director John Frankenheimer (Miramax Films)

Alec Baldwin - Rock of Ages (2012)

Hay algunos actores que saben que están en medio de un desastre a mitad de la filmación. “Fue un completo desastre”, dijo Alec Baldwin a The Wrap cuando se le preguntó acerca de Rock of Ages. “En una semana dices, ‘Oh Dios, ¿qué he hecho?’” Los críticos, y el público, estuvieron de acuerdo cuando se estrenó en 2012.

Paul Newman - The Silver Chalice (1954)

Paul Newman tenía estándares tan altos que, antes del lanzamiento de The Silver Chalice, el actor ganador del Óscar pagó por anuncios en la prensa donde instaba a la gente a no ver la transmisión televisiva de la película. Más tarde la llamó “la peor película producida durante la década de 1950”.

Sylvester Stallone - Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)

Como uno de los actores más icónicos de Hollywood, Sylvester Stallone siempre será amado por traer al mundo a Rocky y Rambo. Sus fanáticos intentarán olvidar Stop, Or My Mom Will Shoot , la comedia de policías de 1992 que unió a Stallone con Estelle Getty. Sly también la odia; al hablar de la película en 2006, la llamó “quizás una de las peores películas en todo el sistema solar, eso incluye a las producciones alienígenas que nunca hemos visto”.

Megan Fox - Transformers (2007)

La franquicia Transformers puede haber recaudado miles de millones de dólares en taquilla, pero los críticos nunca la han mirado con buenos ojos. Tampoco Megan Fox, quien le dijo a Entertainment Weekly que “la gente es muy consciente de que esta no es una película sobre actuación”. Antés también apuntó al director Michael Bay, de quien dijo: “Quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es, así que es una pesadilla trabajar para él”. Más tarde, Fox se retractó del comentario, el cual calificó como “ira justa” que no debería haberse hecho pública.

Robert Pattinson - Twilight (2008)

La mayoría de los actores que se arrepienten de asumir papeles esperan unos años hasta que empiezan a lamentarse en público sobre su experiencia en el set. No Robert Pattinson. Antes de que la última película de Twilight estuviera en los cines, el actor dijo sobre interpretar al vampiro rompecorazones Edward Cullen: “Es extraño representar algo que no te gusta en particular”. Unas semanas más tarde, dijo que habría “odiaría sin pensarlo” a la serie si no hubiera aparecido en ella.

Robert Pattison admitió que las películas de Twilight en realidad no eran de su agrado (Summit Entertainment)

James Franco - Your Highness (2011)

El director David Gordon Green, Danny McBride y James Franco alcanzaron el oro con su comedia sobre marihuana Pineapple Express. Por desgracia, su intento de hacer otra película para reír a carcajadas fue un desastre. “¿Your Highness? Esa película es un asco”, le dijo Franco a GQ, y agregó: “No se puede decir de otra manera”.